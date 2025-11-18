Воронеж - это город, где история оживает на каждом шагу.От древних крепостей до улиц, где когда-то гуляли знаменитости, экскурсия обещает погружение в богатое прошлое.Участники увидят храмы, связанные с Петром I,

и узнают о значимых событиях, которые формировали облик города. Площадь Ленина, проспект Революции и другие знаковые места откроют свои секреты. Истории о Льве Толстом и нобелевских лауреатах добавят экскурсии особый шарм

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Район ВГУ, где проходили границы крепости и ветвились подземные ходы. Вы увидите храмы, которые помнят всю историю Воронежа и попробуете представить себя жителями крепости. А ещё узнаете о судьбе Митрофановского монастыря.

Адмиралтейская площадь — отсюда берёт своё начало российский военно-морской флот.

Успенская Адмиралтейская церковь, в которой Пётр I пел на клиросе, а Митрофан освящал корабли. Вы рассмотрите действующий макет корабля, который был воссоздан по чертежам Петра.

Улица Карла Маркса и ближайшие кварталы, которые когда-то служили подъездными путями к крепости, а позже превратились в торговые ряды. Вы осмотрите усадьбы знатных людей Воронежа и услышите о судьбе этих кварталов и их жителей в послереволюционном городе.

Проспект Революции — увидите богатые усадьбы, учебные заведения, дома-призраки и гостиницы, где бывали знаменитости как царской, так и советской России.

Площадь Ленина — бывшая Староконная, или Площадь соляных амбаров. Только в 1927 году она стала главной в городе. С ней связано множество исторических фактов и курьёзов, о которых я вам расскажу.

А также на нашем маршруте: площадь Победы — парк «Орлёнок» — Кадетский плац и история первых велопробегов — Первомайский сад и создание Воронежского коммунистического полка — Благовещенский собор и общежитие для советских рабочих, тюрьма для неугодных власти и место для фашистских стрелков.

Вы узнаете:

почему Лев Толстой был частым гостем Воронежа

что связывает город с именами Ивана Бунина, Павла Черенкова и Николая Басова — нобелевских лауреатов

почему во время Великой отечественной войны Воронеж стал единственным городом, в котором гитлеровцы не смогли создать свою администрацию

как воронежский водопровод был построен по мерке лондонского

и многое другое!

Организационные детали