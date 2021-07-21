Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Выборг: история на каждом шагу

Исследовать средневековый центр и посетить Замковый остров на обзорной экскурсии

4.8
24 отзыва
Выборг запомнится вам мощеными улочками и атмосферой старины.

Вы увидите рыцарский замок — главное фортификационное сооружение Швеции конца XIII века.

Полюбуетесь домиком Бюргера, отыщете единственную сохранившуюся башню городской стены и услышите, как складывалась история Выборга на протяжении столетий.
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру

На Ратушной площади вы увидите памятник основателю Выборгского замка — маршалу Кнутссону — и узнаете о его непростой судьбе. Рассмотрите руины кафедрального собора и старинную звонницу — башню с часовым механизмом XIX века и колоколом, подаренным Екатериной Великой. Кроме того, мы покажем: дом купеческой гильдии, «Рыцарский дом» и Круглую башню, служившую главными въездными воротами в город.

Замковый остров

Именно здесь в 1293 году был заложен Выборгский замок. Вы расшифруете особенности его архитектуры и узнаете о нем самое интересное: кто приказал его построить, как его возводили, какие события в нем происходили и сколько времени он оставался неприступным. Погрузитесь в Средневековье и полюбуетесь окружающими пейзажами.

Организационные детали

По желанию можно посетить: башню Ратуши, «Рыцарский дом» и Выборгский замок. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

🚩 Начало и место завершения: у памятника Торгильсу Кнутссону
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Анастасия. Несколько лет назад я приехала в Выборг как молодой специалист в области музейного дела и охраны памятников. И вот уже 6-й год работаю в удивительном месте — средневековом замке. Я или мой компаньон с радостью покажем старинный Выборг, учтем ваши пожелания и сделаем все, чтобы прогулка вам запомнилась.
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24 настоящих отзыва от туристов

О
21 июля 2021
Большое спасибо Юлии за интереснейшую экскурсию! Непременно порекомендую друзьям и знакомым и обязательно приеду, чтобы снова погрузиться в захватывающую историю Выборга.
Е
19 июля 2021
Пользуюсь услугами Tripster в третий раз и вновь - точное попадание и безупречный сервис. Анастасия - удивительная, влюблённая в музейное дело и Выборг, отлично знающая историю. Почти три часа жарким летним днём пролетели незаметно. Узнали много нового про места, мимо которых ходили многократно, и город стал немного иным, уникальным, для нас. Спасибо всем огромное!
А
18 июля 2021
Провели отличный познавательный день в городе Выборг. Спасибо нашему гиду Анастасии Шульженко за интересный рассказ про средневековый город.
Р
16 июля 2021
Спасибо большое Юлии за экскурсию и за терпение ! Мы были с ребёнком (3 года) и Юлия учитывала все наши пожелания и корректировала маршрут при необходимости. Мы были первый раз в Выборге и хотелось получить представление об истории этих мест, населения, самого города. С этой задачей мы справились :)
Л
15 июля 2021
Великолепная экскурсия, Анастасия - прекрасный гид, ее знания и навыки коммуникации - выше всяких похвал.
Д
11 июля 2021
Анастасия замечательный экскурсовод, с профессиональным образованием и широкой эрудицией. умеет заинтересовать темой)
Е
3 июля 2021
Это не первое посещение Выборга. В прошлый приезд было горькое чувство от осознания разрушающейся уникальной красоты этого города. Но наш гид - Анастасия с честью справилась с очень сложной задачей - убедить нас в том, что с Выборгом все будет хорошо. Она смогла показать город с интересных сторон, раскрыть его богатейшую историю. Очень грамотно спланированная прогулка по городу, наглядные схемы, демонстрация артефактов, удивительные истории - все это помогло нам взглянуть на Выборг с совершенно другой стороны. Анастасия - профессионал, не использующий в своей экскурсии байки и непроверенные легенды. Она - работник музея с соответствующим образованием, поэтому только проверенные исторические факты. И огромное спасибо ей за то, что мы смогли поверить - Выборг возродится и заживёт жизнью, достойной его великого прошлого.
Е
13 июня 2021
Экскурсия прошла замечательно! Анастасия поразила нас глубокими знаниями о многовековой истории Выборга. Профессионализм и увлеченность молодого гида приятно удивили
К
12 июня 2021
Мы достаточно искушённые путешественники, и нас удивить сложно. При этом, мы всегда уважительны к чужому труду.
Но Настя Нас правда удивила и покорила.
Начну с того, что она сам по себе очень приятная, вежливая, комфортная, как человек и экскурсовод.
Что немаловажно для гида.
Настя не самоучка, у неё соответствующее образование, поэтому она не любитель, и обладает ну ОЧЕНЬ большим объёмом информации и фактов, реально доказанных исторических фактов.
Наша экскурсия длилась 2.5 часа, но мы вообще не заметили, как они пролетели.
Это очень большой объём интересной, красиво и понятно поданной информации-о географии местности, геологии, об истории и первых поселениях-ещё до карельского и шведского периода.
Далее мы перешли на шведский, русский, финский этап.
Узнали много каких-то редких и точечных деталей, которые на самом деле меняли, влияли на судьбу крепости.
Все было не скучно (хотя фактов было много), а структурированно, по делу, иногда с долей юмора.
Видно, что человек ну искренне увлечён.
Это не про деньги, а просто про любовь к своему делу.
Чувствуется огромное уважение к Выборгу и его памятникам.
Про стандартные вещи, то есть период Петра, а так же где хорошее кафе и ресторан-все это тоже было.
Но нам гораздо интереснее было слушать редкие, не всем известные факты, подкреплённые трудами историков, археологов.
Очень насыщенный историей регион, правда захотелось приехать ещё и узнать побольше.
Насте от нас лучи тепла и успехов в ее труде. ! Если вы хотите правда глубоко погрузиться в знания местности и Выборга, понять, почему эти места особенные и почему мы должны ими дорожить, вам точно к Насте. !
Если вернёмся-ни к кому другому точно не пойдём.
И ещё раз большое спасибо от Коли и Кристины, 🥰🥰🥰
О
12 июня 2021
Были на экскурсии в Выборге семьей и с пожилыми родителями. Экскурсовод Юлия оказалась оч интересным и приятным человеком любящим свой город и замечательно эрудированным гидом. При этом учла пожелания и возможности перемещения родителей. Всем было комфортно и приятно. В конце экскурсии был замечательный финал в виде приобщения к эпохе средневековья с переодеванием в костюмы с доспехами и оружием, все повеселились от души:)) большая благодарность Юлии и Анастасии 🦋💙
И
11 июня 2021
Вела экскурсию Юлия. Интересно, познавательно, занимательные факты были, за несколько часов практически не устали))
Рекомендую))
Но… пиво в лавке бюргера не берите. Отстой.
А вот крендели вкусные, и сладкие, и солёные.
В
6 июня 2021
Очень понравился гид Анастасия и проведенная ею экскурсия. Даже будучи не раз в Выборге, благодаря Анастасии, открыл для себя новые интересные исторические места. Хочу ещё раз сказать огромное спасибо Гиду за профессионализм и интересную подачу истории Выборга.
о
6 июня 2021
Здравствуйте! 29.05 в Выборге с нами была Юлия. После проведённой экскурсии, у нас осталось чувство сожаления о потраченном времени. Лучше бы сами прошлись по городу. Впечатление о маршруте: провела по руинам. Она Так и определила процессы « руинизация города». Вроде рассказала много, но ничего не осталось. Нет структуры в ее рассказе. Да и информацией не владеет. Она призналась, что работает в школе(биология и химия), стало жаль ее учеников. Твёрдая двойка за ее работу!
Анастасия
Ответ гида:
Здравствуйте, Ольга!<br><br>Я искренне разделяю ваши сопереживания по отношению к памятникам, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Объекты, символизирующие эпоху Средневековья (Кафедральный собор и Доминиканский монастырь) действительно представляют собой руины(в описании экскурсии о руинах есть упоминание), но гид в этом не виноват! У Юлии для показа подобных объектов есть специальная «папка экскурсовода», где представлены копии планов, фотографии и графические реконструкции памятников, помогающие умозрительно восстановить облик сооружения.<br>Скорее всего, изначально тематика экскурсии была выбрана вами не совсем удачно и в купе с отсутствием доверительного контакта с гидом дала соответствующий негативный эффект.<br>Структура в рассказе гида основывается на хронологии исторических событий с к. 13 века, заканчивая н. 18 вв. и, конечно, параллельно проходит несколько сюжетов о персоналиях и различных сферах жизни представителей эпохи Средневековья. Если в процессе экскурсии отвлекаться на фотографирование и прочие импровизированные паузы, то логика и структура содержания может «пройти мимо» экскурсанта.<br>Сообщаю вам, что гид допускается к проведению экскурсии только после проверки теоретических знаний и проведения показательной экскурсии, также существует и промежуточный контроль 1 раз в месяц. Могу предположить, что ваши вопросы выходили за пределы заявленной темы.<br>«Признание» гида не является преступлением и наличие высшего образования, работа в другой сфере деятельности не воспрещается. Среди экскурсоводов есть менеджеры по продажам, страховые агенты, мед. работники и педагоги.<br>Желаю Вам, чтобы впредь ожидания соответствовали реальности.
Яна
4 июня 2021
Были на экскурсии по Выборгу с Юлией, впечатления только положительные. Юлия произуодит впечатление человека очень увлечённого, начитанного, поделилась огромным количеством знаний, историй, информацией. Рассказ был очень увлекательным, и несмотря на то, что наша экскурсия растянулась на на несколько часов, мы не заскучали, не устали. Юлия отвечала на все наши вопросы, не сыпала сухими фактами, и из-за этого много чего запомнилось и осталось в голове. Хоть мы и довольно плохо разбираемся в истории и ничего не знали про Выборг, не было чувства смущениях или стыда от этого, как часто бывает на экскурсиях. Смело рекомендуем эту экскурсию для ознакомления с чудесным городом Выборгом.
И
2 июня 2021
Отлично провели время в компании Юлии, она прекрасный рассказчик, коренная выборжанка. Маршрут пролегал через все основные достопримечательности. Были очень рады, что взяли экскурсию, а не просто гуляли по городу.
Ещё 9 отзывов

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