Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

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Выборг: история на каждом шагу

Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд
Выборг - город с богатой историей, который ждет, чтобы раскрыть вам свои тайны.

Прогулка по мощеным улочкам, визит в рыцарский замок и осмотр домика Бюргера позволят вам окунуться в атмосферу старины.

Уникальная возможность увидеть единственную сохранившуюся башню городской стены и услышать увлекательные истории о прошлом Выборга.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления
5
168 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
  • 🏛 Уникальные исторические памятники
  • 🔍 Интересные факты о Выборге
  • 🌳 Живописные пейзажи
  • 👣 Прогулка по мощеным улочкам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Выборгу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город утопает в зелени. Весной, в мае, также приятно гулять, хотя возможны дожди. В сентябре, когда туристов становится меньше, Выборг радует тёплыми днями и спокойной атмосферой. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать, что зимой может быть холодно и ветрено, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу
Выборг: история на каждом шагу

Что можно увидеть

  • Выборгский замок
  • Домик Бюргера
  • Башня городской стены
  • Ратушная площадь
  • Памятник Кнутссону
  • Руины кафедрального собора
  • Старинная звонница
  • Дом купеческой гильдии
  • Рыцарский дом
  • Круглая башня

Описание экскурсии

Прогулка по историческому центру

На Ратушной площади вы увидите памятник основателю Выборгского замка — маршалу Кнутссону — и узнаете о его непростой судьбе. Рассмотрите руины кафедрального собора и старинную звонницу — башню с часовым механизмом XIX века и колоколом, подаренным Екатериной Великой. Кроме того, мы покажем: Дом купеческой гильдии, «Рыцарский дом» и Круглую башню, служившую главными въездными воротами в город.

Замковый остров

Именно здесь в 1293 году был заложен Выборгский замок. Вы расшифруете особенности его архитектуры и узнаете о нем самое интересное: кто приказал его построить, как его возводили, какие события в нем происходили и сколько времени он оставался неприступным. Погрузитесь в Средневековье и полюбуетесь окружающими пейзажами.

Организационные детали

По желанию можно посетить: башню Ратуши, «Рыцарский дом» и Выборгский замок. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Торгильсу Кнутссону
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2535 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Анастасия. В 2015 году я приехала в Выборг как молодой специалист в области музейного дела и охраны памятников. Работаю в удивительном месте — средневековом замке 🏰Я или мой компаньон с радостью покажем старинный Выборг, учтем ваши пожелания и сделаем все, чтобы прогулка вам запомнилась.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 168 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
160
4
4
3
3
2
1
1
Т
Добрый день! Были в Выборге со 2 по 4 апреля, только сейчас села написать отзыв, все времени не было, но лучше поздно чем никогда)!. Наша группа состояла из 6 человек.
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Всем очень понравилось. 2 апреля была экскурсия по городу с гидом Юлией. Мы все говорим ей еще раз "Большое спасибо". Знание города, знание истории, любовь к городу и как она преподносит материал, все в совокупности сделали экскурсию не забываемой. Мы все влюбились в Выборг.

Добрый день! Были в Выборге со 2 по 4 апреля, только сейчас села написать отзыв, все
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Анна
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы были восторге! 2.5 часа, почти 3 пролетели как одно мгновение! Огромное спасибо за чудесную экскурсию!
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы+6
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы
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О
Добрый день! Большое спасибо Анастасии и Юлии! Нам очень понравилось! Полное погружение в историю, прониклись духом Выборга, насладились прекрасными видами,осмотрели все, что было задумано! Организация на высшем уровне! Все чётко, без очередей на кассе, без пррволочек. Нам было интересно, познавательно и комфортно! Спасибо большое! Рекомендую однозначно!
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Т
Как же интересно обретать знания от человека-профессионала своего дела, который любит то чем занимается! Получили невероятные впечатления от прогулки по исторически знаковым местам и погода нам была не помеха! Экскурсия в 3 часа пролетела как на одном дыхании! Спасибо Анастасии за интересный рассказ и знакомство с г. Выборг! Благодаря Вам он запал в самое 🫶 сердечко!
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Е
Экскурсию вела Юлия. Превосходно. Было все понятно, интересен и увлекательно. Ритм движения держала под нас. Экскурсовода советую, так как человек увлеченный своим делом, хороший рассказчик и просто замечательная и приятная женщина.
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Yulia
Спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! Много знаний, хороший темп с перерывами на кофе, помощь с подъемом на башню для наших пожилых родственников - все было просто прекрасно! Анастасии удачи и хороших туристов!
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