1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
«Поэтому всего за час мы успеем побывать в таких живописных местах, как Выборгский залив, бухта Защитная, парк Монрепо с его каменистыми берегами и островами, Сайменский канал и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
«Мы поговорим не только о природе Монрепо, но и о его философии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир Карельского перешейка: экскурсия по Выборгу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Карельского перешейка: скалы, дольмены, руины и оборонительные сооружения. Уникальная этническая история и великолепные виды ждут вас
Начало: у места вашего проживания
«Помимо красивой природы перешеек интересен этнической историей, ведь его население несколько раз полностью менялось»
10 июня в 16:00
13 июня в 07:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
«Погуляете по живописной территории, оцените Жёлтый и Синий дома, воссозданную по старинным фото беседку и усадебный пруд»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:30
22 июня в 08:00
4 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
«Также я расскажу, как воплотили идею китайских, древнеримских и карело-финских мотивов в разных уголках музея-заповедника»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
10 июня в 14:30
12 июня в 09:30
6 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
«природные объекты с интригующим названием «Бараньи лбы»»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
На катере - по островам Выборгского залива
Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас
Начало: В районе Выборгского замка
«Остров Густой — региональный природный памятник и один из красивейших островов Выборгского залива»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Идиллический Выборг
Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии
«Вы окажетесь в окружении романтичных морских пейзажей, могучих гранитных скал и ароматных хвойных лесов»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
«Для природных мест (подъём на небольшую гору) потребуется удобная обувь и одежда по погоде»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
«Своими уединенными тенистыми аллеями и живописными пейзажами Монрепо всегда привлекал поэтов, музыкантов и художников»
10 июня в 14:00
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Острова Выборгского залива
Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской
Начало: Центральный РЫНОК.Г. Выборг
«Знакомство с природой и историей залива»
10 июня в 14:00
11 июня в 17:00
18 690₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города
Начало: На Вокзальной площади
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
«Обычно путешественники осматривают только культурную часть парка — вы же в прямом смысле заплывёте дальше и насладитесь его живописной природой»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - за вдохновением
Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Монрепо
«Расположенный на берегу Выборгского залива, Монрепо запомнится вам сказочно красивой природой»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
«Основной принцип создания парка — не подчинить, а вежливо дополнить природу архитектурными сооружениями, уловить её настроение, слегка подправить и украсить пейзаж, «черпая дополнительно из сокровищницы искусства»»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
3 часа
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
«Вы прочувствуете незабываемую атмосферу удивительного сочетания необычной природы и вдохновенной романтики, которая придает Монрепо особую притягательность»
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
от 990₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Начало: Главные ворота парка Монрепо
«Это ворота в историческое прошлое парка и в мир живописнейшей природы»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - со старожилом
Вдохновиться атмосферой парка и узнать его историю из уст местного жителя
Начало: У касс парка Монрепо
«Среди скал, деревьев, вод залива и малых архитектурных форм, созданных семейством Николаи, вы прочувствуете гармонию и единение с природой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
«В компании гида-рыбака, влюблённого в свой край, вы насладитесь ландшафтами и природой с воды»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024С прогулкой на катере нам безмерно повезло! Во-первых, была шикарная погода для конца мая (+28). Во-вторых, экскурсию выбрали специально в
- ЛЛариса6 июня 2024Приятно слушать человека, влюбленного в свой родной город, его историю, традиции и современность (да еще и владеющего грамотной родной речью!).
- ВВиктория6 июня 2024Потрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик и очень приятный человек с отличным чувством юмора. Всем рекомендуем эту прогулку на катере!
- ННаиля5 июня 2024Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
- ААнтон5 июня 2024Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
- ЕЕлена4 июня 202419 мая наша группа посетила экскурсию по парку Монрепо. Нашим гидом была Таисия. Замечательный рассказчик, обладающая глубокими знаниями материала и
- ННаталья3 июня 2024Огромное спасибо гиду Наталье из команды организатора экскурсии Надежды. Экскурсия очень интересная, живописная… гид учитывала особенности нашей группы, за что ей отдельное спасибо. РЕКОМЕНДУЕМ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ
- ООлеся3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
- ККсения3 июня 2024Надежда Александровна - замечательный и интересный рассказчик, экскурсовод! Учитывая возраст детей и +29, подбирали маршрут - интересно, легко, продуманно! Спасибо огромное за нашу прогулку, знакомство с удивительным местом, взрослые и дети - в восторге, очень рекомендую
- ННадежда2 июня 2024Благодарим Олега за интересную поезду по окрестностям Выборга, Красивые локации. интересный рассказ. Рады нашему знакомству
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Природа и пейзажи»
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