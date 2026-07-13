В один день вы откроете три главные жемчужины Воронежской области: загадочные пещерные монастыри Костомарово, атмосферный Острогожск — «Воронежские Афины» и древнейшее поселение человека — Костёнки. Живописные пейзажи, история тысячелетий и неповторимая атмосфера ждут вас.
Описание экскурсии
Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей… Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом - действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом и пещерный храмовый комплекс. По одной из гипотез, поразительное сходство Донских подземных монастырей с древними пещерными сооружениями Каппадокии позволяет предположить, что христиане, бежавшие от кровавых гонений римских императоров поселились на этой земле уже в 1 веке н. э. Позднее, в VIII–X веках, монахи и иконопочитатели бежали от преследований Византийской империи в Сирию, Палестину, на Кавказ. Дорогой, часть которой проходила по Дону, в толще меловых гор они создавали пещерные храмы, распространяя и укрепляя в этих краях христианскую веру. Переезд в Острогожск. Обед в кафе. Мы побываем в провинциальном уездном городе Острогожске, основанном в середине XVII века, который прославился как колыбель видных деятелей русской культуры, науки и искусства, из-за чего закрепил за собой народное название «Воронежские Афины». С этим небольшим городом связана жизнь и деятельность многочисленных представителей русской культуры: философа Николая Станкевича, художника Ивана Крамского, поэта Самуила Маршака, писателя Гавриила Троепольского. Мы посетим домик Крамского, под камышовой крышей, в котором родился гений русской живописи, мастер русского психологического портрета, Иван Николаевич Крамской. Узнаем о его детстве и юности, увидим подлинные предметы быта семьи Крамских. Далее, мы отправимся с Вами в одно из самых живописных мест Среднего Дона – село Костенки. Высокое Донское правобережье, меловые холмы, солнце, чарующий аромат полевых трав и древнейшая история человечества - это и есть Костенки. Место, вобравшее в себя богатейшую историю и невероятной красоты природу. Только с нами у вас есть возможность побывать в этом невероятном месте в самый «золотой час» дня. Это увлекательно-познавательная экскурсия к истокам происхождения современного человека. Здание музея возведено над одной из стоянок, представляющей из себя жилище, выстроенное из костей мамонта более 20 000 лет назад. Компл Важная информация:
Внутри меловых пещер температура не поднимается выше +10 °C, поэтому возьмите с собой тёплые вещи и одевайтесь по погоде.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костомаровский Спасский монастырь
- Гора Голгофа с Поклонным крестом
- Пещерные храмы
- Меловые Дивы
- Острогожск («Воронежские Афины»)
- Дом-музей Ивана Николаевича Крамского
- Археологический музей-заповедник «Костёнки»
- Жилище из костей мамонта
Что включено
- Трансфер и транспортно-экскурсионное обслуживание
- Видовые места и пешеходные прогулки
- Посещение храмов
- Входные билеты
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Внутри меловых пещер температура не поднимается выше +10 °C
- Поэтому возьмите с собой тёплые вещи и одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Мы увидели меловые храмы Костомарово.
Были приятно гостеприимство города Острогожска.
Побывали в доме-музее Крамского..
Посетили археологический музей в Костенках.
Очень интересно, познавательно!
Были приятно гостеприимство города Острогожска.
Побывали в доме-музее Крамского..
Посетили археологический музей в Костенках.
Очень интересно, познавательно!
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В
Очень интересная экскурсия! Экскурсовод Марина- профессионал 5+++! все четко, организовано, по делу! Места потрясающие! Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!
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С
Прекрасная экскурсия! Доброжелательный и позитивный экскурсовод Игорь! Костомарово -это просто чудо! На мой взгляд, на пребывание в Костомарово необходимо отводить побольше времени.
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М
Потрясающий пейзаж, сакральные места, интересные истории. Гид Любовь профессионал и обаятельная очень!
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С
Всё было хорошо! Хороший экскурсоводы, интересное путешествие, хороший автобус, вкусный обед! Только мало времени было на осмотр как Костомаровского Спасского монастыря, да и на Костенки можно было уделить больше времени
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И
Экскурсовод отличный, время в Костенках, можно было бы увеличить или дать свободное время на погулять,автобус комфортный.
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