1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир Карельского перешейка: экскурсия по Выборгу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Карельского перешейка: скалы, дольмены, руины и оборонительные сооружения. Уникальная этническая история и великолепные виды ждут вас
Начало: у места вашего проживания
10 июня в 16:00
13 июня в 07:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Выборг, о котором вы не знали
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Начало: На Соборной площади в Выборге
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и достопримечательности Выборга и его окрестностей
Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Идиллический Выборг
Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - за вдохновением
Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Монрепо
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024Приятно слушать человека, влюбленного в свой родной город, его историю, традиции и современность (да еще и владеющего грамотной родной речью!).
- ТТАТЬЯНА2 июня 2024Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем. Познавательно, информативно,если в городе впервые, как мы, с поезда и сразу на экскурсию.
- ННадежда2 июня 2024Благодарим Олега за интересную поезду по окрестностям Выборга, Красивые локации. интересный рассказ. Рады нашему знакомству
- РРоман1 июня 2024Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
- ААлёна31 мая 2024Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Первый раз в Выборге и это были первые впечатления от города. Это было просто замечательно, гид Андрей в полной мере
- ЕЕвгения26 мая 2024Экскурсия очень понравилась, было весело и интересно! Спасибо!!!
- ИИрина22 мая 2024Экскурсия по Карельскому перешейку с Владимиром оказалась невероятно увлекательной и познавательной. Этот регион поражает своей природной красотой и богатой историей.
- ААлексей18 мая 2024Отличная живописная экскурсия!
- ЮЮлия16 мая 2024Спасибо Дмитрию за прекрасно проведенную экскурсию. Виды с воды на острова очень красивые. Было интересно и познавательно, буду рекомендовать друзьям и знакомым
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выездные»
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Сейчас в Выборге в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 800 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Выборга и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август