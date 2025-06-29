Н Наталья

Отличный квест! Маршрут составлен таким образом, что можно было за короткое время многое увидеть. Каждое задание сопровождается интересными фактами или легендами из истории города. Искать, находить, радоваться находкам, узнавать новое, все это позволяет квест в Воронеже "По следам призраков прошлого". Спасибо куратору Михаилу, который постоянно был на связи.