Еще несколько необычных экскурсий в Вологде

Что вас ожидает

Городские усадьбы

Вы осмотрите трехэтажный дом купца Пантелеева, где снимал комнату писатель-народник Павел Засодимский. Во дворе увидите последний в городе каретник. А в усадьбе Засецких, чьё имя неразрывно связано с тонким и ажурным кружевом, поговорим о старейшем сохранившемся деревянном здании Вологды, старинном дворянском роде и одном из первых местных краеведов — А. А. Засецком.

Кремлевские тайны

Затем вы прогуляетесь 👣 по саду Архиерейского подворья кремля. Я расскажу, какие тайны хранит вал, защищавший цитадель. И что происходило за стенами резиденции вологодских архиепископов и епископов, административного и культурного центра Вологодской епархии c середины 16 века до начала 20.

Вологодские соборы

Во всем великолепии предстанет перед вами Софийский собор — древнейшее сохранившееся каменное сооружение на территории Вологды и одна из крупнейших построек эпохи Ивана Грозного. Вы познакомитесь с историей 📖 храма, редкими фресками 17 века и иконостасом 18 века. А также осмотрите Воскресенский собор, также входящий в кафедральный комплекс. И увидите красивую колокольню с золоченым куполом.

Столица русского кружева

Неподалеку от кремля вы посетите единственный в России Музей 🖼 кружева, где познакомитесь с историей самого знаменитого бренда Вологды, сможете заглянуть в художественный салон-магазин и даже кружевное кафе.