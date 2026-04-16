Константин проводит ещё 4 экскурсии

Сердце Выборга — сказочный парк Монрепо.
Мы прогуляемся его тенистыми тропами и насладимся романтичной атмосферой, вспомним старинные легенды.
Вы увидите Елисейские поля и ущелье Николауса, узнаете историю парка и услышите, какая она — музыка кантеле!
Мы прогуляемся его тенистыми тропами и насладимся романтичной атмосферой, вспомним старинные легенды.
Вы увидите Елисейские поля и ущелье Николауса, узнаете историю парка и услышите, какая она — музыка кантеле!
Описание экскурсии
Природная живопись
Скальный парк Монрепо, настоящее чудо садово-паркового искусства, раскинулся на берегу бухты. Своими уединенными тенистыми аллеями и живописными пейзажами Монрепо всегда привлекал поэтов, музыкантов и художников. Прогуливаясь по узким дорожкам, вы будто перенесетесь в прошлые столетия и ощутите себя благородными аристократами.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются:
— билеты в Парк: 500 ₽/взрослый. Стоимость льготного билета можно уточнить в кассе на месте, детям до 16 лет бесплатно.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов, Ольга Ивановна или Ирина Александровна
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле главных ворот парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 6475 туристов
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Заказала экскурсию на сайте. После звонка организатора и подтверждения им заказа внесла предоплату. Мне прислали телефон экскурсовода и в тот же день пришло сообщение от него с предложением задать любые
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Приятная прогулка … Очень интересно и познавательно.
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Н
Экскурсию по парку Монрепо нам провела экскурсовод Ольга Ивановна. Погода была прохладная и дождливая. Но несмотря на погодные условия Ольга Ивановна очень интересно построила маршрут по парку и увлекательно рассказала о владельцах парка и его обустройстве. Спасибо за экскурсию!
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Парк огромный, и первый раз гулять в нем конечно комфортно в сопровождении гида. Вы узнаете его историю, достопримечательности. Нам очень душевно и с любовью рассказали о нем.
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Ю
Огромное спасибо гиду Ирине за проведённую экскурсию в парке Монрепо! За увлекательной подачей информации и неспешной прогулкой время пролетело незаметно, ветренная погода ничуть не испортила впечатление от посещения. После основной экскурсии с удовольствием прошли еще по экомаршруту и насладились необыкновенной природой северного парка. Это очаровательное место, в которое, без сомнения, хочется вернуться вновь.
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А
Шикарная экскурсия с Козловой Ольгой Ивановной! Как же интересно было провести с ней время! Очень много информации о парке, о людях, которые оставили свой след в Монрепо. Рассказ был настолько интересен, что два часа пролетели как пять минут. Огромное ей спасибо!
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