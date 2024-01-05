Во время мы посетим Бобровый городок – комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты шед с бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий. Толшевский Спасо-Преображенский монастырь Далее мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от невероятной толщины росших здесь деревьев. В 1768 году удалившийся на покой святитель Тихон Задонский чудотворец избрал монастырь местом своего пребывания. Со временем он переселился в Задонский Богородицкий монастырь. Далее мы отправимся в осетровое хозяйство – невероятное гастрономическое путешествие! Во время экскурсии мы:

познакомимся с процессом разведения рыбы в установках УЗВ, • увидим уникальных осетров-альбиносов, покормим ручных особей данных пород, • продегустируем белую и черную икру, • отведаем вкусные блюда из свежей рыбы. Общение с ручными осетрами подарит незабываемые эмоции не только детям, но и взрослым!