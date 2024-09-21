2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Воронеж с чистого листа (в мини-группе)
Пройдите по местам, где история и современность Воронежа переплетаются. Памятники, театры, площади и многое другое ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник в 18:00, в субботу в 10:00
28 сен в 10:00
1 окт в 18:00
1 200₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж с чистого листа: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературный Воронеж
Узнать о местных писателях и поэтах через их личные истории, легенды и воспоминания
Начало: От библиотеки ИМ.И.С. Никитина
1 окт в 10:00
2 окт в 09:00
3 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей21 сентября 2024Отлично провели время, узнали много интересного о деятелях Воронежа. Лене большое спасибо!
- ВВера9 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Все четко. Гид хорошо и понятно рассказывает. Мы гуляли чуть больше 2,5 часов, но можно было еще и еще. Спасибо большое Елене!!!
- ВВиктория6 сентября 2024Легко и непринужденно, с любовью к родному городу. Ходили с детьми - всем понравилось
- ЭЭмилия11 августа 2024Чудесная прогулка! Экскурсионный маршрут включает в себя не только основные достопримечательности Воронежа, но и не туристические улочки, атмосферные и живые. Очень понравилось! Большое спасибо экскурсоводу Лене - очень интересно и с любовью рассказала про город: про его историю, бытование, современность.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Памятник Белому Биму»
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