Питейный Воронеж (18+)

Погрузитесь в атмосферу Воронежа 19 века, посетив старинные и современные питейные заведения, узнайте их историю и секреты
Экскурсия «Питейный Воронеж (18+)» позволит вам почувствовать настоящий дух города.

Прогулка по историческим улицам Фридриха Энгельса и Комиссаржевской, посещение гостиниц Берлин и Бристоль, где располагались знаменитые питейные заведения 19 века, и
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современных баров с наливками местного производства.

Узнайте, чем отличались рестораны от трактиров, какие профессии существовали в этой сфере, и где находились самые злачные места Воронежа.

В стоимость экскурсии включена одна приветственная наливка, остальной алкоголь оплачивается отдельно. Экскурсия для лиц старше 18 лет

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Уникальная возможность узнать историю питейных заведений Воронежа
  • 🏛 Прогулка по старинным улицам города
  • 🍹 Посещение современных баров с местными наливками
  • 🎲 Интересные факты о жизни города в 19 веке
  • 🎶 Визит в модное пространство винзавода
    • Питейный Воронеж (18+)
    Питейный Воронеж (18+)
    Питейный Воронеж (18+)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

    Что можно увидеть

  • Гостиница Берлин
  • Гостиница Бристоль
  • Улица Фридриха Энгельса
  • Улица Комиссаржевской
  • Винзавод

    • Описание экскурсии

    • Мы с вами посмотрим главные питейные заведения Воронежа 19 века — гостиницу Берлин и Бристоль
    • Зайдём в современные бары, где можно попробовать наливки местного производства
    • Прогуляемся по улице Фридриха Энгельса и Комиссаржевской, которые очаровывают сохранившимися старинными зданиями
    • Увидим дом, где во время оккупации Воронежа немцы устроили казино
    • И дойдём до винзавода — когда-то крупного производства, а сейчас модного пространства, где можно поесть, потанцевать, да и просто послушать музыку

    Наша экскурсия будет посвящена питейному делу 19 века. Вы узнаете:

    • Чем раньше отличались рестораны от трактиров
    • Какие были профессии у людей, работающих в этой сфере
    • Где находились самые злачные места в Воронеже
    • Куда не ходили приличные девушки
    • Как связано появление водопровода с производством водки
    • Какие современные бары стоит посетить и что там попробовать

    Организационные детали

    • Экскурсия 18+
    • Мы посетим 2-3 бара, между ними будем передвигаться пешком
    • В стоимость входит одна приветственная наливка. Весь остальной алкоголь оплачивается отдельно

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Кольцовской улице
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    1
    Ким
    19 июл 2024
    Очень понравилась экскурсия, Валерия чудесный рассказчик. Видно, что основательно поработала над программой и вложила душу. Решили сходить на другие её экскурсии, уверены, что тоже будем в восторге

    Входит в следующие категории Воронежа

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