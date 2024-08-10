Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по природным красотам Воронежа! Вы сможете увидеть меловые горы, причудливые овраги и чистейшие родники.Посетите знаменитый музей в селе Костёнки, где раскопки ведутся с 1879 года,

и узнайте о жизни людей 40000 лет назад. В Сторожевом вас ждут захватывающие виды с крутых берегов Дона и меловые скалы высотой до 40 метров. В Дивногорье вы увидите меловые столбы, напоминающие пирамиды, и узнаете о древнем море, которое было здесь миллионы лет назад. Экскурсия проходит на вашем автомобиле, а гид расскажет о степных растениях, древних отложениях мела и многом другом

Описание экскурсии

Если двигаться из Воронежа на юг вдоль Дона, природные чудеса будут встречаться на каждом шагу. Чем шире становится река, тем интереснее и масштабнее очертания меловых гор. Рядом — причудливые овраги, чистейшие родники, холмы и скалы необычных форм. Я покажу вам места, где богатства нашего края раскрываются во всей красе.

Костёнки

Отсюда наши предки расселились по Европе. Местный комплекс верхнепалеолитических памятников — один из богатейших и самых исследуемых в мире: здесь насчитывается около 60 древних поселений, а раскопки ведутся с 1879 года. Поговорим о том, как жили люди от 40000 до 20000 лет назад.

Сторожевое

Сторожевой пост времён Дикого поля в наши дни стал излюбленным местом фотографов, альпинистов, парапланеристов и активных туристов. Здесь с крутых берегов Дона открываются замечательные пейзажи — обзор на несколько десятков километров! Рядом раскинулись меловые скалы, возвышающиеся на 30-40 метров.

Дивногорье.

Своё название эта местность получила за меловые столбы, называемые местным населением «дивами» (от «диво» — чудо). Это скалистые выступы, напоминающие пирамиды. Поговорим о том, что осталось от моря, которое было здесь несколько миллионов лет назад. А ещё разберёмся в нюансах возникновения христианства и монастырей.

Организационные детали