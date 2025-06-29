Мобильный квест в Воронеже "По следам призраков прошлого" предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу загадок и тайн города.
Пройдите по маршруту, который включает литературный некрополь, скульптуру "Лечебный стул № 0001", памятники
5 причин купить этот квест
- 🕵️♂️ Увлекательные задания
- 📱 Доступно на смартфоне
- 🏛️ Исторические места
- 👻 Атмосфера загадок
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Литературный некрополь
- Скульптура «Лечебный стул № 0001»
- Памятник Ленину
- Памятник А.В. Кольцову
- Памятник жертвам белого террора
- Памятник С.Я. Маршаку
- Памятник фронтовому почтальону
- Петровский сквер
Описание квеста
По мере прохождения квеста вы узнаете новую информацию о городе и исторические факты, а также откроете интересные места.
Организационные детали
- Квест рассчитан на участников 12+
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице 20-летия Октября
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Воронеже
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
29 июн 2025
Отличный квест! Маршрут составлен таким образом, что можно было за короткое время многое увидеть. Каждое задание сопровождается интересными фактами или легендами из истории города. Искать, находить, радоваться находкам, узнавать новое, все это позволяет квест в Воронеже "По следам призраков прошлого". Спасибо куратору Михаилу, который постоянно был на связи.
А
Анна
27 июн 2025
Интересно красиво, с детками 5-9 лет спокойно ходили познавала, детей просилиьискать ответы
Входит в следующие категории Воронежа
