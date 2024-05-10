Дегустации на экскурсиях в Воронеже – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Воронеже, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
На автобусе
3 отзыва
6 часов
Групповая
В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
Погрузитесь в удивительный мир природы и гастрономии на экскурсии «В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве» в Воронеже
Начало: Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
Расписание: Сбор на площади Ленина в 9:00
8 авг в 09:00
19 сен в 09:00
3 300 за человека
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
Погулять по пасеке, посетить медоварню и попробовать медовые напитки в компании опытного пчеловода
Начало: У ТК Воронежский
«Дегустация мёда и крафтовых медовых напитков также включена»
Завтра в 10:00
28 июл в 10:00
от 2 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС»
На автобусе
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС» в Воронеже
Погрузитесь в мир пивоварения с харизматичным экскурсоводом, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией пива прямо из танка
Начало: Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
«пивной сомелье в дегустационном зале»
21 сен в 14:30
3 ноя в 14:30
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
    Очень интересная поездка. Впервые побывала в осетровом хозяйстве,узнала много нового о рыбах ценных пород, кормили из рук осетров‐- эмоции, как в детстве, уезжать не хотелось. Ели в беседке уху из осетра, форель г/к, чай с шиповником. Всем советую побывать.
  • М
    Маргарита
    30 апреля 2024
    В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
    Замечательная экскурсия. Узнали много интересных фактов и о бобрах, и об осетрах. А уж процесс кормления рыб с руки - полный релакс!

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Дегустационные туры»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июле 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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