Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Лучшее время для экскурсии по Выборгу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город утопает в зелени. Весной, в мае, также приятно гулять, хотя возможны дожди. В сентябре, когда туристов становится меньше, Выборг радует тёплыми днями и спокойной атмосферой. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать, что зимой может быть холодно и ветрено, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Выборгский замок
Домик Бюргера
Башня городской стены
Ратушная площадь
Памятник Кнутссону
Руины кафедрального собора
Старинная звонница
Дом купеческой гильдии
Рыцарский дом
Круглая башня
Описание экскурсии
Прогулка по историческому центру
На Ратушной площади вы увидите памятник основателю Выборгского замка — маршалу Кнутссону — и узнаете о его непростой судьбе. Рассмотрите руины кафедрального собора и старинную звонницу — башню с часовым механизмом XIX века и колоколом, подаренным Екатериной Великой. Кроме того, мы покажем: Дом купеческой гильдии, «Рыцарский дом» и Круглую башню, служившую главными въездными воротами в город.
Замковый остров
Именно здесь в 1293 году был заложен Выборгский замок. Вы расшифруете особенности его архитектуры и узнаете о нем самое интересное: кто приказал его построить, как его возводили, какие события в нем происходили и сколько времени он оставался неприступным. Погрузитесь в Средневековье и полюбуетесь окружающими пейзажами.
Организационные детали
По желанию можно посетить: башню Ратуши, «Рыцарский дом» и Выборгский замок. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Торгильсу Кнутссону
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2535 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Анастасия. В 2015 году я приехала в Выборг как молодой специалист в области музейного дела и охраны памятников. Работаю в удивительном месте — средневековом замке 🏰Я или мой компаньон с радостью покажем старинный Выборг, учтем ваши пожелания и сделаем все, чтобы прогулка вам запомнилась.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 168 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Т
Татьяна
Добрый день! Были в Выборге со 2 по 4 апреля, только сейчас села написать отзыв, все времени не было, но лучше поздно чем никогда)!. Наша группа состояла из 6 человек. читать дальшеуменьшить
Всем очень понравилось. 2 апреля была экскурсия по городу с гидом Юлией. Мы все говорим ей еще раз "Большое спасибо". Знание города, знание истории, любовь к городу и как она преподносит материал, все в совокупности сделали экскурсию не забываемой. Мы все влюбились в Выборг.
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Анна
Экскурсия с Анастасией это был подарок судьбы! Анастасия молодая девушка с очень хорошим знанием истории, мы были восторге! 2.5 часа, почти 3 пролетели как одно мгновение! Огромное спасибо за чудесную экскурсию!
+6
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О
Ольга
Добрый день! Большое спасибо Анастасии и Юлии! Нам очень понравилось! Полное погружение в историю, прониклись духом Выборга, насладились прекрасными видами,осмотрели все, что было задумано! Организация на высшем уровне! Все чётко, без очередей на кассе, без пррволочек. Нам было интересно, познавательно и комфортно! Спасибо большое! Рекомендую однозначно!
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Т
Татьяна
Как же интересно обретать знания от человека-профессионала своего дела, который любит то чем занимается! Получили невероятные впечатления от прогулки по исторически знаковым местам и погода нам была не помеха! Экскурсия в 3 часа пролетела как на одном дыхании! Спасибо Анастасии за интересный рассказ и знакомство с г. Выборг! Благодаря Вам он запал в самое 🫶 сердечко!
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Е
Егорова
Экскурсию вела Юлия. Превосходно. Было все понятно, интересен и увлекательно. Ритм движения держала под нас. Экскурсовода советую, так как человек увлеченный своим делом, хороший рассказчик и просто замечательная и приятная женщина.
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Yulia
Спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! Много знаний, хороший темп с перерывами на кофе, помощь с подъемом на башню для наших пожилых родственников - все было просто прекрасно! Анастасии удачи и хороших туристов!
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