Групповая экскурсия по парку Монрепо

В Монрепо гармонично переплетается дикая северная природа и парковые элементы: скульптуры, изящные...

4
4 отзыва
В Монрепо гармонично переплетается дикая северная природа и парковые элементы: скульптуры, изящные мостики, беседки.

Во время прогулки по парку вы познакомитесь с его историей и главными архитектурными достояниями, хорошо отдохнёте и сможете сделать множество ярких фотографий.
Групповая экскурсия по парку Монрепо
Групповая экскурсия по парку Монрепо
Групповая экскурсия по парку Монрепо
Групповая экскурсия по парку Монрепо
Групповая экскурсия по парку Монрепо
Групповая экскурсия по парку Монрепо
Монрепо — пейзажный скальный парк, место духовного отдыхаЛюдвиг Генрих фон Николаи, придворный великого князя Павла Петровича, поэт и писатель, очарованный романтическими северными скалами, усеянными огромными валунами, покупает эту усадьбу в 1788 году и создаёт здесь английский парк.
Основной принцип создания парка — не подчинить, а вежливо дополнить природу архитектурными сооружениями, уловить её настроение, слегка подправить и украсить пейзаж, «черпая дополнительно из сокровищницы искусства». И неслучайно, создатель парка называл своё творение — парк «фантазии, искусства, чувства».
В ходе экскурсии вы узнаете историю семейства фон Николаи, заботливо обустроивших в парке места для эмоциональных переживаний, статую героя эпоса Калевалы — Вяйнямёйнена со скандинавскими гуслями «кантеле» на коленях, турецкую палатку, китайские мостики и павильон Мариентурм, источник «Нарцисс», храм Нептуна и многие другие причудливые и оригинальные объекты.
Прогулка начнется от главного входа в парк — Готических ворот и закончится на берегу залива в «Конце Света».

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Единый билет
450 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в парке Монрепо
  • Билеты в парк — 100 рублей с человека
Где начинаем и завершаем
Начало: Выход из ЖД вокзала. Табличка "Экскурсия в Монрепо
Завершение: Выход из парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Гильдия Э.
Гильдия Э.
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