Еще несколько необычных экскурсий в Вологде

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О Вологде — с интересом и любовью!

Узнать и полюбить провинциальный губернский город на душевной прогулке по историческому центру

Анна
Анна – Гид из Вологды
Вы осмотрите старинные купеческие и дворянские усадьбы.

Познакомитесь с памятниками вологодского деревянного зодчества.

Откроете тайны резиденции преосвященных архиереев, которую посещали царские особы.

И, конечно, посетите особенный музей 🖼, где узнаете о главном бренде столицы ⭐️ русского кружева.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 800 ₽ за экскурсию

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О Вологде — с интересом и любовью!
О Вологде — с интересом и любовью!

Что вас ожидает

Городские усадьбы
Вы осмотрите трехэтажный дом купца Пантелеева, где снимал комнату писатель-народник Павел Засодимский. Во дворе увидите последний в городе каретник. А в усадьбе Засецких, чьё имя неразрывно связано с тонким и ажурным кружевом, поговорим о старейшем сохранившемся деревянном здании Вологды, старинном дворянском роде и одном из первых местных краеведов — А. А. Засецком.

Кремлевские тайны
Затем вы прогуляетесь 👣 по саду Архиерейского подворья кремля. Я расскажу, какие тайны хранит вал, защищавший цитадель. И что происходило за стенами резиденции вологодских архиепископов и епископов, административного и культурного центра Вологодской епархии c середины 16 века до начала 20.

Вологодские соборы
Во всем великолепии предстанет перед вами Софийский собор — древнейшее сохранившееся каменное сооружение на территории Вологды и одна из крупнейших построек эпохи Ивана Грозного. Вы познакомитесь с историей 📖 храма, редкими фресками 17 века и иконостасом 18 века. А также осмотрите Воскресенский собор, также входящий в кафедральный комплекс. И увидите красивую колокольню с золоченым куполом.

Столица русского кружева
Неподалеку от кремля вы посетите единственный в России Музей 🖼 кружева, где познакомитесь с историей самого знаменитого бренда Вологды, сможете заглянуть в художественный салон-магазин и даже кружевное кафе.

Начало и место завершения
🚩 в центре города
О Вологде — с интересом и любовью!
О Вологде — с интересом и любовью!
О Вологде — с интересом и любовью!
О Вологде — с интересом и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Экскурсовод с образованием. Люблю этот город! Постараюсь подарить частицу этой любви и вам, дорогие гости. Сделаю вашу экскурсию живой и увлекательной, без скучных перечислений исторических фактов и дат. Откройте для себя Вологодчину, чтобы почувствовать и полюбить ее навсегда!
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