Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Мы достаточно искушённые путешественники, и нас удивить сложно. При этом, мы всегда уважительны к чужому труду.

Но Настя Нас правда удивила и покорила.

Начну с того, что она сам по себе очень приятная, вежливая, комфортная, как человек и экскурсовод.

Что немаловажно для гида.

Настя не самоучка, у неё соответствующее образование, поэтому она не любитель, и обладает ну ОЧЕНЬ большим объёмом информации и фактов, реально доказанных исторических фактов.

Наша экскурсия длилась 2.5 часа, но мы вообще не заметили, как они пролетели.

Это очень большой объём интересной, красиво и понятно поданной информации-о географии местности, геологии, об истории и первых поселениях-ещё до карельского и шведского периода.

Далее мы перешли на шведский, русский, финский этап.

Узнали много каких-то редких и точечных деталей, которые на самом деле меняли, влияли на судьбу крепости.

Все было не скучно (хотя фактов было много), а структурированно, по делу, иногда с долей юмора.

Видно, что человек ну искренне увлечён.

Это не про деньги, а просто про любовь к своему делу.

Чувствуется огромное уважение к Выборгу и его памятникам.

Про стандартные вещи, то есть период Петра, а так же где хорошее кафе и ресторан-все это тоже было.

Но нам гораздо интереснее было слушать редкие, не всем известные факты, подкреплённые трудами историков, археологов.

Очень насыщенный историей регион, правда захотелось приехать ещё и узнать побольше.

Насте от нас лучи тепла и успехов в ее труде. ! Если вы хотите правда глубоко погрузиться в знания местности и Выборга, понять, почему эти места особенные и почему мы должны ими дорожить, вам точно к Насте. !

Если вернёмся-ни к кому другому точно не пойдём.

И ещё раз большое спасибо от Коли и Кристины, 🥰🥰🥰