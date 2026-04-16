Константин проводит ещё 4 экскурсии

Сердце Выборга — сказочный парк Монрепо. Мы прогуляемся его тенистыми тропами и насладимся романтичной атмосферой, вспомним старинные легенды. Вы увидите Елисейские поля и ущелье Николауса, узнаете историю парка и услышите, какая она — музыка кантеле!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Природная живопись

Скальный парк Монрепо, настоящее чудо садово-паркового искусства, раскинулся на берегу бухты. Своими уединенными тенистыми аллеями и живописными пейзажами Монрепо всегда привлекал поэтов, музыкантов и художников. Прогуливаясь по узким дорожкам, вы будто перенесетесь в прошлые столетия и ощутите себя благородными аристократами.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:

— билеты в Парк: 500 ₽/взрослый. Стоимость льготного билета можно уточнить в кассе на месте, детям до 16 лет бесплатно.