Тайны Костомарово, Острогоржск и Сторожевое 3в1

Мы побываем в провинциальном уездном городе Острогожск

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Мы побываем в провинциальном уездном городе Острогожск, основанный в середине XVII века, который прославился как колыбель видных деятелей русской культуры, науки и искусства, из-за чего закрепил за собой народное название «Воронежские Афины».

Посетим Костомаровской Спасский монастырь, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, а также самое живописное место Среднего Дона.
Тайны Костомарово, Острогоржск и Сторожевое 3в1
Тайны Костомарово, Острогоржск и Сторожевое 3в1
Тайны Костомарово, Острогоржск и Сторожевое 3в1
Тайны Костомарово, Острогоржск и Сторожевое 3в1
Тайны Костомарово, Острогоржск и Сторожевое 3в1
Тайны Костомарово, Острогоржск и Сторожевое 3в1
Тайны Костомарово, Острогоржск и Сторожевое 3в1

Что вас ожидает 🤩

  • Костомаровский Спасский монастырь
  • Меловые Дивы
  • Острогожск
  • Сторожевое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тайны пещерного храма

Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей…
Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом — действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом, гору Фавор и пещерный храмовый комплекс.

Уездный город Острогожск

Во время экскурсии вы увидите своими глазами сохранившиеся купеческие дома XIX – начала XX веков, которые придают городу определенный шарм. На Майдане, площади Острогожска, в сентябре 1696 года император Петр I принимал гетмана Украины — Мазепу и подарил ему шубу с собственного плеча – за хорошую службу и охрану Малороссии от набегов татар.

Самое живописное место Среднего Дона

Высокое Донское правобережье, меловые холмы, солнце и пьянящий аромат полевых трав - это и есть Сторожевое. Место, вобравшее в себя богатейшую историю и невероятной красоты природу. Природа от которой захватывает дух! Только с нами у вас есть возможность побывать в этом невероятном месте в самый «золотой час» дня.

Важная информация:

  • Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
  • Посещение храмов
  • Входные билеты
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Завершение: площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Экскурсия в Костомарово проходит по территории монастыря, поэтому мы рекомендуем девушкам взять с собой головные уборы и юбку, длинною ниже колена.
  • Чтобы экскурсия прошла в максимально комфортных для вас условиях, рекомендуем одеваться по погоде и не забывать теплые вещи. Температура внутри меловых пещер на протяжении всего года не превышает +10 градусов.
  • Во время экскурсии в Костомарово у вас будет возможность подняться на гору Голгофу. Рекомендуем надевать удобную обувь

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