Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)

Полюбуйтесь природными чудесами Воронежа на индивидуальной экскурсии! Откройте для себя меловые горы, древние поселения и живописные пейзажи реки Дон
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по природным красотам Воронежа! Вы сможете увидеть меловые горы, причудливые овраги и чистейшие родники.

Посетите знаменитый музей в селе Костёнки, где раскопки ведутся с 1879 года,
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и узнайте о жизни людей 40000 лет назад. В Сторожевом вас ждут захватывающие виды с крутых берегов Дона и меловые скалы высотой до 40 метров.

В Дивногорье вы увидите меловые столбы, напоминающие пирамиды, и узнаете о древнем море, которое было здесь миллионы лет назад.

Экскурсия проходит на вашем автомобиле, а гид расскажет о степных растениях, древних отложениях мела и многом другом

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Удобное путешествие на вашем автомобиле
  2. 🌿 Уникальные природные ландшафты
  3. 🏛 Посещение музея в Костёнках
  4. 🏞 Величественные виды на реку Дон
  5. 🗿 Исторические и археологические памятники
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Костёнки
  • Сторожевое
  • Дивногорье

Описание экскурсии

Если двигаться из Воронежа на юг вдоль Дона, природные чудеса будут встречаться на каждом шагу. Чем шире становится река, тем интереснее и масштабнее очертания меловых гор. Рядом — причудливые овраги, чистейшие родники, холмы и скалы необычных форм. Я покажу вам места, где богатства нашего края раскрываются во всей красе.

Костёнки

Отсюда наши предки расселились по Европе. Местный комплекс верхнепалеолитических памятников — один из богатейших и самых исследуемых в мире: здесь насчитывается около 60 древних поселений, а раскопки ведутся с 1879 года. Поговорим о том, как жили люди от 40000 до 20000 лет назад.

Сторожевое

Сторожевой пост времён Дикого поля в наши дни стал излюбленным местом фотографов, альпинистов, парапланеристов и активных туристов. Здесь с крутых берегов Дона открываются замечательные пейзажи — обзор на несколько десятков километров! Рядом раскинулись меловые скалы, возвышающиеся на 30-40 метров.

Дивногорье.
Своё название эта местность получила за меловые столбы, называемые местным населением «дивами» (от «диво» — чудо). Это скалистые выступы, напоминающие пирамиды. Поговорим о том, что осталось от моря, которое было здесь несколько миллионов лет назад. А ещё разберёмся в нюансах возникновения христианства и монастырей.

Организационные детали

  • Поездка происходит на транспорте путешественников, в нём должно быть место для гида
  • Пешеходная часть маршрута предполагает несколько непростых спусков и подъёмов. Чтобы посмотреть музей Дивногорье, нужно пройти 401 ступеньку. Для прохода к монастырю придётся преодолеть 394 ступени.
  • Дополнительно оплачивается посещение музея в Костёнках: взрослые — 200 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Воронежа

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньКостомаровоДивногорьеМузеиМеловые пещерыВ Дивногорье и КостомаровоКостёнкиСвятые местаМонастыри, церкви, храмыПещеры

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