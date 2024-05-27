Костомарово – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Костомарово» в Воронеже, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
9 отзывов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
128 отзывов
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
Костомарово и Воронежские Афины
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Экскурсия: Костомарово и Воронежские Афины
Погрузитесь в историю и культуру Воронежа, посетив Костомаровский Спасский монастырь и Острогожск, известный как «Воронежские Афины»
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 июня в 09:00
20 июля в 09:00
3 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
    Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в
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    России наверно больше нет. Отдельно хочется отметить экскурсоводов. В автобусе нас сопровождала очень позитивная и внимательная Люба Колмакова. Очень интересно рассказывала, узнали много нового. Хорошие экскурсоводы были и на местах. Обедом нас кормили в кафе в Дивногорье. Очень сытный и вкусный обед. Мне все очень понравилось. Море позитивных впечатлений. Для информации - в пещерах прохладно +10 градусов. Берите с собой ветровочки. В Костомарово монастырь действующий, поэтому нужны юбки и платки. Юбки там выдают, ну а платки лучше иметь свои.

  • К
    Камиль
    14 мая 2024
    Костомарово и Воронежские Афины
    Понравилось! Чёткая организация. Классный гид. Интересно рассказывает! Единственное, что было не очень это обед.
  • В
    Вера
    25 марта 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных
  • А
    Анна
    28 октября 2023
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!
    Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
  • А
    Александр
    1 октября 2023
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.
    Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Костомарово»

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  3. Костомарово и Воронежские Афины
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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Костомарово" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 3 800. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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