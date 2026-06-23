1 отзыв оставили туристы

Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Погрузитесь в историю Спасо-Прилуцкого монастыря, основанного учеником Сергия Радонежского. Узнайте о его значении и архитектурных особенностях
В старинной обители, основанной учеником Сергия Радонежского, посетители узнают о святых покровителях и значимых событиях, происходивших в стенах монастыря. Важные реликвии, которые брали в походы цари, и их почитание в православном мире. Архитектурное наследие монастыря включает в себя основные черты вологодских построек с 16 по 18 век.
Экскурсия с историком и богословом поможет разобраться в истории и архитектуре этого уникального места
Лучшее время для посещения Спасо-Прилуцкого монастыря - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться архитектурой и историей в полной мере. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит учитывать прохладную погоду. Зимой экскурсии проходят в помещении, что позволяет насладиться историей монастыря даже в холодные месяцы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Спасо-Прилуцкий монастырь
Древнейший деревянный шатровый храм
Крепостная стена 17 века
Описание экскурсии
История монастыря
Вы узнаете, как, согласно преданиям, сподвижник Сергия Радонежского, основал в конце 14 века неподалеку от Вологды монастырь. Какую роль в этом сыграл Дмитрий Донской, как духовная обитель стала значимым стратегическим объектом и какой след оставили в ее истории другие правители. Какие святыни широко почитали в Средние века и даже брали в царские походы. Какие трудности принесло Смутное время, чем запомнилась война 1812 года и как местные храмы пережили 20 век. Также поговорим о возрождении монастырской жизни и ее современных событиях. А отдельный рассказ будет посвящён житиям святых покровителей комплекса — преподобных Димитрия и Игнатия Прилуцких.
Архитектурное наследие
Особая ценность монастыря заключается и в том, что здесь сконцентрированы основные черты вологодских построек за три столетия, а религиозные архитектурные памятники отражают все этапы строительства на Русском Севере — с 16 по 18 век. Вы познакомитесь с каменной и деревянной архитектурой ансамбля, увидите древнейший в России деревянный шатровый храм первой половины 16 века. И кроме того, подниметесь на крепостную стену 17 века, чтобы окинуть взглядом исторические панорамы.
«Внешний вид Спасо-Прилуцкого монастыря, с величественными в нем зданиями храмов, настоятельскими и братскими келиями, окруженного высокими стенами и башнями и расположенного среди значительного села Прилуцкого, представляет, можно сказать, Троице-Сергиеву Лавру и Сергиев Посад в миниатюре». Архимандрит Анатолий, начало 20 века.
Организационные детали
В дни значимых религиозных праздников проведение экскурсий может быть ограничено.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 7496 туристов
Гиды нашей команды – настоящие профессионалы. Все мы имеем одно или два высших образования, как правило, это историки, филологи и богословы. Каждый из нас прошел обязательную аттестацию на право ведения читать дальшеуменьшить
экскурсий на территории Вологодской области. Опыт работы наших гидов от 5 до 8 лет. А главное - у каждого огромное желание интересно рассказать о своем городе и показать его красоты гостям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
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3
–
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Н
Нелли
Удивительно интересная и насыщенная экскурсия. Алексей обладает уникальными историческими и богословскими знаниями. Он давал глубокие ответы на все вопросы, которые нас интересовали. Благодаря его рассказам впечатления от монастыря оказались намного выше ожиданий. Это была умная экскурсия, а не беглый поверхностный рассказ.
Экскурсия прошла замечательно, гид очень чувствует аудиторию, рассказывает Интересно об актуальном.
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Н
Наталья
Дата посещения: 14 июл 2025
Алексей - это настоящее сокровище! Умница, эрудит и чудесный рассказчик! О нем с огромным уважением отзываются его коллеги (что рекдкость,согласитесь). Время пролетело незаметно, готовы были слушать его часами напролет. Мой читать дальшеуменьшить
14-летний сын сказал, что если бы Алексей вдруг взялся рассказывать о кофеварке, даже это было бы увлекательным. Если вам повезет, и удастся побывать на экскурсии с Алексеем, уверена, вы будете в восторге.
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А
Артём
спасибо огромное за экскурсию. выше всяких похвал. здорово! такого уровня экскурсовода крайне редко можно встретить. восхищение!
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М
Михаил
Алексей ведёт очень интересный рассказ в непринуждённой манере о истории монастыря. Без его информативного повествования посещение монастыря, с точки зрения путешественника интересующегося историей, было бы не таким интересным. Всем советую посетить монастырь в первый раз в сопровождении Алексея. Будет очень интересно.
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