Экскурсии по пещерам Воронежа

Найдено 5 экскурсий в категории «Пещеры» в Воронеже, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Популярное предложение
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Полюбуйтесь красотой воронежского Белогорья, узнайте историю древних поселений и насладитесь живописными пейзажами на индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Я расскажу, сколько всего пещер в Воронежской области и с какими целями они создавались»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
9 100 за всё до 3 чел.
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
9 отзывов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
«Сравнение с одним из красивейших регионов Турции здесь неслучайно: оказавшись в Костомаровском Спасском монастыре, вы поразитесь сходству подземных Донских монастырей с пещерными скитами Каппадокии»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
Посетите высокотехнологичный завод «ЭкоНива» и музей-заповедник Дивногорье. Узнайте секреты сыроварения и насладитесь природными чудесами
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
«В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
21 июня в 08:30
19 июля в 08:30
3 600 за человека
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по среднему Дону с посещением пещерных монастырей. Насладитесь природой и узнайте увлекательные легенды
Начало: Лиски, улица Воронежская, дом 6
«Внутри горы находится пещера, точнее пещерный комплекс Шатрищегорского Спасо-Преображенского монастыря, куда мы с вами попадем»
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за человека
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
«Пещерные храмы и средневековая крепость Далее, наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник «Дивногорье»»
3 ноя в 08:00
3 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дударева
    13 мая 2024
    Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
    Запланировано было посещение трёх мест: клубничная теплица в Боброве, производство сыра Вкус Вилл, Дивногорье- музей. Думала- будет всё в ускоренном
    читать дальше

    темпе. Но поездка прошла чудесно, всё спокойно посмотрели, даже ещё поучаствовали в ремесленных делах. Прекрасный гид Елена- позитивный, общительный, грамотный специалист. Ну и это тоже немаловажно: комфортабельный автобус и хороший водитель. Ездили со взрослой дочерью. Очень довольны! Планирую ещё какую-нибудь подобную поездку в этом году. Большое спасибо организаторам.

  • M
    Margocha
    11 мая 2024
    Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
    Экскурсия очень понравилась, получила много положительных эмоций, прекрасно провела время. Экскурсовод Елена очень внимательна, доброжелательна, много и интересно рассказывала. Звезду
    читать дальше

    сняла за организацию - после бронирования и оплаты я не получила обещанную информацию. Мне написали, что за день, но не позднее, чем за час до начала пришлют номер автобуса, электронный билет и т. д. За час до начала, уже по дороге к месту встречи, я стала писать в поддержку и только тогда получила необходимую информацию. В списке группы моё имя, без фамилии было вписано от руки, видимо, в последний момент, после обращения в поддержку. О том, что посещение фермы заменили на тепличное хозяйство я узнала только в автобусе.

  • В
    Вера
    25 марта 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных
  • А
    Анна
    28 октября 2023
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!
    Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
  • А
    Александр
    1 октября 2023
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.
    Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение
  • О
    Ольга
    16 сентября 2023
    Павловская верфь «: пещерный мужской монастырь» Белогорье
    Павловск (исторический центр)- компактный, уютный городок с прекрасной набережной! А монастырь в Белогорье- просто чудо-чудное…. плюс приятный бонус прогулка по Дону от Павловска до монастыря и обратно.
  • Е
    Евгения
    13 сентября 2023
    «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
    Получилась целая экспедиция по лесам, пещерам и другим интересным объектам воронежской области. Экскурсию вёл Воронеж, передвижение происходило на Ниве. Всё было отлично: интересно и насыщенно, с рассказами обо всем на свете: от растений до исторических событий.
    Получилась целая экспедиция по лесам, пещерам и другим интересным объектам воронежской области. Экскурсию вёл Воронеж, передвижение
  • М
    Марина
    20 июля 2023
    «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
    19 июля были на экскурсии со Светланой! Она захватила нас своей энергией, энтузиазмом, активностью, интереснейшим рассказом! Столько знаний в разных областях:истории, науки, археологии, зоологии, ботанике! Рассказывать, вести машину, показывать объекты - это всё одновременно! Молодец!
  • О
    Ольга
    25 июня 2023
    «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
    Благодарны Светлане за экскурсию в Костёнки и Белый колодец. Светлана великолепно провела экскурсию, показала места удивительной красоты. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
  2. Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
  3. Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
  4. Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
  5. Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Замок принцессы Ольденбургской
  4. Набережная
  5. Площадь Ленина
  6. Каменный Мост
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Пещеры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 600 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Воронеже на 2024 год по теме «Пещеры», 33 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам