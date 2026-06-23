1 отзыв оставили туристы

Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом

Погрузитесь в историю Спасо-Прилуцкого монастыря, основанного учеником Сергия Радонежского. Узнайте о его значении и архитектурных особенностях
В старинной обители, основанной учеником Сергия Радонежского, посетители узнают о святых покровителях и значимых событиях, происходивших в стенах монастыря. Важные реликвии, которые брали в походы цари, и их почитание в православном мире. Архитектурное наследие монастыря включает в себя основные черты вологодских построек с 16 по 18 век.

Экскурсия с историком и богословом поможет разобраться в истории и архитектуре этого уникального места
5
90 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история монастыря
  • 🏛️ Архитектурное наследие
  • 🕊️ Святые покровители
  • 📚 Экскурсия с историком
  • 🔍 Интересные факты о реликвиях

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Спасо-Прилуцкого монастыря - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться архитектурой и историей в полной мере. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит учитывать прохладную погоду. Зимой экскурсии проходят в помещении, что позволяет насладиться историей монастыря даже в холодные месяцы.
Сейчас август — это идеальное время.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом

Что можно увидеть

  • Спасо-Прилуцкий монастырь
  • Древнейший деревянный шатровый храм
  • Крепостная стена 17 века

Описание экскурсии

История монастыря

Вы узнаете, как, согласно преданиям, сподвижник Сергия Радонежского, основал в конце 14 века неподалеку от Вологды монастырь. Какую роль в этом сыграл Дмитрий Донской, как духовная обитель стала значимым стратегическим объектом и какой след оставили в ее истории другие правители. Какие святыни широко почитали в Средние века и даже брали в царские походы. Какие трудности принесло Смутное время, чем запомнилась война 1812 года и как местные храмы пережили 20 век. Также поговорим о возрождении монастырской жизни и ее современных событиях. А отдельный рассказ будет посвящён житиям святых покровителей комплекса — преподобных Димитрия и Игнатия Прилуцких.

Архитектурное наследие

Особая ценность монастыря заключается и в том, что здесь сконцентрированы основные черты вологодских построек за три столетия, а религиозные архитектурные памятники отражают все этапы строительства на Русском Севере — с 16 по 18 век. Вы познакомитесь с каменной и деревянной архитектурой ансамбля, увидите древнейший в России деревянный шатровый храм первой половины 16 века. И кроме того, подниметесь на крепостную стену 17 века, чтобы окинуть взглядом исторические панорамы.

«Внешний вид Спасо-Прилуцкого монастыря, с величественными в нем зданиями храмов, настоятельскими и братскими келиями, окруженного высокими стенами и башнями и расположенного среди значительного села Прилуцкого, представляет, можно сказать, Троице-Сергиеву Лавру и Сергиев Посад в миниатюре». Архимандрит Анатолий, начало 20 века.

Организационные детали

В дни значимых религиозных праздников проведение экскурсий может быть ограничено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 7496 туристов
Гиды нашей команды – настоящие профессионалы. Все мы имеем одно или два высших образования, как правило, это историки, филологи и богословы. Каждый из нас прошел обязательную аттестацию на право ведения
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экскурсий на территории Вологодской области. Опыт работы наших гидов от 5 до 8 лет. А главное - у каждого огромное желание интересно рассказать о своем городе и показать его красоты гостям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
3
3
2
1
Н
Удивительно интересная и насыщенная экскурсия. Алексей обладает уникальными историческими и богословскими знаниями. Он давал глубокие ответы на все вопросы, которые нас интересовали. Благодаря его рассказам впечатления от монастыря оказались намного выше ожиданий. Это была умная экскурсия, а не беглый поверхностный рассказ.
Удивительно интересная и насыщенная экскурсия. Алексей обладает уникальными историческими и богословскими знаниями. Он давал глубокие ответы
Удивительно интересная и насыщенная экскурсия. Алексей обладает уникальными историческими и богословскими знаниями. Он давал глубокие ответы
Удивительно интересная и насыщенная экскурсия. Алексей обладает уникальными историческими и богословскими знаниями. Он давал глубокие ответы
Удивительно интересная и насыщенная экскурсия. Алексей обладает уникальными историческими и богословскими знаниями. Он давал глубокие ответы
Удивительно интересная и насыщенная экскурсия. Алексей обладает уникальными историческими и богословскими знаниями. Он давал глубокие ответы
Удивительно интересная и насыщенная экскурсия. Алексей обладает уникальными историческими и богословскими знаниями. Он давал глубокие ответы
Удивительно интересная и насыщенная экскурсия. Алексей обладает уникальными историческими и богословскими знаниями. Он давал глубокие ответы
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Вера
Экскурсия понравилась, Алексей-Профи, интересно, содержательно,рекомендую
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Виктория
Экскурсия прошла замечательно, гид очень чувствует аудиторию, рассказывает Интересно об актуальном.
Экскурсия прошла замечательно, гид очень чувствует аудиторию, рассказывает Интересно об актуальном.
Экскурсия прошла замечательно, гид очень чувствует аудиторию, рассказывает Интересно об актуальном.
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Н
Дата посещения: 14 июл 2025
Алексей - это настоящее сокровище! Умница, эрудит и чудесный рассказчик! О нем с огромным уважением отзываются его коллеги (что рекдкость,согласитесь). Время пролетело незаметно, готовы были слушать его часами напролет. Мой
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14-летний сын сказал, что если бы Алексей вдруг взялся рассказывать о кофеварке, даже это было бы увлекательным. Если вам повезет, и удастся побывать на экскурсии с Алексеем, уверена, вы будете в восторге.

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А
спасибо огромное за экскурсию. выше всяких похвал. здорово!
такого уровня экскурсовода крайне редко можно встретить. восхищение!
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М
Алексей ведёт очень интересный рассказ в непринуждённой манере о истории монастыря. Без его информативного повествования посещение монастыря, с точки зрения путешественника интересующегося историей, было бы не таким интересным. Всем советую посетить монастырь в первый раз в сопровождении Алексея. Будет очень интересно.
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