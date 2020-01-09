76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города

Андрей
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Андрей – ваш гид
Выборг за свою многовековую историю был в составе нескольких государств.

И это, конечно, наложило отпечаток на его архитектуру и жизнь.

Многие называют его «нашей маленькой заграницей».

Разобраться в наследии разных эпох и уловить «заграничный дух» города поможет моя обзорная пешеходная экскурсия.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча от Красной площади на пр. Ленина
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У этой экскурсии76 отзывов
4.71
История Выборга. Обзорная экскурсия
История Выборга. Обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Я расскажу об основных вехах в истории города: о карельском поселении и 3-ем шведском крестовом походе-основании Выборга, о Северной войне и осаде Выборга Петром I и Ф.М. Апраксиным, о городе в составе Российской империи и в составе княжества Финляндского. А еще об интересных постройках, известных и не очень жителях и гостях нашего города.

Прогулку мы начнем с Красной площади. Вы увидите библиотеку Алвара Аалто и здания северного модерна. Полюбуетесь средневековыми башнями и чертами классицизма православного и лютеранского соборов. Пройдете по самой живописной улице Финляндии первой половины XX века и посмотрите на бастион Панцерлакс с музеем искусств и филиалом государственного Эрмитажа.

У Выборга особое настроение уютного средневекового города, которым вдохновлялись многие режиссёры, снимавшие здесь фильмы. На экскурсии я помогу вам уловить и прочувствовать это настроение, чтобы вы увезли с собой самые теплые воспоминания.

Организационные детали

По вашему желанию можно дополнить экскурсию:
— зайти в сувенирные лавочки, где можно что-нибудь приобрести или просто отдохнуть
— прогуляться по замку, парку Монрепо или живописным окрестностям Выборга
— организовать небольшую фотосессию

История Выборга. Обзорная экскурсия
История Выборга. Обзорная экскурсия
История Выборга. Обзорная экскурсия
История Выборга. Обзорная экскурсия
История Выборга. Обзорная экскурсия
История Выборга. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от Красной площади на пр. Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Историей города увлекаюсь со студенческих лет, закончил курсы экскурсоведения в Выборге. Во время прогулок по родному городу я рассказываю о его жизни с любовью и переживанием к нему, стараюсь вовлечь путешественников в диалог. Надеюсь, что гости города, побывав на моей экскурсии, обязательно сохранят добрые и тёплые чувства к Выборгу и захотят вскоре сюда вернуться.
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76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Были в Выборге 4 января. очень понравился город. Очень понравился гид Андрей, интеллигентный и по-северному сдержанный. Экскурсия была построена грамотно, информация интересная и полная про все периоды жизни этого древнего города. Да и с погодой нам повезло - было солнечно.
9 января 2020
8 января посетили г. Выборг. Андрей провел экскурсию " История Выборга, Обзорная экскурсия".
Экскурсия очень понравилась, Андрей живо и интересно рассказывает. Несмотря на плохую погоду мы остались очень довольны.
6 ноября 2019
остались довольны. Если бы не экскурсия, представить "как это было" никакой фантазии не хватит. А так прониклись, полюбили этот город. Однозначно рекомендуем.
3 ноября 2019
Всем добрый день. Заказывала экскурсию для родителей и их друзей. Все остались очень довольны. Андрей живо и интересно рассказывал про свой замечательный город.
Даже дождик не испортил впечатления от прогулки. Спасибо большое. Очень приятно,что есть молодые люди(ГИД),которые не просто прочитали Википедию( а это бывает),а "капнули"глубже!!
26 октября 2019
Большое спасибо! Экскурсия понравилась!
14 октября 2019
Наша семья была в Выборге 5 октября, Андрей отлично организовал экскурсию прямо от отеля. Замечательно рассказал об истории и достопримечательностях Выборга. Всем рекомендую!
6 сентября 2019
Спасибо за чудесный день 17 августа 2019 года который прошел в компании, Андрея с экскурсией "История Выборга". Увлекательное повествование истории города и его окрестностей, грамотное построение маршрута, отличная подача информации, эрудированность, неравнодушное отношение к городу его истории и проблемам, замечательная подборка улочек, памятников культурного, архитектурного и исторического наследия города очень удачно перекликавшаяся и переплетавшаяся с видовыми площадками, день пролетел на одном дыхании оставив о себе теплые воспоминания о чудесном городе Выборге!!! Андрей, спасибо Вам огромное!!!
31 августа 2019
Экскурсия замечательная, Андрей знает свое дело!!!
22 августа 2019
Замечательный гид. Полная информация о городе. Рекомендую
25 июля 2019
Андрей! Спасибо за экскурсию по Выборгу! Видно, что Вам интересно и близко то, о чем Вы рассказываете!
Ещё 66 отзывов

Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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