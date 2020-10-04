1 отзыв оставили туристы

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Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом

Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России

5
1 отзыв
Алексей
Алексей – Гид из Вологды
В старинной обители, основанной учеником Сергия Радонежского, вы услышите о ее святых покровителях, узнаете, что интересного и важного происходило в стенах влиятельного монастыря, какие реликвии брали в походы цари и широко почитали в православном мире.

А также разберетесь в основных чертах вологодских построек и этапах строительства на Русском Севере с 16 по 18 век.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

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Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом

Что вас ожидает

История монастыря
Вы узнаете, как, согласно преданиям, сподвижник Сергия Радонежского, основал в конце 14 века неподалеку от Вологды монастырь. Какую роль в этом сыграл Дмитрий Донской, как духовная обитель стала значимым стратегическим объектом и какой след оставили в ее истории 📖 другие правители. Какие святыни широко почитали в Средние века и даже брали в царские походы. Какие трудности принесло Смутное время, чем запомнилась война 1812 года и как местные храмы пережили 20 век. Также поговорим о возрождении монастырской жизни и ее современных событиях. А отдельный рассказ будет посвящён житиям святых покровителей комплекса — преподобных Димитрия и Игнатия Прилуцких.

Архитектурное наследие
Особая ценность монастыря заключается и в том, что здесь сконцентрированы основные черты вологодских построек за три столетия, а религиозные архитектурные памятники отражают все этапы строительства на Русском Севере — с 16 по 18 век. Вы познакомитесь с каменной и деревянной архитектурой ансамбля, увидите древнейший в России деревянный шатровый храм первой половины 16 века. И кроме того, подниметесь на крепостную стену 17 века, чтобы окинуть взглядом исторические панорамы.

«Внешний вид Спасо-Прилуцкого монастыря, с величественными в нем зданиями храмов, настоятельскими и братскими келиями, окруженного высокими стенами и башнями и расположенного среди значительного села Прилуцкого, представляет, можно сказать, Троице-Сергиеву Лавру и Сергиев Посад в миниатюре». Архимандрит Анатолий, начало 20 века.

Организационные детали

В дни значимых религиозных праздников проведение экскурсий может быть ограничено.

Начало и место завершения
🚩 возле монастыря
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Профессиональный гид-экскурсовод. имею не только высшее историческое образование и опыт, но и желание интересно рассказать о своем городе и показать его красоты гостям
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1 отзыв оставили туристы

4 октября 2020
Всем, кому необходимо духовное развитие и понятны идеи религиозности рекомендую. Много полезной информации по истории, истории оружия. Монастырь очень красив, нетороплив, ухожен, имеет реликвии и мощевики. Сопровождающее влияние Алексея Н. очень полезно и профессионально. Спасибо от группы в 8 человек из Королева.

Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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