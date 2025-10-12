Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Игровая экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, гуляя по его улицам и паркам. Дети будут в восторге от викторин и подарков
Начало: На улице Карла Маркса
Завтра в 17:00
10 окт в 17:00
3500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
История Воронежа за час (в мини-группе)
Погрузитесь в историю Воронежа за час! Мини-группа, прогулка по главным достопримечательностям, включая площади, храмы и памятники. Всего 1 час
Начало: Возле Благовещенского собора
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВоронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
10 окт в 09:30
12 окт в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Начало: Остановка Манежная
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Парадный Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем через его архитектуру и легенды. Прогулка по ключевым местам города оставит незабываемые впечатления
Начало: У площади Ленина
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в октябре 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1000 до 5000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Воронеже на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 108 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь