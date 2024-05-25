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Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий25 мая 2024Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
- ВВиктор5 мая 2024👌
- ЮЮлия29 апреля 2024Добрый день! Экскурсия понравилась! Рекомендую!!!
- ААнна17 апреля 2024Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо
- ММарьяна11 апреля 2024Отлично подготовленная и проведенная экскурсия. Материала очень много, при этом ни на минуту за 6 часов не становится скучно. Светлана
- ААнтон8 апреля 2024Здравствуйте! Были на обзорной экскурсии по Воронежу 7 апреля 2024г. В городе первый раз. Гид Вячеслав очень увлекательно рассказывал, сразу
- ЛЛера8 апреля 2024Отличная организация, во время присланное подтверждение, подробное информирование, как найти место встречи! Интересный рассказ экскурсовода, чувствуется гордость и любовь за свой край. Доступная цена, что не мало важно! Спасибо.
- ННаталья25 марта 2024Прекрасная экскурсия, заповедная территория, современная интерактивная выставка, милые бобры. Огромное спасибо Светлане за поездку, отличный экскурсовод. Всем советую
- ТТатьяна5 февраля 2024Светлана всё прекрасно организовала, экскурсия динамичная, не утомительная, рекомендуем к посещению. Очень понравились Бобры)
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Благовещенский собор»
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