6 часов
Групповая
В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
Погрузитесь в удивительный мир природы и гастрономии на экскурсии «В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве» в Воронеже
Начало: Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
Расписание: Сбор на площади Ленина в 9:00
8 авг в 09:00
19 сен в 09:00
3 300₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
Погулять по пасеке, посетить медоварню и попробовать медовые напитки в компании опытного пчеловода
Начало: У ТК Воронежский
«Дегустация мёда и крафтовых медовых напитков также включена»
Завтра в 10:00
28 июл в 10:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС» в Воронеже
Погрузитесь в мир пивоварения с харизматичным экскурсоводом, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией пива прямо из танка
Начало: Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
«пивной сомелье в дегустационном зале»
21 сен в 14:30
3 ноя в 14:30
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 мая 2024Очень интересная поездка. Впервые побывала в осетровом хозяйстве,узнала много нового о рыбах ценных пород, кормили из рук осетров‐- эмоции, как в детстве, уезжать не хотелось. Ели в беседке уху из осетра, форель г/к, чай с шиповником. Всем советую побывать.
- ММаргарита30 апреля 2024Замечательная экскурсия. Узнали много интересных фактов и о бобрах, и об осетрах. А уж процесс кормления рыб с руки - полный релакс!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июле 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь