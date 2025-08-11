Индивидуальная
до 3 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
Узнайте, как Воронеж чуть не стал столицей России и почему Петр I выбрал его для флота. Встреча с бобрами в заповеднике станет ярким завершением
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Графский заповедник: бобры и монастырь
Прогулка по заповеднику подарит вам встречу с бобрами и знакомство с историей Воронежа. Толшевский монастырь и византийские тайны ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.
- ООльга11 августа 2025Отличная экскурсия
- ЮЮлия28 мая 2025Были со Светланой в госзаказнике музее природы, но как будто побывали еще в 5 местах около Воронежа)). До этого посетили
- ЕЕлена30 марта 2025Всё было замечательно. Светлана интересный экскурсовод, узнали много разных интересных фактов и деталей. Экскурсия началась сразу как сели в машину,
- ИИрина24 февраля 2025Светлана, спасибо большое за интересный рассказ и за интересный маршрут!
- ЕЕлена25 августа 2024Чудесная экскурсия! Необыкновенный экскурсовод Светлана! Из экскурсии поняла, что Воронеж - город сказка поэтов, писателей, добрых людей! Людей-героев! Воронеж поразил
- ЕЕлена15 июля 2024Всё было замечательно. Но погода подвела, было очень жарко.
- ВВиктор5 мая 2024👌
- ННаталья25 марта 2024Прекрасная экскурсия, заповедная территория, современная интерактивная выставка, милые бобры.
Огромное спасибо Светлане за поездку, отличный экскурсовод. Всем советую
- ТТатьяна5 февраля 2024Светлана всё прекрасно организовала, экскурсия динамичная, не утомительная, рекомендуем к посещению. Очень понравились Бобры)
- ООльга11 октября 2023Светлана прекрасный и очень разносторонне интересный экскурсовод, ее знания не ограничиваются только историей города, узнали много разных интересных фактов и деталей. Рекомендуем!
- ССергей27 августа 2023Светлана прекрасный гид. Очень хорошо знает историю и места родного края!
- ААлексей17 июня 2023Экскурсия замечательная. Так как экскурсия индивидуальная - шел постоянный диалог. Там где неорганизованные туристы проходили мимо экспонатов, наш гид Светлана
- ООльга5 июня 2023Очень понравился гид Светлана. Ее рассказ обстоятелен, много интересного узнали и о животном мире и о растениях и о заповеднике.
- ВВиктор18 марта 2023Спасибо большое 🙏 летом привезем внуков.
- ЕЕлена17 ноября 2022Спасибо Светлане за замечательный день в Воронеже. Светлана интересный рассказчик и очень приятный человек.
В процессе экскурсии посетили наиболее значимые места
- ММария27 августа 2022Замечательный гид!!! Очень информированный, отличные знания истории Воронежа и окрестностей.
- ЛЛюдмила6 августа 202229 июля заказали с сестрой индивидуальную экскурсию" Воронеж и удивительный мир бобров". Я училась ранее в Воронеже, сестра посетила город
- ИИрина12 июля 2022Огромное спасибо Светлане за интересную и познавательную экскурсию! Благодаря её знаниям, любви к краю и коммуникабельность время пролетело незаметно, а впечатления остались надолго!
- ААксана14 апреля 2022Замечательная поездка! Чудесное место, отдохнули и душой и телом, хоть и пришлось походить) Воздух аж сладкий, места красивые! Светлана очень интересно преподносила материал, было занимательно и никакого занудства! В общем мы, с детьми остались в восторге. Рекомендуем от души!
- ЛЛилия7 февраля 2022Экскурсия понравилась по наполнению. Взглянули новыми глазами на Воронеж, на архитектуру города, на его историю. Светлана, экскурсовод, рассказывала о неизбитых
