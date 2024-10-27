9 часов
Групповая
Экскурсия: Костомарово и Воронежские Афины
Погрузитесь в историю и культуру Воронежа, посетив Костомаровский Спасский монастырь и Острогожск, известный как «Воронежские Афины»
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
«Тайны пещерного храма Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом: действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
2 янв в 09:00
6 янв в 09:00
3900₽ за человека
11 часов
Групповая
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
«Костомарово: храмы русской Каппадокии»
3800₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Дивногорье и Костомарово
Однодневное путешествие к легендарным меловым горам и пещерным храмам
Начало: На площади Ленина
«Наша цель — увидеть пещерный храм Иоанна Предтечи, вырубленный в скале в 1652 году, и полюбоваться живописными видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна»
22 дек в 09:00
23 дек в 09:00
27 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 октября 2024Любовь-отличный экскурсовод. Благодарны за чудесный день в её компании.
- ООльга6 августа 2024Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!
- ООксана9 июля 2024Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть. Чудесный гид Елена, которая
- ККамиль14 мая 2024Понравилось! Чёткая организация. Классный гид. Интересно рассказывает! Единственное, что было не очень это обед.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в декабре 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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