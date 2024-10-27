Храмы и соборы Воронежа с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Воронеже, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
ТАЙНЫ ПЕЩЕРНОГО ХРАМА: «КОСТОМАРОВО»
На автобусе
4 отзыва
9 часов
Групповая
Экскурсия: Костомарово и Воронежские Афины
Погрузитесь в историю и культуру Воронежа, посетив Костомаровский Спасский монастырь и Острогожск, известный как «Воронежские Афины»
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
«Тайны пещерного храма Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом: действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
2 янв в 09:00
6 янв в 09:00
3900 за человека
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
На автобусе
14 отзывов
11 часов
Групповая
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
«Костомарово: храмы русской Каппадокии»
3800 за человека
Из Воронежа - в Дивногорье и Костомарово
На машине
На автобусе
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Дивногорье и Костомарово
Однодневное путешествие к легендарным меловым горам и пещерным храмам
Начало: На площади Ленина
«Наша цель — увидеть пещерный храм Иоанна Предтечи, вырубленный в скале в 1652 году, и полюбоваться живописными видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна»
22 дек в 09:00
23 дек в 09:00
27 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 октября 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Любовь-отличный экскурсовод. Благодарны за чудесный день в её компании.
  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!
    Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!
  • О
    Оксана
    9 июля 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть. Чудесный гид Елена, которая
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    сопровождала нас весь день и не давала скучать в автобусе, и местные экскурсоводы, благодаря которым мы узнали много всего интересного. Очень вкусный обед на свежем воздухе придал нам сил ходить по горам. Идеальная экскурсия, а также особая благодарность водителю Сергею, профессионал и просто хороший человек. Спасибо за прекрасный день всем, кто причастен к этой экскурсии.

    Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть
  • К
    Камиль
    14 мая 2024
    ТАЙНЫ ПЕЩЕРНОГО ХРАМА: «КОСТОМАРОВО»
    Понравилось! Чёткая организация. Классный гид. Интересно рассказывает! Единственное, что было не очень это обед.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Соборы и храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в декабре 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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