Тайны пещерного храма
Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей…
Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом — действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом, гору Фавор и пещерный храмовый комплекс.
Уездный город Острогожск
Во время экскурсии вы увидите своими глазами сохранившиеся купеческие дома XIX – начала XX веков, которые придают городу определенный шарм. На Майдане, площади Острогожска, в сентябре 1696 года император Петр I принимал гетмана Украины — Мазепу и подарил ему шубу с собственного плеча – за хорошую службу и охрану Малороссии от набегов татар.
Самое живописное место Среднего Дона
Высокое Донское правобережье, меловые холмы, солнце и пьянящий аромат полевых трав - это и есть Сторожевое. Место, вобравшее в себя богатейшую историю и невероятной красоты природу. Природа от которой захватывает дух! Только с нами у вас есть возможность побывать в этом невероятном месте в самый «золотой час» дня.
Важная информация:
- Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
- Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
- Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
- Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании.