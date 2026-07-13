Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей… Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом - действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом и пещерный храмовый комплекс. По одной из гипотез, поразительное сходство Донских подземных монастырей с древними пещерными сооружениями Каппадокии позволяет предположить, что христиане, бежавшие от кровавых гонений римских императоров поселились на этой земле уже в 1 веке н. э. Позднее, в VIII–X веках, монахи и иконопочитатели бежали от преследований Византийской империи в Сирию, Палестину, на Кавказ. Дорогой, часть которой проходила по Дону, в толще меловых гор они создавали пещерные храмы, распространяя и укрепляя в этих краях христианскую веру. Переезд в Острогожск. Обед в кафе. Мы побываем в провинциальном уездном городе Острогожске, основанном в середине XVII века, который прославился как колыбель видных деятелей русской культуры, науки и искусства, из-за чего закрепил за собой народное название «Воронежские Афины». С этим небольшим городом связана жизнь и деятельность многочисленных представителей русской культуры: философа Николая Станкевича, художника Ивана Крамского, поэта Самуила Маршака, писателя Гавриила Троепольского. Мы посетим домик Крамского, под камышовой крышей, в котором родился гений русской живописи, мастер русского психологического портрета, Иван Николаевич Крамской. Узнаем о его детстве и юности, увидим подлинные предметы быта семьи Крамских. Далее, мы отправимся с Вами в одно из самых живописных мест Среднего Дона – село Костенки. Высокое Донское правобережье, меловые холмы, солнце, чарующий аромат полевых трав и древнейшая история человечества - это и есть Костенки. Место, вобравшее в себя богатейшую историю и невероятной красоты природу. Только с нами у вас есть возможность побывать в этом невероятном месте в самый «золотой час» дня. Это увлекательно-познавательная экскурсия к истокам происхождения современного человека. Здание музея возведено над одной из стоянок, представляющей из себя жилище, выстроенное из костей мамонта более 20 000 лет назад. Компл Важная информация:

Внутри меловых пещер температура не поднимается выше +10 °C, поэтому возьмите с собой тёплые вещи и одевайтесь по погоде.