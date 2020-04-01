Константин проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Природная живопись

Скальный парк Монрепо, настоящее чудо садово-паркового искусства, раскинулся на берегу бухты. Своими уединенными тенистыми аллеями и живописными пейзажами Монрепо всегда привлекал поэтов, музыкантов и художников. Прогуливаясь по узким дорожкам, вы будто перенесетесь в прошлые столетия и ощутите себя благородными аристократами. Мы увидим Елисейские поля и Левкатийскую скалу с ее обелиском, поднимемся к Падающему камню и вспомним легенду, написанную поэтом Владимиром Соловьевым.

История в лицах

Я расскажу мифы и предания, процитирую стихи Вергилия, Анны Ахматовой, Вадима Гарднера и объясню их связь с Монрепо. Скалы Плача поведают о любви пастуха Ларса и нимфы Сильмии, зазвучит легендами Капелла Людвигсбург, а грот Желаний приведет нас в ущелье Николауса. Здесь вас ждет встреча с героем Эпоса Калевала певцом Вяйнемейненом и знакомство с кантеле.