Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Выборг - город с богатой историей, который ждет, чтобы раскрыть вам свои тайны.



Прогулка по мощеным улочкам, визит в рыцарский замок и осмотр домика Бюргера позволят вам окунуться в атмосферу старины.



Уникальная возможность увидеть единственную сохранившуюся башню городской стены и услышать увлекательные истории о прошлом Выборга.



Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Выборгу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город утопает в зелени. Весной, в мае, также приятно гулять, хотя возможны дожди. В сентябре, когда туристов становится меньше, Выборг радует тёплыми днями и спокойной атмосферой. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать, что зимой может быть холодно и ветрено, что может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.