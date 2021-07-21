Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Ответ гида:
Здравствуйте, Ольга!<br><br>Я искренне разделяю ваши сопереживания по отношению к памятникам, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Объекты, символизирующие эпоху Средневековья (Кафедральный собор и Доминиканский монастырь) действительно представляют собой руины(в описании экскурсии о руинах есть упоминание), но гид в этом не виноват! У Юлии для показа подобных объектов есть специальная «папка экскурсовода», где представлены копии планов, фотографии и графические реконструкции памятников, помогающие умозрительно восстановить облик сооружения.<br>Скорее всего, изначально тематика экскурсии была выбрана вами не совсем удачно и в купе с отсутствием доверительного контакта с гидом дала соответствующий негативный эффект.<br>Структура в рассказе гида основывается на хронологии исторических событий с к. 13 века, заканчивая н. 18 вв. и, конечно, параллельно проходит несколько сюжетов о персоналиях и различных сферах жизни представителей эпохи Средневековья. Если в процессе экскурсии отвлекаться на фотографирование и прочие импровизированные паузы, то логика и структура содержания может «пройти мимо» экскурсанта.<br>Сообщаю вам, что гид допускается к проведению экскурсии только после проверки теоретических знаний и проведения показательной экскурсии, также существует и промежуточный контроль 1 раз в месяц. Могу предположить, что ваши вопросы выходили за пределы заявленной темы.<br>«Признание» гида не является преступлением и наличие высшего образования, работа в другой сфере деятельности не воспрещается. Среди экскурсоводов есть менеджеры по продажам, страховые агенты, мед. работники и педагоги.<br>Желаю Вам, чтобы впредь ожидания соответствовали реальности.