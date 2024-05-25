Экскурсии в Благовещенский собор

Найдено 5 экскурсий в категории «Благовещенский собор» в Воронеже, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж - столица Черноземья
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
15 отзывов
В тренде
Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 600 за человека
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100 за всё до 3 чел.
Воронеж - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
4 500 за всё до 10 чел.
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    👌
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Воронеж - столица Черноземья
    Добрый день! Экскурсия понравилась! Рекомендую!!!
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо
  • М
    Марьяна
    11 апреля 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Отлично подготовленная и проведенная экскурсия. Материала очень много, при этом ни на минуту за 6 часов не становится скучно. Светлана
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    прекрасный рассказчик. Получили максимум удовольствия от сегодняшнего дня в Воронеже и Рамони. Супер четкий тайминг и продуманная структура экскурсии очень порадовали и позволили нам успеть осуществить все наши планы на день. Огромное спасибо!!! Непременно будем рекомендовать Светлану всем знакомым и друзьям, собирающимся посетить Воронеж

  • А
    Антон
    8 апреля 2024
    Воронеж - столица Черноземья
    Здравствуйте! Были на обзорной экскурсии по Воронежу 7 апреля 2024г. В городе первый раз. Гид Вячеслав очень увлекательно рассказывал, сразу
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    видно, что любит свой город. Много нового и интересного узнали. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Получили много впечатлений. После такого рассказа хочется ещё раз приехать, но уже летом. Советуем!!! Стоить обратить внимание, что вы платите за обзорную экскурсию, но помимо обзорной в комплекте еще и получаете посещение музея без доплаты. Сами хотели изначально посетить корабль, но в выходные дни на него купить билет практически не реально, а тут вам 2 в одном! Экскурсия групповая, но и цена соответствует. У нас кстати группа была совсем не большая и катались на микроавтобусе. Еще раз Спасибо, будем рекомендовать.

  • Л
    Лера
    8 апреля 2024
    Воронеж - столица Черноземья
    Отличная организация, во время присланное подтверждение, подробное информирование, как найти место встречи! Интересный рассказ экскурсовода, чувствуется гордость и любовь за свой край. Доступная цена, что не мало важно! Спасибо.
  • Н
    Наталья
    25 марта 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Прекрасная экскурсия, заповедная территория, современная интерактивная выставка, милые бобры. Огромное спасибо Светлане за поездку, отличный экскурсовод. Всем советую
  • Т
    Татьяна
    5 февраля 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Светлана всё прекрасно организовала, экскурсия динамичная, не утомительная, рекомендуем к посещению. Очень понравились Бобры)

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Благовещенский собор»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Воронеж - столица Черноземья
  2. 2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
  3. Воронеж и удивительный мир бобров
  4. Воронеж - первое знакомство
  5. Гуляем по Воронежу - по суше и воде
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Замок принцессы Ольденбургской
  4. Набережная
  5. Площадь Ленина
  6. Каменный Мост
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
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