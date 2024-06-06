Познавательные экскурсии на природе в Выборге

Найдено 24 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Выборге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
73 отзыва
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
«Поэтому всего за час мы успеем побывать в таких живописных местах, как Выборгский залив, бухта Защитная, парк Монрепо с его каменистыми берегами и островами, Сайменский канал и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 6 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
«Мы поговорим не только о природе Монрепо, но и о его философии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Затерянный мир Карельского перешейка
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
32 отзыва
Затерянный мир Карельского перешейка: экскурсия по Выборгу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Карельского перешейка: скалы, дольмены, руины и оборонительные сооружения. Уникальная этническая история и великолепные виды ждут вас
Начало: у места вашего проживания
«Помимо красивой природы перешеек интересен этнической историей, ведь его население несколько раз полностью менялось»
10 июня в 16:00
13 июня в 07:30
10 500 за всё до 4 чел.
Все краски Выборга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
100 отзывов
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
«Погуляете по живописной территории, оцените Жёлтый и Синий дома, воссозданную по старинным фото беседку и усадебный пруд»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
39 отзывов
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Выборг: путешествие в Скандинавию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
218 отзывов
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:30
22 июня в 08:00
4 850 за всё до 6 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Монрепо - чудо старинного Выборга
Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас
Начало: У кассы Монрепо
«Также я расскажу, как воплотили идею китайских, древнеримских и карело-финских мотивов в разных уголках музея-заповедника»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:30
4 500 за всё до 10 чел.
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
64 отзыва
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
10 июня в 14:30
12 июня в 09:30
6 100 за всё до 10 чел.
По шхерам Выборгского залива - на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
«природные объекты с интригующим названием «Бараньи лбы»»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700 за всё до 5 чел.
На катере - по островам Выборгского залива
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
На катере - по островам Выборгского залива
Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас
Начало: В районе Выборгского замка
«Остров Густой — региональный природный памятник и один из красивейших островов Выборгского залива»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Идиллический Выборг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
39 отзывов
Идиллический Выборг
Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии
«Вы окажетесь в окружении романтичных морских пейзажей, могучих гранитных скал и ароматных хвойных лесов»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по Выборгу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
«Для природных мест (подъём на небольшую гору) потребуется удобная обувь и одежда по погоде»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550 за всё до 8 чел.
Поэзия и музыка Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
«Своими уединенными тенистыми аллеями и живописными пейзажами Монрепо всегда привлекал поэтов, музыкантов и художников»
10 июня в 14:00
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
Острова Выборгского залива
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Острова Выборгского залива
Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской
Начало: Центральный РЫНОК.Г. Выборг
«Знакомство с природой и историей залива»
10 июня в 14:00
11 июня в 17:00
18 690 за всё до 6 чел.
НЕсредневековый Выборг: два века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города
Начало: На Вокзальной площади
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
Ветер Саймы: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
«Обычно путешественники осматривают только культурную часть парка — вы же в прямом смысле заплывёте дальше и насладитесь его живописной природой»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100 за всё до 5 чел.
В Монрепо - за вдохновением
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
В Монрепо - за вдохновением
Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Монрепо
«Расположенный на берегу Выборгского залива, Монрепо запомнится вам сказочно красивой природой»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
4 500 за всё до 6 чел.
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200 за человека
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
«Основной принцип создания парка — не подчинить, а вежливо дополнить природу архитектурными сооружениями, уловить её настроение, слегка подправить и украсить пейзаж, «черпая дополнительно из сокровищницы искусства»»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
7 отзывов
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
«Вы прочувствуете незабываемую атмосферу удивительного сочетания необычной природы и вдохновенной романтики, которая придает Монрепо особую притягательность»
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
от 990 за билет
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо
Начало: Главные ворота парка Монрепо
«Это ворота в историческое прошлое парка и в мир живописнейшей природы»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
В Монрепо - со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - со старожилом
Вдохновиться атмосферой парка и узнать его историю из уст местного жителя
Начало: У касс парка Монрепо
«Среди скал, деревьев, вод залива и малых архитектурных форм, созданных семейством Николаи, вы прочувствуете гармонию и единение с природой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 8 чел.
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
«В компании гида-рыбака, влюблённого в свой край, вы насладитесь ландшафтами и природой с воды»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    С прогулкой на катере нам безмерно повезло! Во-первых, была шикарная погода для конца мая (+28). Во-вторых, экскурсию выбрали специально в
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    будний день, чтобы не было череды других желающих увидеть морские просторы и спешки, с поглядыванием на часы, у гида. В - третьих, и самое главное, Юсеф - просто супер-гид: красноречив, обходителен, внимателен, интересный рассказчик. Где было необходимо, мы снижали ход (все рассмотрели в деталях и запечатлели на камеру:)), а где была возможность - пролетели с ветерком. Местные ланшафты и сама природа на фоне водной глади впечатляют больше обычного. На одном из участков Юсеф провёл катер по старому руслу канала, почувствовали себя настоящими лоцманами. Спасибо за яркие впечатления и интересный рассказ. На следующий день мы отправились на пешую прогулку по парку Монрепо, который накануне лицезрели с моря. Картинка сложилась на 200%. Не задумываясь рекомендуем эту экскурсию ВСЕМ!!!

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Идиллический Выборг
    Приятно слушать человека, влюбленного в свой родной город, его историю, традиции и современность (да еще и владеющего грамотной родной речью!).
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    Экскурсионная программа позволила познакомиться с разными историческими эпохами и отдельными событиями, которые оказали заметное влияние на развитие выборгской земли. Впечатлили артефакты периода первой мировой войны. Понравились видео- и аудиоматериалы, используемые годом в дополнение рассказу (особенно финские хроники и ролики). Олег, спасибо Вам большое за экскурсию. Время прогулки пролетело стремительно. А главное, у нас осталось желание вернуться в эти места снова.

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    На катере - по островам Выборгского залива
    Потрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик и очень приятный человек с отличным чувством юмора. Всем рекомендуем эту прогулку на катере!
    Потрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик и
  • Н
    Наиля
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    19 мая наша группа посетила экскурсию по парку Монрепо. Нашим гидом была Таисия. Замечательный рассказчик, обладающая глубокими знаниями материала и
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    любовью к своему делу. Очень советую при первом посещении парка брать экскурсию. Сам парк шикарный, природа впечатляет. Но без интересной и содержательно экскурсии впечатление будет не полным. Таисия хорошо владеет информацией, услышали много фактов и интересных историй. Спасибо Таисии за позитивный настрой и живое общение. РЕКОМЕНДУЮ экскурсию.

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Огромное спасибо гиду Наталье из команды организатора экскурсии Надежды. Экскурсия очень интересная, живописная… гид учитывала особенности нашей группы, за что ей отдельное спасибо. РЕКОМЕНДУЕМ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Надежда Александровна - замечательный и интересный рассказчик, экскурсовод! Учитывая возраст детей и +29, подбирали маршрут - интересно, легко, продуманно! Спасибо огромное за нашу прогулку, знакомство с удивительным местом, взрослые и дети - в восторге, очень рекомендую
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Идиллический Выборг
    Благодарим Олега за интересную поезду по окрестностям Выборга, Красивые локации. интересный рассказ. Рады нашему знакомству

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
  2. Прогулка по скальному парку Монрепо
  3. Затерянный мир Карельского перешейка
  4. Все краски Выборга на авто
  5. Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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