Атмосфера Вологды раскрывается в её исторических двориках.
Прогулка включает Верхний посад, двор Дома актёра и музея «Мир забытых вещей», а также Вологодские сталинки. Узнайте о домах вологодского типа, местах проживания иноземных купцов и советской интеллигенции. Исследуйте полисады Советского проспекта и дом дяди Гиляя в Заречье.
Поговорим о советской Вологде, её тротуарах и качелях, а также о дореволюционных доходных домах, где жили ссыльные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческая атмосфера
- 🚶 Уникальные маршруты
- 📚 Интересные факты
- 🌳 Уютные уголки
- 🎭 Культурные объекты
Что можно увидеть
- Верхний посад
- Двор Дома актёра
- Музей «Мир забытых вещей»
- Вологодские сталинки
- Советский проспект
- Дом дяди Гиляя
Описание экскурсии
На маршруте будут такие локации:
- Верхний посад.
- Двор Дома актёра и музея «Мир забытых вещей».
- Вологодские сталинки.
- Советский проспект и его палисады.
- Дом дяди Гиляя в Заречье.
Мы поговорим:
- об истории города: что такое дом вологодского типа, где селились иноземные купцы, а где — писатели из круга советской интеллигенции.
- Вологде советского периода, где в каждом «приличном» дворе имелись сарайки и качели, а тротуары представляли собой мостки — по ним и пройдёмся.
- Вологде недавнего прошлого: дореволюционных доходных домах, где жили, в том числе, ссыльные.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Вологде
Меня зовут Ольга. Я родилась в Вологде, училась и долгое время жила в Санкт-Петербурге. По образованию филолог, закончила филфак СПбГУ. Люблю музыку, походный туризм, велосипед, кулинарию, архитектуру, кинематограф. Люблю ходить пешком и общаться с людьми, всё это помогает мне с удовольствием работать экскурсоводом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Были на экскурсии 2 взрослых и ребенок 10 лет.
Нам всем очень понравилось.
Ольга прекрасный собеседник, отвечала на все вопросы (а ребенок задавал их очень много).
Ну и домики чудесные и дворики)
Спасибо большое 🤗
А
Алиса
10 июн 2025
Отличная экскурсия, Ольга - прекрасный гид! Много интересного, красивого и необычного. Дворики прекрасны и в большинство мы, конечно, не догадались бы зайти сами! Я и все мои друзья очень довольны экскурсией! Спасибо!
Входит в следующие категории Вологды
