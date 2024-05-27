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области. Хотим выразить благодарность за незабываемые проведенные выходные (15 и 16 сентября) в старинном и одновременно современном городе Воронеж. Огромное спасибо нашему гиду Колмаковой Л. В. Любовь не только интересно и доступно преподносила нам информацию об исторических местах, в которых мы находились, но была внимательна ко всем нашим бытовым нуждам в течении всего двухдневного путешествие. Благодаря ее заботе о нас, туристах, время в путешествии пролетело незамено и оставило прекрасное впечатление. Грамотно поставленная речь Любови доставляла удовольствие и информация отлично воспринималась на слух. Ни один вопрос по истории или современности Воронежа и области не остался без ответа. Путешествуя по разным городам понимаешь, что 95 процентов успеха экскурсионной поездки зависит от гида. Любовь за небольшой период времени смогла передать нам частичку своей любви к Воронежу и разбудила желание приехать к вам в гости еще раз.