Легкая прогулка-экскурсия погрузит вас в атмосферу тихого и уютного провинциального города.
Мы с вами пройдем по живописным улочкам, увидим памятники старинной архитектуры и узнаем любопытные факты о городе и его жителях.
Мы с вами пройдем по живописным улочкам, увидим памятники старинной архитектуры и узнаем любопытные факты о городе и его жителях.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Арт-объект «Дверь»
- Памятник Герасиму Вологодскому
- Резной палисад
- Церкви Варлаама Хутынского и Ильи Пророка в Каменье
- Жилой дом Волкова XIX века (ул. Засодимского)
- Купеческие дома XIX века (ул. Ленинградская, 4 и 6, дом купцов Пантелеева и Мясникова)
- Следы крепости Ивана Грозного в Кремлевском парке у прудов
- Софийский собор и колокольня
- Вологодский кремль снаружи
- Кремлевская площадь
- Памятник К. Н. Батюшкову
- Памятник букве «О»
Описание
В ходе нашей экскурсии по старинной Вологде мы:
- заглянем на необычную улочку в самом центре города;
- восхитимся красотой деревянных домов;
- узнаем, как протекал неторопливый быт вологодского купечества в XIX веке;
- найдем места силы, где исполняются желания;
- пройдем по следам пребывания Ивана Грозного;
- ощутим мощь самого сердца Вологды-Софийского собора с колокольней и Кремля.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Маяковского, 1, ВологдаЗавершение: Кремлевская площадь, Вологда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Не забудьте одеться по погоде
- Надеть удобную обувь
- Взять с собой зонт и хорошее настроение!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
8 окт 2023
Наш выходной день прошёл не зря, все как я люблю) Спасибо вам за терпение и очень интересную и занимательную экскурсию. Детям постарше было очень познавательно, дети помладше пусть и крутились рядышком, но все равно слушали и запоминали, даже нашему двухлетнему малышу было интересно.
Е
Евгения
28 сен 2023
Вчера побывали на семейной прогулке с замечательным экскурсоводом Оксаной Шумиловой. Познавательная и душевная экскурсия понравилась как взрослым, так и детям. Сначала мы загадали желания, пройдя через открытую Дверь в Вологду. Затем, прогулявшись по набережной, узнали историю основания города. А также познакомились с историей создания нескольких вологодских церквей. Побывали в уютном дворике дома с резным палисадом. Зашли во двор к купцу Мясникову и послушали о причудливых обычаях и нравах купеческого быта. Прогулявшись по Кремлевскому саду, узнали, какие планы на Вологду были у Ивана Грозного. Послушали вологодские говоры у памятника букве О. Мы с Оксаной вспомнили, как в студенческие годы собирали Вологодский фольклор и диалекты в селе Никольский Торжок, хотя учились в разных городах и в разные годы. У скульптурной композиции, посвященной К. Н. Батюшкову, в памяти всплыли строчки из стихотворения Мой гений. Удивительно, что помню его почти целиком. Спасибо Оксане за интересную экскурсию!
Л
Лариса
29 авг 2023
Экскурсия классная! Не буду рассказывать подробностей, рекомендую посетить! 1,5 часа пролетят незаметно! Очень много нового узнали про Вологду! Оксана-замечательный экскурсовод!
Д
Динара
21 авг 2023
Оксана, благодарим за прекрасную экскурсию, очень интересно и познавательно, много нового узнали о нашем городе.
Т
Татьяна
3 авг 2023
Мне очень откликнулся посыл Оксаны, что такие семейные «вылазки» больше не про историю и факты, а шикарная традиция семьи выходного дня. Мы не стали исключением. Все четверо вкушали знания и с интересом слушали и наблюдали за происходящим. Много где, путешествуя по России, всегда берём обзорку, чтоб понять и прочувствовать дух, атмосферу, настроение города. А в своем почти ни разу. Даже обидно как-то. В этот раз прогулялись по любимой Вологде. Нам удалось заглянуть в разные уютные местечки, где мы вряд ли бы побывали самостоятельно, да еще и всем составом, послушать мифы и легенды древней Вологды, от души посмеяться на свежем воздухе, загадать желание и сделать снимки на память! Друзья! Пусть в вашей семье появится еще одна чудесная традиция - а за ее исполнением - пишите прямо Оксане. Легко, на позитиве, с долей юмора и совсем несложным пешим маршрутом вас проведет именно она!
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