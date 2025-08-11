Мои заказы

В биосферный (Графский) заповедник – экскурсии в Воронеже

Найдено 6 экскурсий в категории «В биосферный (Графский) заповедник» в Воронеже, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Воронеж и удивительный мир бобров
На машине
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
Узнайте, как Воронеж чуть не стал столицей России и почему Петр I выбрал его для флота. Встреча с бобрами в заповеднике станет ярким завершением
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Воронеж исторический и современный
На машине
На микроавтобусе
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
На машине
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
На машине
Джиппинг
11 часов
70 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Графский заповедник: бобры и женский монастырь (на вашем авто)
5 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Графский заповедник: бобры и монастырь
Прогулка по заповеднику подарит вам встречу с бобрами и знакомство с историей Воронежа. Толшевский монастырь и византийские тайны ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 августа 2025
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Отличная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2025
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Были со Светланой в госзаказнике музее природы, но как будто побывали еще в 5 местах около Воронежа)). До этого посетили
    читать дальше

    достопримечательности без гида. Отвечая на наши вопросы, Светлана помогла собрать общую картину. Хочу отметить высокие познания в любой теме, относящейся к Воронежу, близлежащим областям и не только. Светлана сможет подсказать любой вопрос: где покушать, экскурсии, которые могут быть не отображены в стандартных путеводителях, что еще можно посмотреть самим и тп. Если будет необходимость в местном проводнике, крайне рекомендуем маршруты именно со Светланой, так как она любит свой край, обладает поистине обширными познаниями и интересно рассказывает материал.

  • Е
    Елена
    30 марта 2025
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Всё было замечательно. Светлана интересный экскурсовод, узнали много разных интересных фактов и деталей. Экскурсия началась сразу как сели в машину,
    читать дальше

    знакомство с историей города и его окрестностями. Экскурсия в заповедник просто фантастическая! Музей природы удивил экспонатами, очень красивые экспозиции. Прогулялись по малому кольцу эко-тропы, т. к. мы были ограничены по времени. Бобровая ферма и её милейшие обитатели, современная интерактивная выставка будут интересны и взрослым и детям. Время на экскурсии просто пролетело, нет ощущения утомительной лекции с излишними подробностями и осталось чувство прекрасно проведенного времени и отдыха на свежем воздухе. Рекомендуем!

  • И
    Ирина
    24 февраля 2025
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Светлана, спасибо большое за интересный рассказ и за интересный маршрут!
    Светлана, спасибо большое за интересный рассказ и за интересный маршрут!
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Чудесная экскурсия! Необыкновенный экскурсовод Светлана! Из экскурсии поняла, что Воронеж - город сказка поэтов, писателей, добрых людей! Людей-героев! Воронеж поразил
    читать дальше

    своей исторической наполненностью, невероятной чистотой, ухоженностью! История, интересные события, герои на каждом шагу! Огромное спасибо Светлане за душевную щедрость, великолепные знания, умение поразить, заинтересовать и впечатлить собеседника! А на этой экскурсии, мы действительно были душевными собеседниками! Все истории, документальные события прошли перед нашими глазами! Восторг! Бобры и прогулка по сказочному лесу неописуемы! От души советую великолепную экскурсию Светланы!!! Светочка, спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!! С большим уважением и благодарностью к Вам! Александр и Елена, Москва.

  • Е
    Елена
    15 июля 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Всё было замечательно. Но погода подвела, было очень жарко.
  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    👌
  • Н
    Наталья
    25 марта 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Прекрасная экскурсия, заповедная территория, современная интерактивная выставка, милые бобры.
    Огромное спасибо Светлане за поездку, отличный экскурсовод. Всем советую
  • Т
    Татьяна
    5 февраля 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Светлана всё прекрасно организовала, экскурсия динамичная, не утомительная, рекомендуем к посещению. Очень понравились Бобры)
  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Светлана прекрасный и очень разносторонне интересный экскурсовод, ее знания не ограничиваются только историей города, узнали много разных интересных фактов и деталей. Рекомендуем!
  • С
    Сергей
    27 августа 2023
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Светлана прекрасный гид. Очень хорошо знает историю и места родного края!
  • А
    Алексей
    17 июня 2023
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Экскурсия замечательная. Так как экскурсия индивидуальная - шел постоянный диалог. Там где неорганизованные туристы проходили мимо экспонатов, наш гид Светлана
    читать дальше

    давала увлекательную информацию, обращала внимание на любопытные детали (самостоятельно рискуете увидеть только кусочек меха в темноте). Особенно это важно по пути в заповедник и обратно (по 1 часу примерно). В самом заповеднике посетили не только стационарные объекты, но и прошли по экологической тропе (без сопровождения было бы не интересно). Гид отвела в мало "раскрученные места", как пример -вольер с волками. Очень удобно в автомобильной экскурсии по городу. Нашу семью забрали с указанного места и мы посетили именно интересующие нас места (тематику надо обсудить заранее). Остались самые приятные впечатления. Рекомендую и экскурсию и гида.

  • О
    Ольга
    5 июня 2023
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Очень понравился гид Светлана. Ее рассказ обстоятелен, много интересного узнали и о животном мире и о растениях и о заповеднике.
    читать дальше

    В тоже время нет ощущения утомительной лекции с излишними подробностями и осталось чувство прекрасно проведенного времени и отдыха на свежем воздухе. Жаль только, что самих бобров можно сказать, что и не видели. Сонные животные, темными силуэтами проступающие в темноте ограждения.
    Одним словом Светлана держит на себе всю экскурсию и именно ее знания в области фауны, флоры и Православия (посещали монастыри(делают эту поездку интересной. С ней можно ехать даже к почти невидимым бобрам.

  • В
    Виктор
    18 марта 2023
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Спасибо большое 🙏 летом привезем внуков.
  • Е
    Елена
    17 ноября 2022
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Спасибо Светлане за замечательный день в Воронеже. Светлана интересный рассказчик и очень приятный человек.
    В процессе экскурсии посетили наиболее значимые места
    читать дальше

    Воронежа, а потом была встреча с бобрами. И бобры удивительные и место очень хорошее. Воздух необыкновенный, прям сладкий.
    По окончании экскурсии Светлана порекомендовала места где можно купить интересные сувениры и несколько мест где вкусно поесть (одно из которых я и посетила)
    Большое спасибо Светлане и удачи!

    В процессе экскурсии посетили наиболее значимые места Воронежа, а потом была встреча с бобрами. И бобры удивительные и место очень хорошее. Воздух необыкновенный, прям сладкий.
По окончании экскурсии Светлана порекомендовала места где можно купить интересные сувениры и несколько мест где вкусно поесть (одно из которых я и посетила)
Большое спасибо Светлане и удачи!
  • М
    Мария
    27 августа 2022
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Замечательный гид!!! Очень информированный, отличные знания истории Воронежа и окрестностей.
  • Л
    Людмила
    6 августа 2022
    Воронеж и удивительный мир бобров
    29 июля заказали с сестрой индивидуальную экскурсию" Воронеж и удивительный мир бобров". Я училась ранее в Воронеже, сестра посетила город
    читать дальше

    впервые. Было небольшое волнение перед встречей с экскурсоводом, так так ранее были негативные впечатления после аналогичных экскурсий. Но все волнения остались позади с первой секунды общения со Светланой. Очень грамотная, культурная, приятная в общении, интересная собеседница! Чувствуется ее любовь к городу, к своей работе! Время пролетело незаметно! Не было ни одного вопроса, на который она не смогла бы ответить. Жаль, что у нас мало было времени и не удалось еще раз встретиться со Светланой. Она -самый лучший экскурсовод за несколько лет наших путешествий!!

    29 июля заказали с сестрой индивидуальную экскурсию" Воронеж и удивительный мир бобров". Я училась ранее в29 июля заказали с сестрой индивидуальную экскурсию" Воронеж и удивительный мир бобров". Я училась ранее в
  • И
    Ирина
    12 июля 2022
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Огромное спасибо Светлане за интересную и познавательную экскурсию! Благодаря её знаниям, любви к краю и коммуникабельность время пролетело незаметно, а впечатления остались надолго!
  • А
    Аксана
    14 апреля 2022
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Замечательная поездка! Чудесное место, отдохнули и душой и телом, хоть и пришлось походить) Воздух аж сладкий, места красивые! Светлана очень интересно преподносила материал, было занимательно и никакого занудства! В общем мы, с детьми остались в восторге. Рекомендуем от души!
  • Л
    Лилия
    7 февраля 2022
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Экскурсия понравилась по наполнению. Взглянули новыми глазами на Воронеж, на архитектуру города, на его историю. Светлана, экскурсовод, рассказывала о неизбитых
    читать дальше

    событиях, которые сам не узнаешь, и не увидишь)) Ну а экскурсия в заповедник просто фантастическая! Музей природы удивил экспонатами. Бобровая ферма рекомендую и взрослым и детям, милейшие животные)) Конечно, без пояснений экскурсовода, посещение заповедника было бы неполным. Светлана много и интересно рассказывала о флоре и фауне заповедника. Очень интересно! День получился насыщенным, и приятным, оставив много позитивных впечатлений!!! Спасибо!!

