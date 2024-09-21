А Андрей Воронеж с чистого листа. Индивидуальная экскурсия Отлично провели время, узнали много интересного о деятелях Воронежа. Лене большое спасибо!

В Вера Воронеж с чистого листа. Индивидуальная экскурсия Очень понравилась экскурсия. Все четко. Гид хорошо и понятно рассказывает. Мы гуляли чуть больше 2,5 часов, но можно было еще и еще. Спасибо большое Елене!!!

В Виктория Воронеж с чистого листа. Индивидуальная экскурсия Легко и непринужденно, с любовью к родному городу. Ходили с детьми - всем понравилось