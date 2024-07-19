Валерия — ваш гид в Воронеже

Провела экскурсии для 58 туристов

Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.