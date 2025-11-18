Откройте для себя Воронеж через призму его истории и архитектуры. Прогулка по улицам города раскроет тайны и судьбы его жителей
Воронеж - это город, где история оживает на каждом шагу.
От древних крепостей до улиц, где когда-то гуляли знаменитости, экскурсия обещает погружение в богатое прошлое.
Участники увидят храмы, связанные с Петром I,
и узнают о значимых событиях, которые формировали облик города. Площадь Ленина, проспект Революции и другие знаковые места откроют свои секреты. Истории о Льве Толстом и нобелевских лауреатах добавят экскурсии особый шарм
Что можно увидеть
Район ВГУ
Адмиралтейская площадь
Успенская Адмиралтейская церковь
Улица Карла Маркса
Проспект Революции
Площадь Ленина
Описание экскурсии
Район ВГУ, где проходили границы крепости и ветвились подземные ходы. Вы увидите храмы, которые помнят всю историю Воронежа и попробуете представить себя жителями крепости. А ещё узнаете о судьбе Митрофановского монастыря.
Адмиралтейская площадь — отсюда берёт своё начало российский военно-морской флот.
Успенская Адмиралтейская церковь, в которой Пётр I пел на клиросе, а Митрофан освящал корабли. Вы рассмотрите действующий макет корабля, который был воссоздан по чертежам Петра.
Улица Карла Маркса и ближайшие кварталы, которые когда-то служили подъездными путями к крепости, а позже превратились в торговые ряды. Вы осмотрите усадьбы знатных людей Воронежа и услышите о судьбе этих кварталов и их жителей в послереволюционном городе.
Проспект Революции — увидите богатые усадьбы, учебные заведения, дома-призраки и гостиницы, где бывали знаменитости как царской, так и советской России.
Площадь Ленина — бывшая Староконная, или Площадь соляных амбаров. Только в 1927 году она стала главной в городе. С ней связано множество исторических фактов и курьёзов, о которых я вам расскажу.
А также на нашем маршруте: площадь Победы — парк «Орлёнок» — Кадетский плац и история первых велопробегов — Первомайский сад и создание Воронежского коммунистического полка — Благовещенский собор и общежитие для советских рабочих, тюрьма для неугодных власти и место для фашистских стрелков.
Вы узнаете:
почему Лев Толстой был частым гостем Воронежа
что связывает город с именами Ивана Бунина, Павла Черенкова и Николая Басова — нобелевских лауреатов
почему во время Великой отечественной войны Воронеж стал единственным городом, в котором гитлеровцы не смогли создать свою администрацию
как воронежский водопровод был построен по мерке лондонского
и многое другое!
Организационные детали
Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
Экскурсию можно провести на машине Lada Largus за доплату 1500 ₽
При необходимости я адаптирую экскурсию для людей с ОВЗ, а также проведу тифлоэкскурсию
Надежда — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 21 туриста
Я аттестованный гид по Воронежской области. С 2000 года провожу авторские пешие и автобусные экскурсии по Воронежу и области. Работаю с людьми с ОВЗ, выполняю тифлокомментирование.
В Воронеже живу с рождения и очень люблю свой город и его историю.