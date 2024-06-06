🚤 На катере Индивидуальная 1 час 73 отзыва Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы Начало: На набережной адмирала Апраксина «Поэтому всего за час мы успеем побывать в таких живописных местах, как Выборгский залив, бухта Защитная, парк Монрепо с его каменистыми берегами и островами, Сайменский канал и не только» 6 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 140 отзывов Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры Начало: в парке Монрепо «Мы поговорим не только о природе Монрепо, но и о его философии» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 32 отзыва Затерянный мир Карельского перешейка: экскурсия по Выборгу и окрестностям Погрузитесь в атмосферу Карельского перешейка: скалы, дольмены, руины и оборонительные сооружения. Уникальная этническая история и великолепные виды ждут вас Начало: у места вашего проживания «Помимо красивой природы перешеек интересен этнической историей, ведь его население несколько раз полностью менялось» 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 100 отзывов Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 29 отзывов История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво Начало: У главного входа в усадьбу «Погуляете по живописной территории, оцените Жёлтый и Синий дома, воссозданную по старинным фото беседку и усадебный пруд» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 39 отзывов Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным Начало: возле Дворца культуры Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 218 отзывов Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи Начало: У железнодорожного вокзала 4 850 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Монрепо - чудо старинного Выборга Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас Начало: У кассы Монрепо «Также я расскажу, как воплотили идею китайских, древнеримских и карело-финских мотивов в разных уголках музея-заповедника» 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 64 отзыва В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города Начало: Рыночная площадь Выборга 6 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 4 отзыва По шхерам Выборгского залива - на катере Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты Начало: В квартале Старый город «природные объекты с интригующим названием «Бараньи лбы»» 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 1 отзыв На катере - по островам Выборгского залива Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас Начало: В районе Выборгского замка «Остров Густой — региональный природный памятник и один из красивейших островов Выборгского залива» 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 39 отзывов Идиллический Выборг Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии «Вы окажетесь в окружении романтичных морских пейзажей, могучих гранитных скал и ароматных хвойных лесов» от 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Гранд-тур по Выборгу: История и природа Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас «Для природных мест (подъём на небольшую гору) потребуется удобная обувь и одежда по погоде» от 9 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками Начало: Возле главных ворот парка Монрепо «Своими уединенными тенистыми аллеями и живописными пейзажами Монрепо всегда привлекал поэтов, музыкантов и художников» 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Острова Выборгского залива Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской Начало: Центральный РЫНОК.Г. Выборг «Знакомство с природой и историей залива» 18 690 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов НЕсредневековый Выборг: два века истории Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города Начало: На Вокзальной площади 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 4 отзыва Ветер Саймы: прогулка на катере Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное Начало: Северная Гавань Выборга «Обычно путешественники осматривают только культурную часть парка — вы же в прямом смысле заплывёте дальше и насладитесь его живописной природой» 9 100 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов В Монрепо - за вдохновением Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида Начало: У главного входа в Монрепо «Расположенный на берегу Выборгского залива, Монрепо запомнится вам сказочно красивой природой» 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🐴 Конные прогулки Групповая 3.5 часа 1 отзыв Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе) Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю Начало: У здания ж/д вокзала Выборга Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00 4 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом Начало: У касс парка Монрепо «Основной принцип создания парка — не подчинить, а вежливо дополнить природу архитектурными сооружениями, уловить её настроение, слегка подправить и украсить пейзаж, «черпая дополнительно из сокровищницы искусства»» Расписание: Ежедневно, по договоренности от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 7 отзывов Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19) «Вы прочувствуете незабываемую атмосферу удивительного сочетания необычной природы и вдохновенной романтики, которая придает Монрепо особую притягательность» Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00 от 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Романтика Карельского перешейка: парк Монрепо Начало: Главные ворота парка Монрепо «Это ворота в историческое прошлое парка и в мир живописнейшей природы» Расписание: Согласно расписанию в календаре 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа В Монрепо - со старожилом Вдохновиться атмосферой парка и узнать его историю из уст местного жителя Начало: У касс парка Монрепо «Среди скал, деревьев, вод залива и малых архитектурных форм, созданных семейством Николаи, вы прочувствуете гармонию и единение с природой» 5 000 ₽ за всё до 8 чел.