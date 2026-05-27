Обзорная экскурсия по Выборгу: от Эрика Святого до Петра Первого

Описание экскурсииДобро пожаловать в средневековый Выборг! Прогуляемся по его улочкам, проследим все этапы строительства Выборгского замка, и только потом с такой же тщательностью обойдем и рассмотрим достопримечательности Старого (Каменного) города и Рогатой крепости. Продолжительность экскурсии - 3 часа, по желанию - кофейная, чайная пауза, (1-10 человек)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Увидим: - средневековый Выборгский замок
- Старый (Каменный город)
- Башня Ратуши
- Часовая башня
- Костел Св. Гиацинта
- Круглая башня («Толстая Екатерина»)
- Бастион Панцерлакс
- Архитектура модерна и финского функционализма
Что включено
- В стоимость экскурсии входят только услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи, трансфер, питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча у выборгского вокзала
Завершение: Окончание экскурсии на Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
