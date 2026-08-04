Я — счастливый человек. У меня получилось реализовать свою мечту — делать то, что мне нравится! В семейном музее «Галинские паруса» мы создаем сказку и делимся ею с вами. У нас в деревне вы увидите лодки (много лодок!) и узнаете, как строили суда в древности. Будете взаимодействовать друг с другом, с творческим мастером и с изделиями. Поднимете парус и зарядитесь жизнелюбием:)

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Почему корабельное дело?

Сколько себя помню, каждый раз, когда я видел лодку, по телу проходила дрожь — «Я тоже хочу сделать такую!» — у меня рождался неистовый интерес. По сей день его чувствую! Более 40 лет я работаю с деревом, создаю лодки, корабли, сказочных персонажей, а в 2017 году наша семья осуществила мечту: мы открыли свой частный музей, где теперь я с радостью рассказываю гостям о своём деле и дарю вдохновение.

Что вас ожидает

Лодки и лодочные премудрости

Традиционные лодки России, Древней Греции, Азии, Европы — вы рассмотрите многочисленные экспонаты нашего музея. Особое внимание уделим долбленым лодкам из цельного ствола дерева, произведённым по древним технологиям.

Заглядывайте в «Волшебную сарайку»: здесь хранятся истории традиционного судостроения, любопытные факты деревенской жизни, инструменты и механизмы. Вы услышите вдохновляющие истории про пессимизм и оптимизм, «деревянный рубль», «каюк» и «кормильца», познакомитесь со сказочными персонажами. А на «Домашней судоверфи» увидите, как строится деревянная лодка и вьются верёвки, узнаете необычные факты из истории и секреты вдохновения мастера.

Интерактив: можно и нужно трогать всё

От теории переходим к практике — время попробовать свои силы в мастерской. Отдать команды, покрутить морской штурвал и просмотреть горизонт в поисках пиратов. Взрослых и детей ждут:

Торжественная встреча гостей в заснеженной деревне Русского Севера с яркими персонажами, авторскими играми от мастера и испытанием лодки с Алыми парусами на снегу

Катание на необычных санях: лодке-ледянке, морячке-козе, корыте, бочке и других изобретениях, созданных своими руками

Зимние игры и развлечения: деревенский кёрлинг, зимняя рыбалка, спасение рыбаков, согревающий танец моряка «яблочко», налаживание погоды командным духом

Виртуальное путешествие на большом 12-метровом корабле

В заключение приятно посидим-поговорим в доме за чаем из старинного самовара с ароматными домашними блинами.

Организационные детали