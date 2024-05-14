Спасо-Прилуцкий монастырь – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Спасо-Прилуцкий монастырь» в Вологде, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Начало: Возле монастыря
15 июня в 09:00
16 июня в 12:00
3 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
🚗 На машине
Аудиогид
2 часа
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия к Деду Морозу
Проведите незабываемое время, слушая увлекательные рассказы о северных городах и чудесах природы на пути к волшебному Великому Устюгу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
    Давно не встречали такого профессионального гида, даже стало казаться, что профессия ЭКСКУРСОВОД канула в лету. Алексей поразил громадным объёмом знаний,
    читать дальше

    которыми он делился в простой доступной манере, прекрасно поставленным преподавательским голосом. И весь рассказ был очень интересный динамичный, далеко выходящий за рамки истории конкретного монастыря.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
    Алексей прекрасный рассказчик, очень эрудирован и образован. Он смог нас увлечь и заинтересовать историей монастыря и его настоятелей. Почувствовали святость места и погрузились в события, с ним связанные. Спасибо большое! Советуем и рекомендуем
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
    Посетили экскурсию по Спасо-Прилуцкому монастырю с Алексеем. Экскурсовод очень понравился, рассказал много интересного. Отвечает на любые вопросы как взрослых, так и детей – общительный. Рекомендую его экскурсии. Очень полезны для посещения с детьми, которые изучают историю России.
  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
    Экскурсия с гидом Александром Иринеевичем Сазоновым прошла на одном дыхании: три часа показались мгновеньем, интересный рассказчик, много деталей и фактов, отличный маршрут - мы с семьей получили большое удовольствие! Рекомендую эту экскурсию однозначно.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Спасо-Прилуцкий монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
  2. Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
  3. Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Софийский собор
  2. Вологодский Кремль
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Спасо-Прилуцкий монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2024 год по теме «Спасо-Прилуцкий монастырь», 64 ⭐ отзыва, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам