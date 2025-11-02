Ю Юлия

Были на экскурсии 2 взрослых и ребенок 10 лет.

Нам всем очень понравилось.

Ольга прекрасный собеседник, отвечала на все вопросы (а ребенок задавал их очень много).

Ну и домики чудесные и дворики)

Спасибо большое 🤗