Выборг — это история двадцати поколений, которые говорили на четырёх языках и считали этот город своим. Вы увидите единственный в России средневековый рыцарский замок и услышите истории королей, адмиралов, поэтов, фабрикантов и меценатов. За несколько часов перед вами пройдёт 7 столетий: от шведских рыцарей до современного Выборга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5800 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Выборге

Описание экскурсии

Площадь Старой Ратуши. Мы окажемся в самом сердце Старого Выборга с видом на единственный в России средневековый замок. Поговорим о Петре I, Екатерине II, Торгильсе Кнутссоне и десятке других героев городской истории.

Замковый остров. Разберёмся в устройстве крепости, обсудим штурм Выборга и подвиги русских войск во времена Северной войны.

Крепостная улица. Проследим путь от шведского города до российского губернского центра и вспомним знаменитых гостей, которые бывали здесь.

Часовая башня и руины кафедрального собора. Вы узнаете, как средневековая звонница пережила войны, и поймёте, за что её любят кинематографисты.

Улица Водной заставы — в 1937 году её признали одной из самых красивых в Европе. Здесь вы отыщете символы старого Выборга на фасадах исторических домов.

Усадьба Бюргера и выборгский крендель

Прикоснёмся к средневековым традициям, и вы при желании попробуете его самый знаменитый гастрономический символ вместе со шведским глёгом.

Круглая башня и Рыночная площадь. Погрузимся в историю оборонительных сооружений и их использовании в мирное время.

Библиотека Алвара Аалто и бастион Панцерлакс. Вы откроете для себя Выборг 20 века — город выдающейся архитектуры, инженерной мысли и впечатляющих видов на залив.

Организационные детали