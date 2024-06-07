Экскурсии по набережной Вологды

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» в Вологде, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Благодатная Вологда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
«Вы увидите Софийский собор и респектабельный дом Дворянского собрания, где танцевали на балах российские государи, и проедете по набережной реки Вологда»
16 июня в 13:30
6 июля в 13:30
8 000 за всё до 3 чел.
Неповторимая Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
«Шествуя по набережной, вы познакомитесь с основателем города, присмотритесь к резным палисадам, малоэтажной застройке и арт-объектам XXI века, проникнете в потаенные уголки Верхнего посада»
16 июня в 13:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вологда сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
«На набережной реки, в честь которой город получил название, я покажу памятник монаху Герасиму и поделюсь историей появления Вологды»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вологда - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
«Живописные набережные реки Вологда»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Неповторимая Вологда
    Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и по векам! Очень интересный
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    рассказ, хорошо структурированный и познавательный. Узнали и о городе, и о его жителях и их занятиях и быта, и о древности, и о современности! Ещё и желаний на загадывали😊👏

    Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Благодатная Вологда
    Ольга, огромное спасибо за теплый прием в Вологде! Вы прекрасно знаете город и окрестности, знаете историю, ваши рассказы интересны и вы
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    доступно доносите информацию! С Вами мы открыли для себя удивительный, добрый и неспешный город, и его тепло останется в наших сердцах, как и общение с Вами! Туристки из Смоленска и Подмосковья. 1 июня 2024г.

  • С
    Сергей
    23 мая 2024
    Вологда - первое знакомство
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Неповторимая Вологда
    Ольга выше всяких похвал!!!!
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Благодатная Вологда
    Нам очень понравилось. Мы очень много успели увидеть. Ольга и интересно рассказывала и с учетом переездов на машине по городу увидели гораздо больше за полдня, чем мы бы смогли увидеть сами)
    Нам очень понравилось. Мы очень много успели увидеть. Ольга и интересно рассказывала и с учетом переездовНам очень понравилось. Мы очень много успели увидеть. Ольга и интересно рассказывала и с учетом переездов
  • И
    Илона
    7 мая 2024
    Вологда - первое знакомство
    Настоятельно рекомендую экскурсии от Антона всем тем, кто хочет "копнуть Вологду поглубже" - в его арсенале много любопытной информации и
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    о географии, и об истории, и о нравах этого замечательного города. Главное - определиться с тем, о чем именно вы хотите услышать, и дальше можно просто наслаждаться - не торопить, ни тормозить Антона не нужно: он подстраивается и под темп прогулки, и под скорость восприятия экскурсантов. Спасибо, Антон, и до новой встречи!

  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Вологда сквозь столетия
    Давно планировали добраться до Вологды, и наконец попали. Красивый, несколько провинциальный город, особенно если сравнивать с соседним Череповцом. Но в этом, наверное, и есть прелесть Вологды. Нам повезло с экскурсоводом: Екатерина интересно рассказала об истории и современности города. Рекомендуем!
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Вологда - первое знакомство
    Большое спасибо Антону за прекрасную экскурсию по Вологде. Глубокие знания сочетаются у нашего гида с умением очень интересно рассказать о
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    городе. Мы увидели уникальные уголки Вологды, услышали интересные факты, никакой путеводитель не заменит интересного гида, влюбленного в свой город. Большое спасибо компании "Трипстер" за оперативную организацию нашей экскурсии.

  • Ж
    Жанна
    1 мая 2024
    Неповторимая Вологда
    Благодарим Ольгу Якунину за великолепную экскурсию по Вологде!! Мы к моменту нашей встречи уже много где побывали в городе и
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    переживали что будут повторения, но Ольга таким образом организовала маршрут и рассказ, что мы узнали много нового и интересного. Она обладает приятной манерой рассказывать: спокойно, с любовью к городу, с вниманием к вопросам слушателей. Туристы из Санкт- Петербург, 30-04-2024

  • О
    Ольга
    9 апреля 2024
    Благодатная Вологда
    Благодарим Ольгу за интересную экскурсию. Получили информацию об истории города, основных достопримечательностях, море впечатлений и полезные советы.
    Благодарим Ольгу за интересную экскурсию. Получили информацию об истории города, основных достопримечательностях, море впечатлений и полезные советы

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Вологда сквозь столетия
  4. Вологда - первое знакомство
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Софийский собор
  2. Вологодский Кремль
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 3 600 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Вологде, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Вологды. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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