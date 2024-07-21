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Первая встреча с Воронежем пройдёт легко и непринуждённо, с комфортом, но при этом информативно. Я встречу вас на одном из вокзалов и довезу до отеля в любой точке столицы Чернозёмья.



В пути вас ждут интересные истории, советы от местного жителя и главные достопримечательности города.