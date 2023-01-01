Тайны пещерного храма

Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей…

Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом — действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом, гору Фавор и пещерный храмовый комплекс.

Уездный город Острогожск

Во время экскурсии вы увидите своими глазами сохранившиеся купеческие дома XIX – начала XX веков, которые придают городу определенный шарм. На Майдане, площади Острогожска, в сентябре 1696 года император Петр I принимал гетмана Украины — Мазепу и подарил ему шубу с собственного плеча – за хорошую службу и охрану Малороссии от набегов татар.

Самое живописное место Среднего Дона

Высокое Донское правобережье, меловые холмы, солнце и пьянящий аромат полевых трав - это и есть Сторожевое. Место, вобравшее в себя богатейшую историю и невероятной красоты природу. Природа от которой захватывает дух! Только с нами у вас есть возможность побывать в этом невероятном месте в самый «золотой час» дня.

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