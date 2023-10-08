Мне очень откликнулся посыл Оксаны, что такие семейные «вылазки» больше не про историю и факты, а шикарная традиция семьи выходного дня. Мы не стали исключением. Все четверо вкушали знания и с интересом слушали и наблюдали за происходящим. Много где, путешествуя по России, всегда берём обзорку, чтоб понять и прочувствовать дух, атмосферу, настроение города. А в своем почти ни разу. Даже обидно как-то. В этот раз прогулялись по любимой Вологде. Нам удалось заглянуть в разные уютные местечки, где мы вряд ли бы побывали самостоятельно, да еще и всем составом, послушать мифы и легенды древней Вологды, от души посмеяться на свежем воздухе, загадать желание и сделать снимки на память! Друзья! Пусть в вашей семье появится еще одна чудесная традиция - а за ее исполнением - пишите прямо Оксане. Легко, на позитиве, с долей юмора и совсем несложным пешим маршрутом вас проведет именно она!