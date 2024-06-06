Выездные экскурсии из Выборга

Найдено 10 экскурсий в категории «Выездные» в Выборге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затерянный мир Карельского перешейка
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
32 отзыва
Затерянный мир Карельского перешейка: экскурсия по Выборгу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Карельского перешейка: скалы, дольмены, руины и оборонительные сооружения. Уникальная этническая история и великолепные виды ждут вас
Начало: у места вашего проживания
10 июня в 16:00
13 июня в 07:30
10 500 за всё до 4 чел.
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Выборг, о котором вы не знали
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Выборг, о котором вы не знали
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Начало: На Соборной площади в Выборге
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
По шхерам Выборгского залива - на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700 за всё до 5 чел.
По Выборгу и его окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
История и достопримечательности Выборга и его окрестностей
Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5 200 за всё до 4 чел.
Идиллический Выборг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
39 отзывов
Идиллический Выборг
Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
В Монрепо - за вдохновением
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
В Монрепо - за вдохновением
Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Монрепо
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
4 500 за всё до 6 чел.
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200 за человека
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Идиллический Выборг
    Приятно слушать человека, влюбленного в свой родной город, его историю, традиции и современность (да еще и владеющего грамотной родной речью!).
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    Экскурсионная программа позволила познакомиться с разными историческими эпохами и отдельными событиями, которые оказали заметное влияние на развитие выборгской земли. Впечатлили артефакты периода первой мировой войны. Понравились видео- и аудиоматериалы, используемые годом в дополнение рассказу (особенно финские хроники и ролики). Олег, спасибо Вам большое за экскурсию. Время прогулки пролетело стремительно. А главное, у нас осталось желание вернуться в эти места снова.

  • Т
    ТАТЬЯНА
    2 июня 2024
    По Выборгу и его окрестностям
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем. Познавательно, информативно,если в городе впервые, как мы, с поезда и сразу на экскурсию.
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Идиллический Выборг
    Благодарим Олега за интересную поезду по окрестностям Выборга, Красивые локации. интересный рассказ. Рады нашему знакомству
  • Р
    Роман
    1 июня 2024
    Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
    Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
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    сюда. Хороший сервис, добрые люди, воспитанные животные(при соблюдении мер бесопасности). Организатор также хороший, трансфер вовремя - без задержек, заранее все организовали, предупредили, на обратном пути даже довезли до нужного места, а не к вокзалу, что очень приятно! Прекрасный отдых на несколько часов (2-4 часа будет вполне интересно, больше уже может быть скучно), но от Организатора как раз получилось 3.5 часа, что было очень комфортно.

  • А
    Алёна
    31 мая 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.
    Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    По Выборгу и его окрестностям
    Первый раз в Выборге и это были первые впечатления от города. Это было просто замечательно, гид Андрей в полной мере
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    владеет историческим метериалом и главное - очень любит свой город! Поездка по городу была увлекательной, интересной и познавательной! Мы увидели много красивых строений, зданий, памятников архитектуры. Сделали великолепные фотки напамять! Спасибо!

  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Затерянный мир Карельского перешейка
    Экскурсия очень понравилась, было весело и интересно! Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Затерянный мир Карельского перешейка
    Экскурсия по Карельскому перешейку с Владимиром оказалась невероятно увлекательной и познавательной. Этот регион поражает своей природной красотой и богатой историей.
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    Владимир настоящий профессионал, знающий своё дело: он не только рассказывал интересные факты, но и делал это с такой увлеченностью, что мы чувствовали себя настоящими исследователями. Мы посетили живописные озера и леса, где смогли насладиться чистым воздухом и потрясающими видами. Особое впечатление произвели исторические памятники, связанные с военными событиями, которые произошли в этом регионе. Владимир умело сочетал рассказ о природе и истории, что сделало экскурсию разнообразной и насыщенной. Особенно понравилась организация тура: всё было продумано до мелочей, от комфортного транспорта до удобных остановок для отдыха и фотографий. Мы вернулись домой с массой новых знаний, ярких впечатлений и замечательных фотографий. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Карельском перешейке и прекрасно провести время на природе!

    Экскурсия по Карельскому перешейку с Владимиром оказалась невероятно увлекательной и познавательной. Этот регион поражает своей природнойЭкскурсия по Карельскому перешейку с Владимиром оказалась невероятно увлекательной и познавательной. Этот регион поражает своей природнойЭкскурсия по Карельскому перешейку с Владимиром оказалась невероятно увлекательной и познавательной. Этот регион поражает своей природнойЭкскурсия по Карельскому перешейку с Владимиром оказалась невероятно увлекательной и познавательной. Этот регион поражает своей природнойЭкскурсия по Карельскому перешейку с Владимиром оказалась невероятно увлекательной и познавательной. Этот регион поражает своей природной
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    По шхерам Выборгского залива - на катере
    Отличная живописная экскурсия!
    Отличная живописная экскурсия!Отличная живописная экскурсия!
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    По шхерам Выборгского залива - на катере
    Спасибо Дмитрию за прекрасно проведенную экскурсию. Виды с воды на острова очень красивые. Было интересно и познавательно, буду рекомендовать друзьям и знакомым

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выездные»

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  4. По шхерам Выборгского залива - на катере
  5. По Выборгу и его окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Выборге
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  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 800 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Выборга и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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