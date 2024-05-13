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сняла за организацию - после бронирования и оплаты я не получила обещанную информацию. Мне написали, что за день, но не позднее, чем за час до начала пришлют номер автобуса, электронный билет и т. д. За час до начала, уже по дороге к месту встречи, я стала писать в поддержку и только тогда получила необходимую информацию. В списке группы моё имя, без фамилии было вписано от руки, видимо, в последний момент, после обращения в поддержку. О том, что посещение фермы заменили на тепличное хозяйство я узнала только в автобусе.