1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
«Вы увидите Софийский собор и респектабельный дом Дворянского собрания, где танцевали на балах российские государи, и проедете по набережной реки Вологда»
16 июня в 13:30
6 июля в 13:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
«Шествуя по набережной, вы познакомитесь с основателем города, присмотритесь к резным палисадам, малоэтажной застройке и арт-объектам XXI века, проникнете в потаенные уголки Верхнего посада»
16 июня в 13:00
18 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
«На набережной реки, в честь которой город получил название, я покажу памятник монаху Герасиму и поделюсь историей появления Вологды»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
«Живописные набережные реки Вологда»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 июня 2024Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и по векам! Очень интересный
- ЕЕлена3 июня 2024Ольга, огромное спасибо за теплый прием в Вологде! Вы прекрасно знаете город и окрестности, знаете историю, ваши рассказы интересны и вы
- ССергей23 мая 2024Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.
- ИИрина18 мая 2024Ольга выше всяких похвал!!!!
- ММарина9 мая 2024Нам очень понравилось. Мы очень много успели увидеть. Ольга и интересно рассказывала и с учетом переездов на машине по городу увидели гораздо больше за полдня, чем мы бы смогли увидеть сами)
- ИИлона7 мая 2024Настоятельно рекомендую экскурсии от Антона всем тем, кто хочет "копнуть Вологду поглубже" - в его арсенале много любопытной информации и
- ЕЕвгений5 мая 2024Давно планировали добраться до Вологды, и наконец попали. Красивый, несколько провинциальный город, особенно если сравнивать с соседним Череповцом. Но в этом, наверное, и есть прелесть Вологды. Нам повезло с экскурсоводом: Екатерина интересно рассказала об истории и современности города. Рекомендуем!
- ММарина1 мая 2024Большое спасибо Антону за прекрасную экскурсию по Вологде. Глубокие знания сочетаются у нашего гида с умением очень интересно рассказать о
- ЖЖанна1 мая 2024Благодарим Ольгу Якунину за великолепную экскурсию по Вологде!! Мы к моменту нашей встречи уже много где побывали в городе и
- ООльга9 апреля 2024Благодарим Ольгу за интересную экскурсию. Получили информацию об истории города, основных достопримечательностях, море впечатлений и полезные советы.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Набережная»
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