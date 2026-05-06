Еще несколько необычных экскурсий в Вологде

Узнать и полюбить провинциальный губернский город на душевной прогулке по историческому центру
Вы осмотрите старинные купеческие и дворянские усадьбы. Познакомитесь с памятниками вологодского деревянного зодчества. И откроете тайны резиденции преосвященных архиереев, которую посещали царские особы.
Вы осмотрите трехэтажный дом купца Пантелеева, где снимал комнату писатель-народник Павел Засодимский. Во дворе увидите последний в городе каретник. А в усадьбе Засецких, чьё имя неразрывно связано с тонким и ажурным кружевом, поговорим о старейшем сохранившемся деревянном здании Вологды, старинном дворянском роде и одном из первых местных краеведов — А. А. Засецком.
Кремлевские тайны
Затем вы прогуляетесь по саду Архиерейского подворья кремля. Я расскажу, какие тайны хранит вал, защищавший цитадель. И что происходило за стенами резиденции вологодских архиепископов и епископов, административного и культурного центра Вологодской епархии c середины 16 века до начала 20.
Вологодские соборы
Во всем великолепии предстанет перед вами Софийский собор — древнейшее сохранившееся каменное сооружение на территории Вологды и одна из крупнейших построек эпохи Ивана Грозного. Вы познакомитесь с историей храма, редкими фресками 17 века и иконостасом 18 века. А также осмотрите Воскресенский собор, также входящий в кафедральный комплекс. И увидите красивую колокольню с золоченым куполом.
Софийский собор сейчас находится на реставрации, поэтому осматриваем его только снаружи.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия заканчивается возле единственного в России Музея кружева. При желании вы можете посетить его самостоятельно, а также заглянуть в художественный салон-магазин и даже кружевное кафе после завершения экскурсии, без гида.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2196 туристов
Меня зовут Анна. Экскурсовод с образованием. Люблю этот город! Постараюсь подарить частицу этой любви и вам, дорогие гости. Сделаю вашу экскурсию живой и увлекательной, без скучных перечислений исторических фактов и дат. Откройте для себя Вологодчину, чтобы почувствовать и полюбить ее навсегда!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 164 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Дата посещения: 6 мая 2026
Отлично. В тёплой дружеской обстановке.
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М
Марина
Дата посещения: 17 июн 2026
Экскурсовод пришла вовремя, полтора часа водила и рассказывала. Тут вопросов нет. Единственный момент- не структурированное, хаотичное, непоследовательное изложение материала. Знания есть, но подача сумбурна. Сложно понять и запомнить. Я бы посоветовала экскурсоводу составить план экскурсии, чтобы повествование строилось логически, подготовить основные тезисы, и этому следовать.
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Валентина
Хорошая, интересная обзорная экскурсия с гидом Анной. Нам все понравилось. В городе сейчас проводят реконструкцию, ремонт к юбилею своего основания в 2027, развивают туризм. Это отлично. Рекомендую
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С
Светлана
Экскурсию провела Элеонора - прекрасный гид с душой! Экскурсия индивидуальная, в своем темпе, в прекрасном рассказе обошли весь город, делали фотостопы, получили рекомендации по сувенирам и кафе. Спасибо!
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Маргарита
мне очень понравилась экскурсия: формат, подача, стоимость, продолжительность, наполнение- все идеально. Отличный экскурсовод- видно, что любит свой край и свою работу. Было очень легко и непринужденно. В Вологду я влюбилась-факт!
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Ольга
Экскурсию нам провела Елена, познакомила нас с знаменитами уроженцами Вологодского края, погуляли по Кремлевской площади, саду. Прошлись по набережной реки, познакомились с кружевными домиками, познакомились с памятниками. Свой рассказ Елена сопровождала стихами, охотно отвечала на вопросы. Рекомендую данную экскурсию для знакомства с городом!
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