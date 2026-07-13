В Монрепо гармонично переплетается дикая северная природа и парковые элементы: скульптуры, изящные мостики, беседки.
Во время прогулки по парку вы познакомитесь с его историей и главными архитектурными достояниями, хорошо отдохнёте и сможете сделать множество ярких фотографий.
Во время прогулки по парку вы познакомитесь с его историей и главными архитектурными достояниями, хорошо отдохнёте и сможете сделать множество ярких фотографий.
Описание экскурсии
Монрепо — пейзажный скальный парк, место духовного отдыха
Людвиг Генрих фон Николаи, придворный великого князя Павла Петровича, поэт и писатель, очарованный романтическими северными скалами, усеянными огромными валунами, покупает эту усадьбу в 1788 году и создаёт здесь английский парк. Основной принцип создания парка — не подчинить, а вежливо дополнить природу архитектурными сооружениями, уловить её настроение, слегка подправить и украсить пейзаж, «черпая дополнительно из сокровищницы искусства». И неслучайно, создатель парка называл своё творение — парк «фантазии, искусства, чувства». В ходе экскурсии вы узнаете историю семейства фон Николаи, заботливо обустроивших в парке места для эмоциональных переживаний, статую героя эпоса Калевалы — Вяйнямёйнена со скандинавскими гуслями «кантеле» на коленях, турецкую палатку, китайские мостики и павильон Мариентурм, источник «Нарцисс», храм Нептуна и многие другие причудливые и оригинальные объекты. Прогулка начнется от главного входа в парк — Готических ворот и закончится на берегу залива в «Конце Света».
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Готические ворота
- Топиарный сад
- Главную усадьбу
- Библиотечный флигель
- Чайную беседку
- Обелиск братьям Броглио
- Остров Палатки
- Храм Нептуна
- Остров мёртвых
- Источник Гиацинт
- Пруд Боб
- Хижину отшельника
- Грот желаний
- Памятник Вяйнёмёйнену
- Залив Суоменведенпохья
Что включено
- Экскурсия в парке Монрепо
- Билеты в парк
- Экскурсионный сбор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кассы парка Монрепо, гид с табличкой Монрепо
Завершение: Выход из парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия очень понравилась, комфортная маленькая группа, удобный темп, интересная и легкая для восприятия информация. Большое спасибо экскурсоводу - Лола профессионал своего дела и просто приятный человек.
С уважением, Мария
С уважением, Мария
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G
Прогулка по парку оставила, несмотря на строительные работы, очень хорошее впечатление. И, разумеется, очень высокая оценка нашему гиду Лоле. Настоящий профессионал! Эмоционально, интересно, ярко!
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Л
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Н
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Т
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Л
Все замечательно. Экскурсовод Александр очень интересно рассказал о парке и его хозяевах Людвиге Николаи и его семьи. Парк действительно создан для отдыха и созерцания природной красоты. Спаибо
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Входит в следующие категории Выборга
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