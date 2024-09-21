Памятник Белому Биму – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Белому Биму» в Воронеже, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Воронеж с чистого листа (в мини-группе)
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Воронеж с чистого листа (в мини-группе)
Пройдите по местам, где история и современность Воронежа переплетаются. Памятники, театры, площади и многое другое ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник в 18:00, в субботу в 10:00
28 сен в 10:00
1 окт в 18:00
1 200 за человека
Воронеж с чистого листа. Индивидуальная экскурсия
Пешая
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж с чистого листа: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Литературный Воронеж
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературный Воронеж
Узнать о местных писателях и поэтах через их личные истории, легенды и воспоминания
Начало: От библиотеки ИМ.И.С. Никитина
1 окт в 10:00
2 окт в 09:00
3 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Памятник Белому Биму»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
  8. Старый город
  9. Гото Предестинация
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в сентябре 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Памятник Белому Биму" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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