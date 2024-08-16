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читать дальше связан с Воронежем и почему здесь строили военный флот. Прогулка начнётся от памятника Петру I, продолжится через Благовещенский собор и проспект Революции. Вы посетите Советскую площадь, Каменный мост и уютный Кольцовский сквер. Маршрут завершится на Адмиралтейской площади с кораблём-музеем «Гото Предистинация». Удобная обувь и одежда по погоде помогут сделать вашу прогулку комфортной

Воронеж - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Здесь родился Иван Бунин, а сын Фиделя Кастро учился в одном из местных институтов. На экскурсии вы узнаете, как Пётр I