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Павловская верфь — пещерный мужской монастырь Белогорье

ВашГид
ВашГид – Гид из Воронежа
Огромной популярностью у путешественников пользуется экскурсия ⛳ в Белогорье.

Белогорский Воскресенский пещерный монастырь основан в XVIII веке.

Протяженность пещер Белогорского Воскресенского монастыря более 2 км, а глубина более 75 м.

Множество легенд и сказаний окутывает это таинственное место.

Продолжительность экскурсии 🧭 10–11 часов.

За это время вы узнаете много интересного от профессиональных гидов.

Экскурсия проходит в легкой увлекательной форме.

Заказывайте тур — мы сделаем ваш отдых ярким и организованным!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 800 ₽ за человека

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Павловская верфь — пещерный мужской монастырь Белогорье
Павловская верфь — пещерный мужской монастырь Белогорье

Что вы увидите

  • Белогорский Воскресенский пещерный монастырь
  • Знаковые места города Павловск
Экскурсионная программа:09:40 — выезд на экскурсию ⛳ «Павловская верфь — Пещерный мужской монастырь Белогорье».
Обед в кафеВоенные корабли петровских времёнЗатем мы посетим с Вами прекрасный и самобытный город 🏙️ Павловск, где в начале XVIII века по указу императора Петра I была построена корабельная крепость — верфь азовского флота. Мы пройдемся с Вами по самым красивым кварталам этого уютного городка, входящего в список исторических городов России.
В Петровские времена здесь строились военные корабли, зарождался российский флот. Были построены пушечный и литейные заводы, открыты канатная и шерстяные фабрики. Город в то время именовали малым Санкт-Петербургом.
*В зависимости от сезона и погодных условий экскурсия дополняется водной прогулкой по реке Дон. Нас ждет увлекательная водная прогулка 👣 по реке Дон. Мы насладимся живописными видами меловых склонов и девственной природой Среднего Дона.
Переезд в Воронеж
После 19:30 возвращение в Воронеж. Важная информация:• Все экскурсии 🧭 проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии 📸, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Отдыхать с нами надежно, так как вы обсуживаетесь профессиональной туроператорской компанией, осуществляющей свою деятельность с 2004 года;
  • Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей. Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании.
Что входит
  • трансфер и транспортно-экскурсионное обслуживание
  • видовые места и пешеходные прогулки
  • посещение храмов
  • входные билеты в культурные объекты по программе
  • размещение в отеле
  • питание.
Что не входит
  • личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Воронеж-1, Железнодорожный вокзал
Место завершения
🏁 Площадь Ленина, Воронеж
Павловская верфь — пещерный мужской монастырь Белогорье
Павловская верфь — пещерный мужской монастырь Белогорье
Павловская верфь — пещерный мужской монастырь Белогорье
Павловская верфь — пещерный мужской монастырь Белогорье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВашГид
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