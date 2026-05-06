Еще несколько необычных экскурсий в Вологде

Вы осмотрите старинные купеческие и дворянские усадьбы. Познакомитесь с памятниками вологодского деревянного зодчества. И откроете тайны резиденции преосвященных архиереев, которую посещали царские особы.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Городские усадьбы

Вы осмотрите трехэтажный дом купца Пантелеева, где снимал комнату писатель-народник Павел Засодимский. Во дворе увидите последний в городе каретник. А в усадьбе Засецких, чьё имя неразрывно связано с тонким и ажурным кружевом, поговорим о старейшем сохранившемся деревянном здании Вологды, старинном дворянском роде и одном из первых местных краеведов — А. А. Засецком.

Кремлевские тайны

Затем вы прогуляетесь по саду Архиерейского подворья кремля. Я расскажу, какие тайны хранит вал, защищавший цитадель. И что происходило за стенами резиденции вологодских архиепископов и епископов, административного и культурного центра Вологодской епархии c середины 16 века до начала 20.

Вологодские соборы

Во всем великолепии предстанет перед вами Софийский собор — древнейшее сохранившееся каменное сооружение на территории Вологды и одна из крупнейших построек эпохи Ивана Грозного. Вы познакомитесь с историей храма, редкими фресками 17 века и иконостасом 18 века. А также осмотрите Воскресенский собор, также входящий в кафедральный комплекс. И увидите красивую колокольню с золоченым куполом.

Софийский собор сейчас находится на реставрации, поэтому осматриваем его только снаружи.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия заканчивается возле единственного в России Музея кружева. При желании вы можете посетить его самостоятельно, а также заглянуть в художественный салон-магазин и даже кружевное кафе после завершения экскурсии, без гида.