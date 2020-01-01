Экскурсионная программа:09:40 — выезд на экскурсию ⛳ «Павловская верфь — Пещерный мужской монастырь Белогорье».

Обед в кафеВоенные корабли петровских времёнЗатем мы посетим с Вами прекрасный и самобытный город 🏙️ Павловск, где в начале XVIII века по указу императора Петра I была построена корабельная крепость — верфь азовского флота. Мы пройдемся с Вами по самым красивым кварталам этого уютного городка, входящего в список исторических городов России.

В Петровские времена здесь строились военные корабли, зарождался российский флот. Были построены пушечный и литейные заводы, открыты канатная и шерстяные фабрики. Город в то время именовали малым Санкт-Петербургом.

*В зависимости от сезона и погодных условий экскурсия дополняется водной прогулкой по реке Дон. Нас ждет увлекательная водная прогулка 👣 по реке Дон. Мы насладимся живописными видами меловых склонов и девственной природой Среднего Дона.

Переезд в Воронеж

После 19:30 возвращение в Воронеж. Важная информация:• Все экскурсии 🧭 проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии 📸, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;