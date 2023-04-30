В гостях у мастера корабельного дела

Увлеченный энтузиаст и веселая программа - в душевном частном музее в вологодской глубинке

Я — счастливый человек.

У меня получилось реализовать свою мечту — делать то, что мне нравится! В семейном музее «Галинские паруса» мы создаем сказку и делимся ею с вами. У нас в деревне вы увидите лодки (много лодок!) и узнаете, как строили суда в древности. Будете взаимодействовать друг с другом, с творческим мастером и с изделиями. Поднимете парус и зарядитесь жизнелюбием!
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела
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Описание

Почему корабельное дело?

Сколько себя помню, каждый раз, когда я видел лодку, по телу проходила дрожь — «Я тоже хочу сделать такую лодку!» — у меня рождался неистовый интерес. Я и по сей день его чувствую!
В 2017 году наша семья осуществила мечту: мы открыли свой частный музей, посвященный моему творчеству. Более 40 лет я работаю с деревом, создаю лодки, корабли, фигуры — а теперь еще с радостью рассказываю гостям о своем деле и дарю вдохновение.

Что вас ожидает

Лодки и лодочные премудрости

Традиционные лодки России, Древней Греции, Азии, Европы — вы рассмотрите многочисленные экспонаты нашего музея. Особое внимание уделим долбленым лодкам из цельного ствола дерева, произведенным по древним технологиям.

Заглядывайте в «Волшебную сарайку»: здесь хранятся истории традиционного судостроения, любопытные факты деревенской жизни, инструменты и механизмы. Вы услышите вдохновляющие истории про пессимизм и оптимизм, «деревянный рубль», «каюк» и «кормильца», познакомитесь со сказочными персонажами. А на «Домашней судоверфи» увидите, как строится деревянная лодка и вьются веревки.

Интерактив: трогать всё можно и НУЖНО

От теории переходим к практике — время попробовать свои силы в мастерской и у испытательного бассейна. Отдать команды, покрутить морской штурвал и просмотреть горизонт в поисках пиратов. И взрослых, и детей ждут:

  • отработка гребли разными видами весел
  • установка паруса из плащ-палатки
  • испытание плавучести моделей судов разных конструкций
  • работа с картами
  • ловля рыбы
  • стрельба из пушки и другие развлечения

В заключение приятно посидим-поговорим в доме за чаем из старинного самовара с вкуснейшими домашними блинами.

Организационные детали

  • Мы ждем вас в гости в деревне Галинское Вологодской области. Добраться к нам вы можете на личном автомобиле: из Вологды (158 км от — 2 часа в пути через Кириллов), из Череповца (70 км — 50 мин в пути), из Кириллова (30 км — 20 мин в пути). Также к нам удобно заехать по пути в Кирилло-Белозерский монастырь и в Карелию.
  • Программа рассчитана на 3 часа, содержание может меняться в зависимости от погоды
  • Чаепитие с блинами включено в стоимость. Дополнительно по желанию вы можете сделать монетку на удачу «Везет тому, кто везет» (100 руб.).
  • Одевайтесь по погоде, большая часть экскурсии проходит на свежем воздухе. В дождь мы выдаем плащ-палатки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Галинское (Череповецкий район Вологодской области)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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