Графская тропа: в гости к бобрам всей семьёй! (из Воронежа)
Побывать в родных местах главных лесных архитекторов (на вашем автомобиле)
Главные герои этой экскурсии — бобры.
Вы окажетесь в их родных местах и узнаете, как «инженеры леса» годами строят каналы, валят деревья и меняют течение рек.
Мы пройдём по лесным тропам, заглянем в питомник и бобриный аквариум (бобронариум!), посетим музей, где всё можно не только рассматривать, но и трогать. А я буду идти рядом и подсказывать, куда направить взгляд.
Описание экскурсии
Маршрут выстроен как плавное погружение: от знакомства с главным героем — к его настоящей жизни в лесу.
Вольеры с бобрами — первая точка встречи. Животные содержатся в условиях, максимально приближённых к естественным. Вы сможете понаблюдать за ними без спешки: как они двигаются, строят, взаимодействуют друг с другом Модель бобровой плотины — наглядный пример инженерного гения этих животных. Вы увидите, как одно сооружение регулирует уровень воды, меняет русло и создаёт условия для жизни десятков других существ: рыб, птиц, земноводных Экотропа и следы жизнедеятельности бобров — свежие погрызы на деревьях, протоки, каналы и хатки в естественной среде. Всё это мы увидим в Графском лесу, где нет хозяйственного вмешательства Музей природы — диорамы лесных и речных экосистем, чучела животных Среднего Дона, интерактивные карты распространения бобра и материалы о восстановлении популяции Разговор о взаимосвязях — через конкретные примеры я покажу, как одно животное влияет на целую систему. Как бобровые запруды меняют состав воды и привлекают новых обитателей. Без сложных терминов — только наглядные истории из леса.
Организационные детали
Едем на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
Входные билеты по программе и обед оплачиваются дополнительно (~700 ₽ за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1289 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод по Воронежу и Воронежской области, коренной житель города в третьем поколении.
С детства увлекаюсь историей родного края, занимаюсь краеведением и уже более десяти лет провожу экскурсии. Люблю открывать гостям и жителям Воронежа малоизвестные страницы его истории, рассказывать о значимых событиях, людях и местах.
С радостью поделюсь интересными фактами о любимом городе и помогу увидеть Воронеж с новой стороны.
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