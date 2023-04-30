Сколько себя помню, каждый раз, когда я видел лодку, по телу проходила дрожь — «Я тоже хочу сделать такую лодку!» — у меня рождался неистовый интерес. Я и по сей день его чувствую!
В 2017 году наша семья осуществила мечту: мы открыли свой частный музей, посвященный моему творчеству. Более 40 лет я работаю с деревом, создаю лодки, корабли, фигуры — а теперь еще с радостью рассказываю гостям о своем деле и дарю вдохновение.
Традиционные лодки России, Древней Греции, Азии, Европы — вы рассмотрите многочисленные экспонаты нашего музея. Особое внимание уделим долбленым лодкам из цельного ствола дерева, произведенным по древним технологиям.
Заглядывайте в «Волшебную сарайку»: здесь хранятся истории традиционного судостроения, любопытные факты деревенской жизни, инструменты и механизмы. Вы услышите вдохновляющие истории про пессимизм и оптимизм, «деревянный рубль», «каюк» и «кормильца», познакомитесь со сказочными персонажами. А на «Домашней судоверфи» увидите, как строится деревянная лодка и вьются веревки.
От теории переходим к практике — время попробовать свои силы в мастерской и у испытательного бассейна. Отдать команды, покрутить морской штурвал и просмотреть горизонт в поисках пиратов. И взрослых, и детей ждут:
В заключение приятно посидим-поговорим в доме за чаем из старинного самовара с вкуснейшими домашними блинами.