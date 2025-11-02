Мои заказы

Вологодские дворики

Индивидуальная прогулка по Вологде откроет атмосферу города через его укромные уголки. Узнайте о прошлом и настоящем вологодских двориков
Атмосфера Вологды раскрывается в её исторических двориках.

Прогулка включает Верхний посад, двор Дома актёра и музея «Мир забытых вещей», а также Вологодские сталинки. Узнайте о домах вологодского типа, местах проживания иноземных купцов и советской интеллигенции. Исследуйте полисады Советского проспекта и дом дяди Гиляя в Заречье.

Поговорим о советской Вологде, её тротуарах и качелях, а также о дореволюционных доходных домах, где жили ссыльные
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческая атмосфера
  • 🚶 Уникальные маршруты
  • 📚 Интересные факты
  • 🌳 Уютные уголки
  • 🎭 Культурные объекты
Вологодские дворики© Ольга
Вологодские дворики© Ольга
Вологодские дворики© Ольга
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Верхний посад
  • Двор Дома актёра
  • Музей «Мир забытых вещей»
  • Вологодские сталинки
  • Советский проспект
  • Дом дяди Гиляя

Описание экскурсии

На маршруте будут такие локации:

  • Верхний посад.
  • Двор Дома актёра и музея «Мир забытых вещей».
  • Вологодские сталинки.
  • Советский проспект и его палисады.
  • Дом дяди Гиляя в Заречье.

Мы поговорим:

  • об истории города: что такое дом вологодского типа, где селились иноземные купцы, а где — писатели из круга советской интеллигенции.
  • Вологде советского периода, где в каждом «приличном» дворе имелись сарайки и качели, а тротуары представляли собой мостки — по ним и пройдёмся.
  • Вологде недавнего прошлого: дореволюционных доходных домах, где жили, в том числе, ссыльные.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Вологде
Меня зовут Ольга. Я родилась в Вологде, училась и долгое время жила в Санкт-Петербурге. По образованию филолог, закончила филфак СПбГУ. Люблю музыку, походный туризм, велосипед, кулинарию, архитектуру, кинематограф. Люблю ходить пешком и общаться с людьми, всё это помогает мне с удовольствием работать экскурсоводом.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Были на экскурсии 2 взрослых и ребенок 10 лет.
Нам всем очень понравилось.
Ольга прекрасный собеседник, отвечала на все вопросы (а ребенок задавал их очень много).
Ну и домики чудесные и дворики)
Спасибо большое 🤗
А
Алиса
10 июн 2025
Отличная экскурсия, Ольга - прекрасный гид! Много интересного, красивого и необычного. Дворики прекрасны и в большинство мы, конечно, не догадались бы зайти сами! Я и все мои друзья очень довольны экскурсией! Спасибо!
