Мои заказы

Групповая экскурсия по парку Монрепо

В Монрепо гармонично переплетается дикая северная природа и парковые элементы: скульптуры, изящные мостики, беседки.

Во время прогулки по парку вы познакомитесь с его историей и главными архитектурными достояниями, хорошо отдохнёте и сможете сделать множество ярких фотографий.
4.2
6 отзывов
Групповая экскурсия по парку Монрепо
Групповая экскурсия по парку Монрепо
Групповая экскурсия по парку Монрепо

Описание экскурсии

Монрепо — пейзажный скальный парк, место духовного отдыха
Людвиг Генрих фон Николаи, придворный великого князя Павла Петровича, поэт и писатель, очарованный романтическими северными скалами, усеянными огромными валунами, покупает эту усадьбу в 1788 году и создаёт здесь английский парк. Основной принцип создания парка — не подчинить, а вежливо дополнить природу архитектурными сооружениями, уловить её настроение, слегка подправить и украсить пейзаж, «черпая дополнительно из сокровищницы искусства». И неслучайно, создатель парка называл своё творение — парк «фантазии, искусства, чувства». В ходе экскурсии вы узнаете историю семейства фон Николаи, заботливо обустроивших в парке места для эмоциональных переживаний, статую героя эпоса Калевалы — Вяйнямёйнена со скандинавскими гуслями «кантеле» на коленях, турецкую палатку, китайские мостики и павильон Мариентурм, источник «Нарцисс», храм Нептуна и многие другие причудливые и оригинальные объекты. Прогулка начнется от главного входа в парк — Готических ворот и закончится на берегу залива в «Конце Света».

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Готические ворота
  • Топиарный сад
  • Главную усадьбу
  • Библиотечный флигель
  • Чайную беседку
  • Обелиск братьям Броглио
  • Остров Палатки
  • Храм Нептуна
  • Остров мёртвых
  • Источник Гиацинт
  • Пруд Боб
  • Хижину отшельника
  • Грот желаний
  • Памятник Вяйнёмёйнену
  • Залив Суоменведенпохья
Что включено
  • Экскурсия в парке Монрепо
  • Билеты в парк
  • Экскурсионный сбор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кассы парка Монрепо, гид с табличкой Монрепо
Завершение: Выход из парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
1
М
Экскурсия очень понравилась, комфортная маленькая группа, удобный темп, интересная и легкая для восприятия информация. Большое спасибо экскурсоводу - Лола профессионал своего дела и просто приятный человек.
С уважением, Мария
Вам был полезен этот отзыв?
G
Прогулка по парку оставила, несмотря на строительные работы, очень хорошее впечатление. И, разумеется, очень высокая оценка нашему гиду Лоле. Настоящий профессионал! Эмоционально, интересно, ярко!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Все замечательно. Экскурсовод Александр очень интересно рассказал о парке и его хозяевах Людвиге Николаи и его семьи. Парк действительно создан для отдыха и созерцания природной красоты. Спаибо
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Выборга

Похожие экскурсии на «Групповая экскурсия по парку Монрепо»

Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
На катере
1 час
270 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Насладиться городскими и природными пейзажами
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 18:00
11 авг в 09:00
от 9500 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Пешая
2 часа
219 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Насладиться красотой северной природы и услышать романтические истории парка
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Романтика парка Монрепо
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика парка Монрепо
Скалы, море и поэзия северной природы - из Выборга
13 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 6450 ₽ за всё до 10 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Пешая
2 часа
167 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Парк Монрепо в Выборге - это гармония природы и искусства. Узнайте историю и насладитесь красотой в сопровождении опытного гида
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6850 ₽ за всё до 25 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Выборге
2500 ₽ за человека