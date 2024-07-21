Первая встреча с Воронежем пройдёт легко и непринуждённо, с комфортом, но при этом информативно. Я встречу вас на одном из вокзалов и довезу до отеля в любой точке столицы Чернозёмья.
В пути вас ждут интересные истории, советы от местного жителя и главные достопримечательности города.
В пути вас ждут интересные истории, советы от местного жителя и главные достопримечательности города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание трансфер
- Площадь Никитина. Главное историческое место Воронежа с многочисленными памятниками архитектуры
- Площадь Победы. Знакомство с участием Воронежа в Великой Отечественной войне
- Петровский сквер. Здесь мы поговорим о роли Петра Великого для Воронежа
- Благовещенский собор. Один из самых больших православных храмов в мире
- Адмиралтейская площадь. Остановка на набережной Воронежа
Помимо фактов из истории города, я буду рад поделиться советами как местный. Куда сходить, где пообедать, куда выехать за город и т. д.
Организационные детали
- Трансфер от вокзала в отель (или обратно) осуществляется на автомобиле комфорт-класса Skoda Karoq (4 пассажирских места, детского кресла нет)
- За рулём буду лично я, опыт вождения более 15 лет
- При бронировании укажите, пожалуйста, имя, фамилию, дату, время прибытия и номер рейса
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Воронеже
Провёл экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Эдуард! Обожаю историю и всё, что с ней связано. С большим удовольствием покажу вам мой замечательный город Воронеж и подробно расскажу на экскурсиях как о его прошлом, так и о настоящем.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
21 июл 2024
Прекрасная экскурсия!
Эдуард смог немного скорректировать маршрут, исходя из нашей изначальной локации.
Показал нам всё самое интересное в Воронеже!
Очень интеллигентно, познавательно.
Открыл необычные факты, о которых мы и не догадывались 😀
Эдуард смог немного скорректировать маршрут, исходя из нашей изначальной локации.
Показал нам всё самое интересное в Воронеже!
Очень интеллигентно, познавательно.
Открыл необычные факты, о которых мы и не догадывались 😀
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