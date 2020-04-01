Константин проводит ещё 4 экскурсии

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Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками

Константин
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Константин – ваш гид
Сердце Выборга — сказочный парк Монрепо.

Мы прогуляемся его тенистыми тропами и насладимся романтичной атмосферой, вспомним старинные легенды и стихи выдающихся поэтов.

Вы увидите Елисейские поля и ущелье Николауса, узнаете историю парка и услышите, какая она — музыка кантеле!
1296 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча возле главных ворот парка Монрепо
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Поэзия и музыка Монрепо
Поэзия и музыка Монрепо

Что вас ожидает

Природная живопись
Скальный парк Монрепо, настоящее чудо садово-паркового искусства, раскинулся на берегу бухты. Своими уединенными тенистыми аллеями и живописными пейзажами Монрепо всегда привлекал поэтов, музыкантов и художников. Прогуливаясь по узким дорожкам, вы будто перенесетесь в прошлые столетия и ощутите себя благородными аристократами. Мы увидим Елисейские поля и Левкатийскую скалу с ее обелиском, поднимемся к Падающему камню и вспомним легенду, написанную поэтом Владимиром Соловьевым.

История в лицах
Я расскажу мифы и предания, процитирую стихи Вергилия, Анны Ахматовой, Вадима Гарднера и объясню их связь с Монрепо. Скалы Плача поведают о любви пастуха Ларса и нимфы Сильмии, зазвучит легендами Капелла Людвигсбург, а грот Желаний приведет нас в ущелье Николауса. Здесь вас ждет встреча с героем Эпоса Калевала певцом Вяйнемейненом и знакомство с кантеле.

Организационные детали

Входные билеты в парк не включены в стоимость экскурсии: взрослые — 100 руб., дети 16-18 лет и пенсионеры — 50 руб., дети до 18 лет — бесплатно.

Поэзия и музыка Монрепо
Поэзия и музыка Монрепо
Поэзия и музыка Монрепо
Поэзия и музыка Монрепо
Поэзия и музыка Монрепо
Поэзия и музыка Монрепо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле главных ворот парка Монрепо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию я филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
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Константин проводит ещё 4 экскурсии

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