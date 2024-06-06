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Владимир настоящий профессионал, знающий своё дело: он не только рассказывал интересные факты, но и делал это с такой увлеченностью, что мы чувствовали себя настоящими исследователями. Мы посетили живописные озера и леса, где смогли насладиться чистым воздухом и потрясающими видами. Особое впечатление произвели исторические памятники, связанные с военными событиями, которые произошли в этом регионе. Владимир умело сочетал рассказ о природе и истории, что сделало экскурсию разнообразной и насыщенной. Особенно понравилась организация тура: всё было продумано до мелочей, от комфортного транспорта до удобных остановок для отдыха и фотографий. Мы вернулись домой с массой новых знаний, ярких впечатлений и замечательных фотографий. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Карельском перешейке и прекрасно провести время на природе!