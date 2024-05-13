1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Полюбуйтесь красотой воронежского Белогорья, узнайте историю древних поселений и насладитесь живописными пейзажами на индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Я расскажу, сколько всего пещер в Воронежской области и с какими целями они создавались»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
«Сравнение с одним из красивейших регионов Турции здесь неслучайно: оказавшись в Костомаровском Спасском монастыре, вы поразитесь сходству подземных Донских монастырей с пещерными скитами Каппадокии»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
10 часов
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
Посетите высокотехнологичный завод «ЭкоНива» и музей-заповедник Дивногорье. Узнайте секреты сыроварения и насладитесь природными чудесами
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
«В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
21 июня в 08:30
19 июля в 08:30
3 600₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по среднему Дону с посещением пещерных монастырей. Насладитесь природой и узнайте увлекательные легенды
Начало: Лиски, улица Воронежская, дом 6
«Внутри горы находится пещера, точнее пещерный комплекс Шатрищегорского Спасо-Преображенского монастыря, куда мы с вами попадем»
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
«Пещерные храмы и средневековая крепость Далее, наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник «Дивногорье»»
3 ноя в 08:00
3 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДударева13 мая 2024Запланировано было посещение трёх мест: клубничная теплица в Боброве, производство сыра Вкус Вилл, Дивногорье- музей. Думала- будет всё в ускоренном
- MMargocha11 мая 2024Экскурсия очень понравилась, получила много положительных эмоций, прекрасно провела время. Экскурсовод Елена очень внимательна, доброжелательна, много и интересно рассказывала. Звезду
- ВВера25 марта 202423.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.
- ААнна28 октября 2023Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!
- ААлександр1 октября 2023Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.
- ООльга16 сентября 2023Павловская верфь «: пещерный мужской монастырь» БелогорьеПавловск (исторический центр)- компактный, уютный городок с прекрасной набережной! А монастырь в Белогорье- просто чудо-чудное…. плюс приятный бонус прогулка по Дону от Павловска до монастыря и обратно.
- ЕЕвгения13 сентября 2023Получилась целая экспедиция по лесам, пещерам и другим интересным объектам воронежской области. Экскурсию вёл Воронеж, передвижение происходило на Ниве. Всё было отлично: интересно и насыщенно, с рассказами обо всем на свете: от растений до исторических событий.
- ММарина20 июля 202319 июля были на экскурсии со Светланой! Она захватила нас своей энергией, энтузиазмом, активностью, интереснейшим рассказом! Столько знаний в разных областях:истории, науки, археологии, зоологии, ботанике! Рассказывать, вести машину, показывать объекты - это всё одновременно! Молодец!
- ООльга25 июня 2023Благодарны Светлане за экскурсию в Костёнки и Белый колодец. Светлана великолепно провела экскурсию, показала места удивительной красоты. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Пещеры»
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