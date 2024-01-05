На территории мы посетим Бобровый городок – комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий.
Мы отправимся в осетровое хозяйство – невероятное гастрономическое путешествие, где увидим уникальных осетров-альбиносов, покормим ручных особей данных пород, продегустируем белую и черную икру, отведаем вкусные блюда из свежей рыбы.
Мы отправимся в осетровое хозяйство – невероятное гастрономическое путешествие, где увидим уникальных осетров-альбиносов, покормим ручных особей данных пород, продегустируем белую и черную икру, отведаем вкусные блюда из свежей рыбы.
Ближайшие даты:
5
янв
янв
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|3 400 ₽
|Детский билет (до 5 лет)
|2 200 ₽
|Детский билет (до 12 лет)
|2 800 ₽
Что вас ожидает:
- Осетровое хозяйство
- Бобровый городок
Описание
Во время мы посетим Бобровый городок – комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты шед с бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий. Толшевский Спасо-Преображенский монастырь Далее мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от невероятной толщины росших здесь деревьев. В 1768 году удалившийся на покой святитель Тихон Задонский чудотворец избрал монастырь местом своего пребывания. Со временем он переселился в Задонский Богородицкий монастырь. Далее мы отправимся в осетровое хозяйство – невероятное гастрономическое путешествие! Во время экскурсии мы:
познакомимся с процессом разведения рыбы в установках УЗВ, • увидим уникальных осетров-альбиносов, покормим ручных особей данных пород, • продегустируем белую и черную икру, • отведаем вкусные блюда из свежей рыбы. Общение с ручными осетрами подарит незабываемые эмоции не только детям, но и взрослым!
Сбор на площади Ленина в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Обед
- Дегустация черной и белой осетровой икры
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Сбор на площади Ленина в 10:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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