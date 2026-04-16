Константин проводит ещё 4 экскурсии

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Поэзия и музыка Монрепо

Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Сердце Выборга — сказочный парк Монрепо.

Мы прогуляемся его тенистыми тропами и насладимся романтичной атмосферой, вспомним старинные легенды.

Вы увидите Елисейские поля и ущелье Николауса, узнаете историю парка и услышите, какая она — музыка кантеле!
5
29 отзывов
Поэзия и музыка Монрепо
Поэзия и музыка Монрепо
Поэзия и музыка Монрепо

Описание экскурсии

Природная живопись

Скальный парк Монрепо, настоящее чудо садово-паркового искусства, раскинулся на берегу бухты. Своими уединенными тенистыми аллеями и живописными пейзажами Монрепо всегда привлекал поэтов, музыкантов и художников. Прогуливаясь по узким дорожкам, вы будто перенесетесь в прошлые столетия и ощутите себя благородными аристократами.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:

— билеты в Парк: 500 ₽/взрослый. Стоимость льготного билета можно уточнить в кассе на месте, детям до 16 лет бесплатно.

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов, Ольга Ивановна или Ирина Александровна

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле главных ворот парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 6475 туристов
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились
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не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я накопил огромный опыт проведения различных экскурсий: пешеходных, комбинированных на автомобиле и на автобусе, трассовых, экскурсий на яхте, катере и т. д. Стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребёнок — это полноценный путешественник. В 2023 году прошёл государственную аттестацию и вхожу в перечень аккредитованных гидов по Ленинградской области. Дважды: в 2021 и в 2023 году принимал участие в областном конкурсе «Лучший в туризме» в номинации Лучший гид-экскурсовод. В 2021 году был награждён за 2 место, а в 2023 году стал победителем этого конкурса. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
2
1
Елена
Заказала экскурсию на сайте. После звонка организатора и подтверждения им заказа внесла предоплату. Мне прислали телефон экскурсовода и в тот же день пришло сообщение от него с предложением задать любые
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вопросы, если они есть. Вопросов не было. Подтвердили дату и время встречи. Экскурсия по Монрепо была очень интересной и комфортной. Рекомендую нашего экскурсовода - Ольгу Ивановну - увлеченный своей работой человек, приятный в общении, с грамотной внятной и комфортной по темпу речью. Все показала, все рассказала, не утомила, не умотала)) Осталось чудесное послевкусие от знакомства с Монрепо и желание вернуться))

Заказала экскурсию на сайте. После звонка организатора и подтверждения им заказа внесла предоплату. Мне прислали телефон
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Владимир
Приятная прогулка … Очень интересно и познавательно.
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Н
Экскурсию по парку Монрепо нам провела экскурсовод Ольга Ивановна. Погода была прохладная и дождливая. Но несмотря на погодные условия Ольга Ивановна очень интересно построила маршрут по парку и увлекательно рассказала о владельцах парка и его обустройстве. Спасибо за экскурсию!
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Татьяна
Парк огромный, и первый раз гулять в нем конечно комфортно в сопровождении гида. Вы узнаете его историю, достопримечательности. Нам очень душевно и с любовью рассказали о нем.
Парк огромный, и первый раз гулять в нем конечно комфортно в сопровождении гида. Вы узнаете его
Парк огромный, и первый раз гулять в нем конечно комфортно в сопровождении гида. Вы узнаете его
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Ю
Огромное спасибо гиду Ирине за проведённую экскурсию в парке Монрепо! За увлекательной подачей информации и неспешной прогулкой время пролетело незаметно, ветренная погода ничуть не испортила впечатление от посещения. После основной экскурсии с удовольствием прошли еще по экомаршруту и насладились необыкновенной природой северного парка. Это очаровательное место, в которое, без сомнения, хочется вернуться вновь.
Огромное спасибо гиду Ирине за проведённую экскурсию в парке Монрепо! За увлекательной подачей информации и неспешной
Огромное спасибо гиду Ирине за проведённую экскурсию в парке Монрепо! За увлекательной подачей информации и неспешной
Огромное спасибо гиду Ирине за проведённую экскурсию в парке Монрепо! За увлекательной подачей информации и неспешной
Огромное спасибо гиду Ирине за проведённую экскурсию в парке Монрепо! За увлекательной подачей информации и неспешной
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А
Шикарная экскурсия с Козловой Ольгой Ивановной! Как же интересно было провести с ней время! Очень много информации о парке, о людях, которые оставили свой след в Монрепо. Рассказ был настолько интересен, что два часа пролетели как пять минут. Огромное ей спасибо!
Шикарная экскурсия с Козловой Ольгой Ивановной! Как же интересно было провести с ней время! Очень много
Шикарная экскурсия с Козловой Ольгой Ивановной! Как же интересно было провести с ней время! Очень много
Шикарная экскурсия с Козловой Ольгой Ивановной! Как же интересно было провести с ней время! Очень много
Шикарная экскурсия с Козловой Ольгой Ивановной! Как же интересно было провести с ней время! Очень много
Шикарная экскурсия с Козловой Ольгой Ивановной! Как же интересно было провести с ней время! Очень много
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