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Выборг на ладони: 700 лет между Швецией, Финляндией и Россией

Увидеть город четырёх культур и разобраться в хитросплетении его судеб
Выборг — это история двадцати поколений, которые говорили на четырёх языках и считали этот город своим.

Вы увидите единственный в России средневековый рыцарский замок и услышите истории королей, адмиралов, поэтов, фабрикантов и меценатов. За несколько часов перед вами пройдёт 7 столетий: от шведских рыцарей до современного Выборга.
Выборг на ладони: 700 лет между Швецией, Финляндией и Россией
Выборг на ладони: 700 лет между Швецией, Финляндией и Россией
Выборг на ладони: 700 лет между Швецией, Финляндией и Россией

Описание экскурсии

Площадь Старой Ратуши. Мы окажемся в самом сердце Старого Выборга с видом на единственный в России средневековый замок. Поговорим о Петре I, Екатерине II, Торгильсе Кнутссоне и десятке других героев городской истории.

Замковый остров. Разберёмся в устройстве крепости, обсудим штурм Выборга и подвиги русских войск во времена Северной войны.

Крепостная улица. Проследим путь от шведского города до российского губернского центра и вспомним знаменитых гостей, которые бывали здесь.

Часовая башня и руины кафедрального собора. Вы узнаете, как средневековая звонница пережила войны, и поймёте, за что её любят кинематографисты.

Улица Водной заставы — в 1937 году её признали одной из самых красивых в Европе. Здесь вы отыщете символы старого Выборга на фасадах исторических домов.

Усадьба Бюргера и выборгский крендель

Прикоснёмся к средневековым традициям, и вы при желании попробуете его самый знаменитый гастрономический символ вместе со шведским глёгом.

Круглая башня и Рыночная площадь. Погрузимся в историю оборонительных сооружений и их использовании в мирное время.

Библиотека Алвара Аалто и бастион Панцерлакс. Вы откроете для себя Выборг 20 века — город выдающейся архитектуры, инженерной мысли и впечатляющих видов на залив.

Организационные детали

  • Угощения по пути не входят в стоимость — по желанию
  • По договорённости можно увеличить продолжительность программы до большой обзорной, посетить Замковый остров и подняться на башню Олафа

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Гид команды экскурсоводов Выборга, живу в Выборге. Как говорил Людвиг Генрих Николаи, разделенная радость — двойная радость! Люблю дарить радость открытий и просвещения путешественникам. Хитросплетения судеб двадцати поколений горожан захватывают историей взлетов и падений, любви, ненависти и восхищения.

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