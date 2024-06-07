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о географии, и об истории, и о нравах этого замечательного города. Главное - определиться с тем, о чем именно вы хотите услышать, и дальше можно просто наслаждаться - не торопить, ни тормозить Антона не нужно: он подстраивается и под темп прогулки, и под скорость восприятия экскурсантов. Спасибо, Антон, и до новой встречи!