Туры выходного дня – экскурсии в Воронеже

Найдено 5 экскурсий в категории «Туры выходного дня» в Воронеже, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
128 отзывов
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по среднему Дону с посещением пещерных монастырей. Насладитесь природой и узнайте увлекательные легенды
Начало: Лиски, улица Воронежская, дом 6
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за человека
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Рамонь - резиденция Романовых в 30 км от Воронежа. Прогулка по замку принцессы Ольденбургской, посещение дома творчества «Бирюльки» и музея русской бани
Начало: Липецк, Воронеж
Расписание: По субботам с 8:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Ломовской природно-ландшафтный парк: cамое яркое приключение лета
🚌 На автобусе
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия в Ломовской парк: мастер-классы и развлечения
Не упустите шанс провести день в Ломовском парке! Вас ждут мастер-класс кузнеца, пасека с дикими пчелами и плавучая хата
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
29 июня в 07:00
31 авг в 07:00
3 800 за человека
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
3 ноя в 08:00
3 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
    Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в
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    России наверно больше нет. Отдельно хочется отметить экскурсоводов. В автобусе нас сопровождала очень позитивная и внимательная Люба Колмакова. Очень интересно рассказывала, узнали много нового. Хорошие экскурсоводы были и на местах. Обедом нас кормили в кафе в Дивногорье. Очень сытный и вкусный обед. Мне все очень понравилось. Море позитивных впечатлений. Для информации - в пещерах прохладно +10 градусов. Берите с собой ветровочки. В Костомарово монастырь действующий, поэтому нужны юбки и платки. Юбки там выдают, ну а платки лучше иметь свои.

  • С
    Смакотина
    18 сентября 2023
    Тайны Рамонского дворца
    Понравилась экскурсия в замке. Было интересно и познавательно. Плохо работал микрофон у сопрвождающего гида: или не было слышно, или фонило. .
  • О
    Ольга
    16 сентября 2023
    Павловская верфь «: пещерный мужской монастырь» Белогорье
    Павловск (исторический центр)- компактный, уютный городок с прекрасной набережной! А монастырь в Белогорье- просто чудо-чудное…. плюс приятный бонус прогулка по Дону от Павловска до монастыря и обратно.
  • Е
    Екатерина
    17 ноября 2019
    Дивногорье: место, где останавливается время
    Здравствуйте! Большое спасибо за интересный тур "Нескучный weekend" с 9 по 10 ноября 2019 года. Очень информационно и визуально насыщенный
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    тур. Гиды Игорь и Вячеслав, которые очень достойно и без суеты опекали нас в эти два дня, прекрасные рассказчики, слушать их приятно, интересно и познавательно. Туристические объекты, входящие в программу, очень разнообразны. А гиды, проводившие экскурсии на местах, - настоящие профессионалы. Благодаря водителю Сергею мы смогли в первый день вернуться из поездки достаточно рано, чтобы еще успеть посетить театр. Прогулка по вечернему Воронежу доставила особенное удовольствие: красивое освещение, чистота, окна кафе. Большое спасибо Игорю, который помог мне в неожиданно возникшей при заселении в гостиницу проблеме. Спасибо всем. За дружелюбие и нескучный weekend.

  • И
    Ирина
    20 сентября 2018
    Дивногорье: место, где останавливается время
    Хотим выразить благодарность за незабываемые проведенные выходные (15 и 16 сентября) Здравствуйте, уважаемые организаторы туров по удивительным местам Воронежа и
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    области. Хотим выразить благодарность за незабываемые проведенные выходные (15 и 16 сентября) в старинном и одновременно современном городе Воронеж. Огромное спасибо нашему гиду Колмаковой Л. В. Любовь не только интересно и доступно преподносила нам информацию об исторических местах, в которых мы находились, но была внимательна ко всем нашим бытовым нуждам в течении всего двухдневного путешествие. Благодаря ее заботе о нас, туристах, время в путешествии пролетело незамено и оставило прекрасное впечатление. Грамотно поставленная речь Любови доставляла удовольствие и информация отлично воспринималась на слух. Ни один вопрос по истории или современности Воронежа и области не остался без ответа. Путешествуя по разным городам понимаешь, что 95 процентов успеха экскурсионной поездки зависит от гида. Любовь за небольшой период времени смогла передать нам частичку своей любви к Воронежу и разбудила желание приехать к вам в гости еще раз.

  • Е
    Екатерина
    14 августа 2018
    Дивногорье: место, где останавливается время
    Со словами благодарности за великолепное знакомство с Вашим городом! Добрый вечер!!!! Со словами благодарности за великолепное знакомство с Вашим городом
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    и персональное знакомство с гидом- профессионалом Любовью. Прекрасна, элегантна, доброжелательна, отзывчива, влюблена в свой город, хотя знает его и минусы, улыбчива и интеллигентна!!! Её слова- доброжелательные слова лучи, Проникли в сердце каждого: и школьников, и пенсионеров, и будущих пенсионеров!!!! Отдельно благодарю турфирму за четкую организацию поездки, заботу и напоминания, а это немаловажно!!!!! Процветания!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Туры выходного дня»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
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