1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения Спасо-Прилуцкого монастыря - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться архитектурой и историей в полной мере. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит учитывать прохладную погоду. Зимой экскурсии проходят в помещении, что позволяет насладиться историей монастыря даже в холодные месяцы.

В старинной обители, основанной учеником Сергия Радонежского, посетители узнают о святых покровителях и значимых событиях, происходивших в стенах монастыря. Важные реликвии, которые брали в походы цари, и их почитание в православном мире. Архитектурное наследие монастыря включает в себя основные черты вологодских построек с 16 по 18 век. Экскурсия с историком и богословом поможет разобраться в истории и архитектуре этого уникального места

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История монастыря

Вы узнаете, как, согласно преданиям, сподвижник Сергия Радонежского, основал в конце 14 века неподалеку от Вологды монастырь. Какую роль в этом сыграл Дмитрий Донской, как духовная обитель стала значимым стратегическим объектом и какой след оставили в ее истории другие правители. Какие святыни широко почитали в Средние века и даже брали в царские походы. Какие трудности принесло Смутное время, чем запомнилась война 1812 года и как местные храмы пережили 20 век. Также поговорим о возрождении монастырской жизни и ее современных событиях. А отдельный рассказ будет посвящён житиям святых покровителей комплекса — преподобных Димитрия и Игнатия Прилуцких.

Архитектурное наследие

Особая ценность монастыря заключается и в том, что здесь сконцентрированы основные черты вологодских построек за три столетия, а религиозные архитектурные памятники отражают все этапы строительства на Русском Севере — с 16 по 18 век. Вы познакомитесь с каменной и деревянной архитектурой ансамбля, увидите древнейший в России деревянный шатровый храм первой половины 16 века. И кроме того, подниметесь на крепостную стену 17 века, чтобы окинуть взглядом исторические панорамы.

«Внешний вид Спасо-Прилуцкого монастыря, с величественными в нем зданиями храмов, настоятельскими и братскими келиями, окруженного высокими стенами и башнями и расположенного среди значительного села Прилуцкого, представляет, можно сказать, Троице-Сергиеву Лавру и Сергиев Посад в миниатюре». Архимандрит Анатолий, начало 20 века.

Организационные детали

В дни значимых религиозных праздников проведение экскурсий может быть ограничено.