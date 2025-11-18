Мои заказы

Влюбиться в Воронеж - за 3 часа

Откройте для себя Воронеж через призму его истории и архитектуры. Прогулка по улицам города раскроет тайны и судьбы его жителей
Воронеж - это город, где история оживает на каждом шагу.

От древних крепостей до улиц, где когда-то гуляли знаменитости, экскурсия обещает погружение в богатое прошлое.

Участники увидят храмы, связанные с Петром I,
и узнают о значимых событиях, которые формировали облик города. Площадь Ленина, проспект Революции и другие знаковые места откроют свои секреты. Истории о Льве Толстом и нобелевских лауреатах добавят экскурсии особый шарм

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 📜 Увлекательные факты о знаменитостях
  • 🚶‍♂️ Прогулка по знаковым улицам
  • ⛪ Посещение старинных храмов
  • 🌟 Погружение в культуру Воронежа
Влюбиться в Воронеж - за 3 часа© Надежда

Что можно увидеть

  • Район ВГУ
  • Адмиралтейская площадь
  • Успенская Адмиралтейская церковь
  • Улица Карла Маркса
  • Проспект Революции
  • Площадь Ленина

Описание экскурсии

Район ВГУ, где проходили границы крепости и ветвились подземные ходы. Вы увидите храмы, которые помнят всю историю Воронежа и попробуете представить себя жителями крепости. А ещё узнаете о судьбе Митрофановского монастыря.

Адмиралтейская площадь — отсюда берёт своё начало российский военно-морской флот.

Успенская Адмиралтейская церковь, в которой Пётр I пел на клиросе, а Митрофан освящал корабли. Вы рассмотрите действующий макет корабля, который был воссоздан по чертежам Петра.

Улица Карла Маркса и ближайшие кварталы, которые когда-то служили подъездными путями к крепости, а позже превратились в торговые ряды. Вы осмотрите усадьбы знатных людей Воронежа и услышите о судьбе этих кварталов и их жителей в послереволюционном городе.

Проспект Революции — увидите богатые усадьбы, учебные заведения, дома-призраки и гостиницы, где бывали знаменитости как царской, так и советской России.

Площадь Ленина — бывшая Староконная, или Площадь соляных амбаров. Только в 1927 году она стала главной в городе. С ней связано множество исторических фактов и курьёзов, о которых я вам расскажу.

А также на нашем маршруте: площадь Победы — парк «Орлёнок» — Кадетский плац и история первых велопробегов — Первомайский сад и создание Воронежского коммунистического полка — Благовещенский собор и общежитие для советских рабочих, тюрьма для неугодных власти и место для фашистских стрелков.

Вы узнаете:

  • почему Лев Толстой был частым гостем Воронежа
  • что связывает город с именами Ивана Бунина, Павла Черенкова и Николая Басова — нобелевских лауреатов
  • почему во время Великой отечественной войны Воронеж стал единственным городом, в котором гитлеровцы не смогли создать свою администрацию
  • как воронежский водопровод был построен по мерке лондонского
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
  • Экскурсию можно провести на машине Lada Largus за доплату 1500 ₽
  • При необходимости я адаптирую экскурсию для людей с ОВЗ, а также проведу тифлоэкскурсию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 21 туриста
Я аттестованный гид по Воронежской области. С 2000 года провожу авторские пешие и автобусные экскурсии по Воронежу и области. Работаю с людьми с ОВЗ, выполняю тифлокомментирование. В Воронеже живу с рождения и очень люблю свой город и его историю.

Входит в следующие категории Воронежа

