Это путешествие — прекрасная возможность увидеть уникальные древние пещеры и подземные храмы, а также ощутить духовную атмосферу этих мест, сохранившуюся с первых веков христианства.
Всего за один день вы вместе с гидом посетите легендарные Дивногорье и Костомарово в удобном для вас формате индивидуального тура и погрузитесь в историю этой местности со времен ледникового периода и до наших дней.
Описание экскурсииК пещерным святыням Эта экскурсия — только для вас и вашей компании и проводится на транспорте туристов. Вы сами выберете наиболее интересующий маршрут — так за один день вы можете осмотреть как несколько локаций сразу, так и остановить внимание на одной из них — мы предлагаем вам несколько вариантов на выбор. Успенский Дивногорский монастырь Среди впечатляющих меловых столбов скрыт Успенский Дивногорский монастырь — одна из самых необычных святынь России. Здесь находится древний пещерный храм Иоанна Предтечи, высеченный в скале ещё в 1652 году. С высоты монастыря открываются живописные виды на слияние рек Дон и Тихая Сосна. Костомаровский Спасский пещерный монастырь Костомаровский Спасский пещерный монастырь поразительно напоминает окрестности Иерусалима. Не случайно паломники называли его «Новым Иерусалимом». Главная жемчужина монастыря — Спасский пещерный храм, крупнейший в Костомаровских подземельях. Этот уникальный комплекс включает кельи, усыпальницу и двухалтарный храм, освящённый во имя Спаса Нерукотворного.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костомаровский Спасский пещерный монастырь
- Успенский Дивногорский монастырь
- Костенки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, 1, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
15 сен 2025
Экскурсия понравилась. Гид Татьяна - профессионал своего дела!!!
А
Алексей
5 сен 2025
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ирине за поездку в Диногорье и Костомарово. Прекрасный гид, отличный водитель и просто хороший человек. Спасибо ей.
Общая оценка экскурсии - отлично.
Е
Елена
3 авг 2025
Экскурсия с Евгением стала для меня с мужем новым открытием незабываемых мест Воронежской области. Евгений с захватывающим интересом рассказал об истории, интересных фактах, особенностях развития культуры и важности исторических событий.
С
Сергей
29 июл 2025
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсовод Виктор рассказывал о всех достопримечательностях очень много и интересно
В
Валерия
14 июн 2025
Очень хорошая экскурсия, места силы. Отличный гид Валерия. Зарядились энергией и отдохнули от столичных будней. Всем рекомендую
D
Darya
26 мая 2025
Невероятная экскурсия, которую нам провела Елена, сама экскурсия очень насыщенная и интересная. Елена очень грамотно и красиво все рассказывает, много истории и фактов про Черноземье. Мы провели чудесный день в таком сказочном месте. Всем рекомендую!!!!
С
Сокол
26 мая 2025
Н
Надежда
10 мая 2025
А
АЛЕКСАНДР
1 мая 2025
Очень красивые места Дивногорья, монастырь и пещерный монастырь! Места обязательные к посещению.
Достаточно долгая дорога и неинтересность гида, Алексея. По сути он просто указал куда ехать и помог попасть в эти места (самостоятельно найти тропинки сложно, к кому обратится в монастыре не очевидно). А мог бы рассказать больше и глубже об истории края.
Е
Елена
5 дек 2024
