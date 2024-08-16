Воронеж - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Здесь родился Иван Бунин, а сын Фиделя Кастро учился в одном из местных институтов. На экскурсии вы узнаете, как Пётр I
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 📚 Интересные истории о знаменитых жителях
- 🚶♂️ Прогулка по красивым улицам
- ⛪ Визит в главный храм города
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Памятник Петру I
- Благовещенский собор
- Проспект Революции
- Советская площадь
- Каменный мост
- Кольцовский сквер
- Площадь Ленина
- Адмиралтейская площадь
- Корабль-музей «Гото Предистинация»
Описание экскурсии
- Мы начнём экскурсию от памятника Петру I
- Посетим Благовещенский собор, главный храм города
- Погуляем по самой красивой улице — проспекту Революции, бывшей Большой Дворянской
- Далее наш маршрут пройдёт через Советскую площадь и Каменный мост — визитную карточку Воронежа
- Заглянем в уютный Кольцовский сквер
- Дойдём до административной части города — площади Ленина
- И конечно, побываем на Адмиралтейской площади с кораблём-музеем «Гото Предистинация»
Я расскажу:
- Как связан Пётр I и Воронеж
- Почему строили военный флот так далеко от моря
- Какие известные люди учились, работали и жили в Воронеже
- Чем город жил раньше и живёт сейчас
- Об именитых писателях, связанных с нами
- Что такое «воронежское море»
- О воронежцах и чувстве юмора
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петровском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 45 туристов
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Воронежа
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Воронеж
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
4 100₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погружение в историю Воронежа через его старинные улицы, памятники и рассказы о знаменитых людях. Идеально для любителей истории и архитектуры
Начало: У памятника Петру
Сегодня в 11:00
18 авг в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.