1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по среднему Дону с посещением пещерных монастырей. Насладитесь природой и узнайте увлекательные легенды
Начало: Лиски, улица Воронежская, дом 6
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Рамонь - резиденция Романовых в 30 км от Воронежа. Прогулка по замку принцессы Ольденбургской, посещение дома творчества «Бирюльки» и музея русской бани
Начало: Липецк, Воронеж
Расписание: По субботам с 8:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия в Ломовской парк: мастер-классы и развлечения
Не упустите шанс провести день в Ломовском парке! Вас ждут мастер-класс кузнеца, пасека с дикими пчелами и плавучая хата
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
29 июня в 07:00
31 авг в 07:00
3 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
3 ноя в 08:00
3 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 мая 2024Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в
- ССмакотина18 сентября 2023Тайны Рамонского дворцаПонравилась экскурсия в замке. Было интересно и познавательно. Плохо работал микрофон у сопрвождающего гида: или не было слышно, или фонило. .
- ООльга16 сентября 2023Павловская верфь «: пещерный мужской монастырь» БелогорьеПавловск (исторический центр)- компактный, уютный городок с прекрасной набережной! А монастырь в Белогорье- просто чудо-чудное…. плюс приятный бонус прогулка по Дону от Павловска до монастыря и обратно.
- ЕЕкатерина17 ноября 2019Дивногорье: место, где останавливается времяЗдравствуйте! Большое спасибо за интересный тур "Нескучный weekend" с 9 по 10 ноября 2019 года. Очень информационно и визуально насыщенный
- ИИрина20 сентября 2018Дивногорье: место, где останавливается времяХотим выразить благодарность за незабываемые проведенные выходные (15 и 16 сентября) Здравствуйте, уважаемые организаторы туров по удивительным местам Воронежа и
- ЕЕкатерина14 августа 2018Дивногорье: место, где останавливается времяСо словами благодарности за великолепное знакомство с Вашим городом! Добрый вечер!!!! Со словами благодарности за великолепное знакомство с Вашим городом
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Туры выходного дня»
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