1 чел.
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Индивидуальная
1 час
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Начало: Возле монастыря
15 июня в 09:00
16 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия к Деду Морозу
Проведите незабываемое время, слушая увлекательные рассказы о северных городах и чудесах природы на пути к волшебному Великому Устюгу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей14 мая 2024Давно не встречали такого профессионального гида, даже стало казаться, что профессия ЭКСКУРСОВОД канула в лету. Алексей поразил громадным объёмом знаний,
- ННаталья12 мая 2024Алексей прекрасный рассказчик, очень эрудирован и образован. Он смог нас увлечь и заинтересовать историей монастыря и его настоятелей. Почувствовали святость места и погрузились в события, с ним связанные. Спасибо большое! Советуем и рекомендуем
- ЕЕкатерина2 мая 2024Посетили экскурсию по Спасо-Прилуцкому монастырю с Алексеем. Экскурсовод очень понравился, рассказал много интересного. Отвечает на любые вопросы как взрослых, так и детей – общительный. Рекомендую его экскурсии. Очень полезны для посещения с детьми, которые изучают историю России.
- ММария20 апреля 2024Экскурсия с гидом Александром Иринеевичем Сазоновым прошла на одном дыхании: три часа показались мгновеньем, интересный рассказчик, много деталей и фактов, отличный маршрут - мы с семьей получили большое удовольствие! Рекомендую эту экскурсию однозначно.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Спасо-Прилуцкий монастырь»
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