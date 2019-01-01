2 отзыва оставили туристы

В 1293 году на месте карельского поселения была сооружена крепость, а затем воздвигнут величественный шведский Замок 🏰 - Выборг - святой город 🏙️. По легенде, первый камень в основание башни святого Олафа был заложен в день его смерти - 29 июля и с тех пор на протяжении уже 725 лет выборжане ежегодно отмечают этот день.

На протяжении веков Выборг переживал периоды расцвета и упадка. Сменял правителей, наместников и подданство. В городе сложилась уникальная культура 4 разных национальностей и даже в ходу был выборгский диалект, понимали который только в Выборге.

Рассказывать о Выборге в течении целого дня легко и даже приятно - здесь не только насыщенная история 📖 и разнообразная архитектура, но и много интересных людей живут в наши дни. В процессе экскурсии 🧭 мы встретимся, возможно, ни с одним художником, попадутся на встречу поэт и бард, а вот писателей нужно искать в укромных местах. Кроме того, в Выборге сложилась своя городская фауна: хитрые вороны в парке 🌳 Эспланада, ненасытные голуби на площади Красного колодца, стремительные чайки над заливом Салакка-Лахти, но и тайные хозяева города - коты. Некоторые из них заняли весьма высокое положение. Кот Филимон, к примеру, состоит на съестном довольствии в Выборгском Замке.

В Выборге можно попробовать блюда скандинавской кухни 🥧. Рестораны и кафе города предлагают оригинальные старинные рецепты.

Обязательно нужно посетить парк "Монрепо". В любое время года парк предстаёт перед путешественником в своём великолепии. Весной - воздух в парке настолько насыщен запахами молодой хвои, что кажется, что он густой, как выборгский эль. Летом - роскошные кроны деревьев, растущих на голых скалах, высокая трава и цветы делают парк райским уголком. Золотая осень приветствует нас всей палитрой красок листвы и даже поздняя осень, обнажая скалы, полна своего северного величественного очарования. Зима накрывает великолепным белоснежным одеялом Выборгский залив, распростёртый до самой Финляндии.

В Выборге около 300 объектов исторического наследия, гид расскажет вам о наиболее интересных из них:

Рыночная площадь со зданием старого рынка, вымощенная брусчаткой с номерами торговых мест – материальное сердце города;

Круглая башня – рондель - защитница города, строение 16 века, сложена из огромных гранитных валунов;

здание финского аграрного банка с барельефами разных диковинных зверей и юных мифических созданий представляет нам Выборгскую геральдику;

Торгильская улица - одна из главных улиц города расположена вдоль старого парка;

парк Эспланада раскинулся на месте куртины Рогатой крепости. Знаменитая Липовая аллея идёт вдоль всего парка;

дорога Екатерины II. В далёком 1772 году императрице устроили в Выборге столь торжественный прием, что она весьма благоволила к городу;

Памятник Микаэлю Агриколе - создателю финского алфавита, теологу и переводчику библии на финский язык;

Спасо-Преображенский Собор, построенный в 1787 году, действует с небольшими перерывами и по сей день;

бастион Панцерлакс - часть Рогатой крепости - призванный защищать город с моря 🌊, в 20 веке был увенчан Храмом Искусств;

Южный вал – старинная гранитная стена, часть первой городской крепости;

башня Ратуши - единственная башня крепости Каменный город, построенной ещё в 1470-х гг. ;

Выборгский гром - самое громкое событие в истории Выборга;

Доминиканский Собор - монастырь "черных братьев" построен ещё в 15 веке, а сами братья прибыли в Выборг ещё раньше;

Выборгский трамвай - маленькие вагончики весело 🥳 дребезжали по улочкам города, начиная с 1912 года, иногда их приходилось подталкивать в горку самим пассажирам;

перекрёсток 4х балконов - здесь домохозяйки четырех домов могли обмениваться новостями не выходя из дома;

улица Чёрного Братства ведёт к Доминиканскому монастырю;

Крепостная улица - первоначально Королевская, а затем Екатерининская - главная улица города;

самый старый жилой дом - этот дом самый старый ЖИЛОЙ дом не только в Выборге... ;

улица Сторожевой башни - одна из старейших улиц в городе: здесь стояла дозорная башня, здесь же произошло одно из важнейших событий в истории города;

дом Купеческой гильдии - в Уставе гильдий мастеров были десятки пунктов, но половина из них была только об одном;

Часовая башня - один из символов Выборга - строилась в течение 300 лет;

Старый Кафедральный собор. На месте собора ещё в 14 веке стояла деревянная церковь ⛪ святого Олафа и Марии, она сгорает, но очень быстро возраждается в камне, благодаря папе Римскому. Как же это ему удалось?

Старая Ратуша, а в последствии богатейший художественный музей 🖼 Вильяма Тиллиана Громме;

Дом Векрута - богатейший купец середины 18 века, именно у него останавливалась Екатерина II;

памятник Торгильсу Кнутссону. Шведский маршал снарядил экспедицию и отправил её в III Крестовый поход, в результате которого и был основан Выборгский Замок;

Кордегардия - в этом здании располагалась охрана городских ворот с одной стороны, а с другой - гауптвахта;

статуи Торговли и Промышленности - привезены из Любека и подарены городу выборгским предпринимателем и меценатом;

здание Архива построено ещё в финские времена и предназначалось совсем для других целей;

памятник Петру I. На месте, где сейчас стоит памятник, в 1710 году стоял сам Пётр I и это было весьма опасное место;

Замок - главная достопримечательность 🏛️ Выборга, но здесь экскурсия ⛳ ещё не заканчивается);

Башня св. Олафа - башня Донжон - главная башня Замка названа так в честь норвежского короля Олафа Харальдссона;

Северный вал - одно из старейших городских названий. В 15 веке на месте улицы была крепостная стена;

Гранитный дворец - жемчужина Северного модерна - построен семейством Хакман для своей конторы;

гостиница Мотти - постоялый двор итальянца Джузеппе Мотти был известен и принимал очень интересных гостей;

дом Борхардта - ещё в начале 17 века здесь был ресторан Антониуса Борхарда, здесь он и поныне;

Епископский дом - резиденция духовных лиц. Как голова Петра I связана с этим домом? Обязательно спросите у экскурсовода!

Костёл святого Гиацинта - это и средневековая школа и Рыцарский дом и... ;

Красивейшая улица Скандинавии - с лёгкой руки финской поэтессы эта уютная маленькая улочка приобрела такое звучное прозвание;

Усадьба бюргера - жилой дом богатого горожанина (бюргера) Внутри всё ещё витает дух Средневековья.

Дом на скале или дом Цирюльника стоит на мощном скальном выступе - "бараньем лбу";

останки францисканского монастыря. "Серые братья" прославили город своим кулинарным символом - выборгским кренделем;

Чёртова церковь. Название этого места напрямую связано с "сухим законом" в Финляндии 1919-1932 гг. ;

Дом Теслефа. Выходец из этого богатого выборгского рода заслужил честь быть представленным в галерее Воинской Славы в Эрмитаже;

Башня толстая Катарина - она же башня-рондель, она же барбакан. Есть у башни и ещё более загадочные названия)

Программа тура:

10. 45 - прибытие в Выборг. Начало Большой обзорной экскурсии

12. 00 - кофе-брейк с дегустацией кулинарного символа - выборгского кренделя

14. 00 - окончание экскурсии на Замковом острове

14. 15-15. 00 - обед (ориентировочная стоимость - 300-500 рублей)

15. 00 - 15. 30 прогулка 👣 на Петровскую гору, в Аннинские укрепления, к парку Монрепо

15. 30 - 17. 00 экскурсия в парке Монрепо

17. 00 - возвращение в Старый город: свободное время, покупка сувениров, перекус

18. 00 - прогулка по заливу Салакка-Лахти к выборгскому вокзалу

18. 40 - отправление "Ласточки"