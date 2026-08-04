Увлечённый энтузиаст и весёлая программа - в душевном частном музее в вологодской глубинке
Я — счастливый человек.
У меня получилось реализовать свою мечту — делать то, что мне нравится! В семейном музее «Галинские паруса» мы создаем сказку и делимся ею с вами. У нас в деревне вы увидите лодки (много лодок!) и узнаете, как строили суда в древности. Будете взаимодействовать друг с другом, с творческим мастером и с изделиями. Поднимете парус и зарядитесь жизнелюбием:)
Сколько себя помню, каждый раз, когда я видел лодку, по телу проходила дрожь — «Я тоже хочу сделать такую!» — у меня рождался неистовый интерес. По сей день его чувствую! Более 40 лет я работаю с деревом, создаю лодки, корабли, сказочных персонажей, а в 2017 году наша семья осуществила мечту: мы открыли свой частный музей, где теперь я с радостью рассказываю гостям о своём деле и дарю вдохновение.
Что вас ожидает
Лодки и лодочные премудрости
Традиционные лодки России, Древней Греции, Азии, Европы — вы рассмотрите многочисленные экспонаты нашего музея. Особое внимание уделим долбленым лодкам из цельного ствола дерева, произведённым по древним технологиям.
Заглядывайте в «Волшебную сарайку»: здесь хранятся истории традиционного судостроения, любопытные факты деревенской жизни, инструменты и механизмы. Вы услышите вдохновляющие истории про пессимизм и оптимизм, «деревянный рубль», «каюк» и «кормильца», познакомитесь со сказочными персонажами. А на «Домашней судоверфи» увидите, как строится деревянная лодка и вьются верёвки, узнаете необычные факты из истории и секреты вдохновения мастера.
Интерактив: можно и нужно трогать всё
От теории переходим к практике — время попробовать свои силы в мастерской. Отдать команды, покрутить морской штурвал и просмотреть горизонт в поисках пиратов. Взрослых и детей ждут:
Торжественная встреча гостей в заснеженной деревне Русского Севера с яркими персонажами, авторскими играми от мастера и испытанием лодки с Алыми парусами на снегу
Катание на необычных санях: лодке-ледянке, морячке-козе, корыте, бочке и других изобретениях, созданных своими руками
Зимние игры и развлечения: деревенский кёрлинг, зимняя рыбалка, спасение рыбаков, согревающий танец моряка «яблочко», налаживание погоды командным духом
Виртуальное путешествие на большом 12-метровом корабле
В заключение приятно посидим-поговорим в доме за чаем из старинного самовара с ароматными домашними блинами.
Организационные детали
Мы ждём вас в гости в деревне Галинское Вологодской области. Добраться к нам вы можете на личном автомобиле: из Вологды (158 км от — 2 часа в пути через Кириллов), из Череповца (70 км — 50 мин в пути), из Кириллова (30 км — 20 мин в пути). Также к нам удобно заехать по пути в Кирилло-Белозерский монастырь и в Карелию.
Программа рассчитана на 3 часа, содержание может меняться в зависимости от погоды
Чаепитие с блинами включено в стоимость. Дополнительно по желанию вы можете сделать монетку на удачу «Везёт тому, кто везёт» (100 руб.)
Одевайтесь по погоде, большая часть экскурсии проходит на свежем воздухе. В дождь мы выдаём плащ-палатки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодской области)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 173 туристов
Добрый день, меня зовут Сергей. Я приглашаю вас в настоящую деревню Вологодской области, где расскажу об истории деревянного судостроения и бытовых традициях Русского Севера. Вы попадете в мою творческую мастерскую читать дальшеуменьшить
— частный музей «Галинские паруса», где не только услышите и увидите, но и прикоснетесь более чем к 150 экспонатам ручной работы. Я вовлеку вас в настоящий исторический квест на свежем воздухе при помощи своих изделий — деревянных лодок, приспособлений, механизмов и традиционных игр, переделанных на современный лад. Вы окунетесь в деревенскую атмосферу, почувствуете себя ремесленником и философом, рассуждающим о ценностях, и ощутите себя вне времени. В своем музее я принял уже более 5 000 гостей и точно знаю, что и дети, и взрослые получат огромное количество положительных эмоций и впечатлений, каждый унесет с собой необычный опыт и яркие воспоминания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Побывали семьёй в гостях у мастера корабельного дела Сергея. В восторге все: и пятилетний ребенок, и подросток, и взрослые! Человек занимается любимым делом и заряжает своей энергией всех! Если будете в Вологодской области - обязательно посетите!
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Darya
Прекрасная экскурсия с детьми! Ради нее мы немного изменили свой маршрут, и ни на минуту не пожалели! Дети и взрослые остались в восторге. Много интерактива без ненужных дат и событий. Каждую минуту все непосредственные участники события) Просто человек, влюбленный в своё дело, рассказывает о нем так захватывающе, что невольно сам проникаешься кораблями) Вкусный чай с блинами дополняет впечатление. С удовольствием рекомендую! Это стоит увидеть и услышать)
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М
Марк
Сергей Токарев - человек с золотыми руками и совершенно детской радостью к жизни. Сергей - Мастер корабельного дела. Всю свою жизнь он делает лодки и корабли - от маленьких, сувенирных читать дальшеуменьшить
экземпляров до настоящих долбленок, каноэ, старинных лодок как у индейцев. Сначала это было хобби, которым он занимался в свободное от основной работы время. Теперь Сергей на пенсии и творит буквально с утра до вечера! Мы провели у Сергея 3 часа! Узнали о лодках разных стран и о лодках русского Севера, поиграли с деревянным козлом, ставили алые паруса, катались на лодке с колесами, учились видеть в корнях деревьев будущие поделки, запускали разные модели кораблей в деревянном бассейне, палили по кораблям из пушек, учились синхронно грести и сушить вёсла, познакомились с Ленью, и дочь побыла Моаной! Столько выдумки, энергии, позитива, артистизма в одном человеке редко встретишь. Мастер показал нам свою толстую тетрадь, в которую записывает и зарисовывает всё, что придумывает - там планов хватит еще лет на 50! И конечно, Сергей участвует в исторических регатах, делает лодки по заказу - когда его просят. Так он сделал лодку на колесах для одного из спектаклей. Но лучше всё это увидеть своими глазами и чуть-чуть окунуться в детство.
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людмила
Выбирая экскурсии по Череповцу случайно нашли мероприятие" В гостях у мастера корабельного дела" и решили поехать. С первых минут нашей встречи с Сергеем Алексеевичем нам стало понятно что это человек неординарный, читать дальшеуменьшить
увлеченный и нас захватила его энергия и понесла по" волнам" его мечты кораблестроения!! В одном отзыве нельзя передать всей политры чувств и эмоций, которые мы испытывали, надо туда поехать и самим пропитаться этой необычной атмосферой!!
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Елена
Чудесное приключение. Три часа веселья и интересностей для детей и родителей.
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Сергей
Зажигательно, очень душевно. Замечательная коллекция созданная своими руками. В гостях у сказки
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