Воронеж – город миллионник, который с радостью принимает гостей.
Мы с вами прогуляемся по его центральным улицам, увидим главные достопримечательности, интересные городские объекты архитектуры, «Воронежское море» (водохранилище) и узнаем историю Воронежа.
Мы с вами прогуляемся по его центральным улицам, увидим главные достопримечательности, интересные городские объекты архитектуры, «Воронежское море» (водохранилище) и узнаем историю Воронежа.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание трансфер
Что вас ждёт:• пешеходный бульвар ул. Карла Маркса с исторической архитектурой;
- Вечный огонь на проспекте Революции. Роль Воронежа в войне 1941-1945 годов;
- Мариинская женская гимназия, дом купца Тулинова;
- один из самых высоких православных соборов в России;
- корабль времен Петра Первого на набережной Воронежа;
- руины детской больницы, оставшиеся после Великой Отечественной войны •.. и, конечно же, котёнок с улицы Лизюкова! Важно: Перед бронированием свяжитесь с гидом для согласования времени начала экскурсии. Важная информация: Экскурсия проходит на автомобиле комфорт-класса. Трансфер от дома и обратно по правому берегу.
Ежедневно проведение экскурсий с 8.00 до 21.00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от дома и обратно, в пределах Воронежа (правый берег)
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: Место окончания по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно проведение экскурсий с 8.00 до 21.00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Телефон для связи 89518734466
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
23 июл 2024
Прошли всю программу и даже больше. Эдуард дополнительно по нашему запросу показал так же дом -музей Дурова,который не входил в программу.
Ответил на все вопросы, а мы любопытные, и думаю для него было много неожиданных вопросов. Узнали много интернсных и неизвестных нам фактов и историй о Воронеже.
Сам экскурсовод образован, воспитан и интеллигентен.
Рекомендуем посетить его экскурсию.
Ответил на все вопросы, а мы любопытные, и думаю для него было много неожиданных вопросов. Узнали много интернсных и неизвестных нам фактов и историй о Воронеже.
Сам экскурсовод образован, воспитан и интеллигентен.
Рекомендуем посетить его экскурсию.
Входит в следующие категории Воронежа
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