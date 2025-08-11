читать дальше

впервые. Было небольшое волнение перед встречей с экскурсоводом, так так ранее были негативные впечатления после аналогичных экскурсий. Но все волнения остались позади с первой секунды общения со Светланой. Очень грамотная, культурная, приятная в общении, интересная собеседница! Чувствуется ее любовь к городу, к своей работе! Время пролетело незаметно! Не было ни одного вопроса, на который она не смогла бы ответить. Жаль, что у нас мало было времени и не удалось еще раз встретиться со Светланой. Она -самый лучший экскурсовод за несколько лет наших путешествий!!