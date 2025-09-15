Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Это путешествие — прекрасная возможность увидеть уникальные древние пещеры и подземные храмы, а также ощутить духовную атмосферу этих мест, сохранившуюся с первых веков христианства.



Всего за один день вы вместе с гидом посетите легендарные Дивногорье и Костомарово в удобном для вас формате индивидуального тура и погрузитесь в историю этой местности со времен ледникового периода и до наших дней. 4.9 10 отзывов

Экскурсии Воронеж Ваш гид в Воронеже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 10 отзывов Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-15 человек На чём проводится На автомобиле Когда Ежедневно по запросу 8500 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии К пещерным святыням Эта экскурсия — только для вас и вашей компании и проводится на транспорте туристов. Вы сами выберете наиболее интересующий маршрут — так за один день вы можете осмотреть как несколько локаций сразу, так и остановить внимание на одной из них — мы предлагаем вам несколько вариантов на выбор. Успенский Дивногорский монастырь Среди впечатляющих меловых столбов скрыт Успенский Дивногорский монастырь — одна из самых необычных святынь России. Здесь находится древний пещерный храм Иоанна Предтечи, высеченный в скале ещё в 1652 году. С высоты монастыря открываются живописные виды на слияние рек Дон и Тихая Сосна. Костомаровский Спасский пещерный монастырь Костомаровский Спасский пещерный монастырь поразительно напоминает окрестности Иерусалима. Не случайно паломники называли его «Новым Иерусалимом». Главная жемчужина монастыря — Спасский пещерный храм, крупнейший в Костомаровских подземельях. Этот уникальный комплекс включает кельи, усыпальницу и двухалтарный храм, освящённый во имя Спаса Нерукотворного.

Ежедневно по запросу Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Костомаровский Спасский пещерный монастырь

Успенский Дивногорский монастырь

Костенки Что включено Услуги гида Что не входит в цену Транспорт Место начала и завершения? Площадь Ленина, 1, Воронеж Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по запросу Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.