Экскурсия «Питейный Воронеж (18+)» позволит вам почувствовать настоящий дух города.
Прогулка по историческим улицам Фридриха Энгельса и Комиссаржевской, посещение гостиниц Берлин и Бристоль, где располагались знаменитые питейные заведения 19 века, и
Прогулка по историческим улицам Фридриха Энгельса и Комиссаржевской, посещение гостиниц Берлин и Бристоль, где располагались знаменитые питейные заведения 19 века, и
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Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Мы с вами посмотрим главные питейные заведения Воронежа 19 века — гостиницу Берлин и Бристоль
- Зайдём в современные бары, где можно попробовать наливки местного производства
- Прогуляемся по улице Фридриха Энгельса и Комиссаржевской, которые очаровывают сохранившимися старинными зданиями
- Увидим дом, где во время оккупации Воронежа немцы устроили казино
- И дойдём до винзавода — когда-то крупного производства, а сейчас модного пространства, где можно поесть, потанцевать, да и просто послушать музыку
Наша экскурсия будет посвящена питейному делу 19 века. Вы узнаете:
- Чем раньше отличались рестораны от трактиров
- Какие были профессии у людей, работающих в этой сфере
- Где находились самые злачные места в Воронеже
- Куда не ходили приличные девушки
- Как связано появление водопровода с производством водки
- Какие современные бары стоит посетить и что там попробовать
Организационные детали
- Экскурсия 18+
- Мы посетим 2-3 бара, между ними будем передвигаться пешком
- В стоимость входит одна приветственная наливка. Весь остальной алкоголь оплачивается отдельно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кольцовской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 58 туристов
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ким
19 июл 2024
Очень понравилась экскурсия, Валерия чудесный рассказчик. Видно, что основательно поработала над программой и вложила душу. Решили сходить на другие её экскурсии, уверены, что тоже будем в восторге
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