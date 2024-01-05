Воронежский Бобронариум и осетровое хозяйство с обедом и дегустацией икры

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Ответы на вопросы
На территории мы посетим Бобровый городок – комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий.

Мы отправимся в осетровое хозяйство – невероятное гастрономическое путешествие, где увидим уникальных осетров-альбиносов, покормим ручных особей данных пород, продегустируем белую и черную икру, отведаем вкусные блюда из свежей рыбы.
Воронежский Бобронариум и осетровое хозяйство с обедом и дегустацией икры
Воронежский Бобронариум и осетровое хозяйство с обедом и дегустацией икры
Воронежский Бобронариум и осетровое хозяйство с обедом и дегустацией икры
Воронежский Бобронариум и осетровое хозяйство с обедом и дегустацией икры
Воронежский Бобронариум и осетровое хозяйство с обедом и дегустацией икры
Воронежский Бобронариум и осетровое хозяйство с обедом и дегустацией икры
Ближайшие даты:
5
янв

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет3 400 ₽
Детский билет (до 5 лет)2 200 ₽
Детский билет (до 12 лет)2 800 ₽

Что вас ожидает:

  • Осетровое хозяйство
  • Бобровый городок

Описание

Во время мы посетим Бобровый городок – комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты шед с бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий. Толшевский Спасо-Преображенский монастырь Далее мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от невероятной толщины росших здесь деревьев. В 1768 году удалившийся на покой святитель Тихон Задонский чудотворец избрал монастырь местом своего пребывания. Со временем он переселился в Задонский Богородицкий монастырь. Далее мы отправимся в осетровое хозяйство – невероятное гастрономическое путешествие! Во время экскурсии мы:
познакомимся с процессом разведения рыбы в установках УЗВ, • увидим уникальных осетров-альбиносов, покормим ручных особей данных пород, • продегустируем белую и черную икру, • отведаем вкусные блюда из свежей рыбы. Общение с ручными осетрами подарит незабываемые эмоции не только детям, но и взрослым!

Сбор на площади Ленина в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Обед
  • Дегустация черной и белой осетровой икры
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
Когда и сколько длится?
Когда: Сбор на площади Ленина в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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