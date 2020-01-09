76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Я расскажу об основных вехах в истории города: о карельском поселении и 3-ем шведском крестовом походе-основании Выборга, о Северной войне и осаде Выборга Петром I и Ф.М. Апраксиным, о городе в составе Российской империи и в составе княжества Финляндского. А еще об интересных постройках, известных и не очень жителях и гостях нашего города.

Прогулку мы начнем с Красной площади. Вы увидите библиотеку Алвара Аалто и здания северного модерна. Полюбуетесь средневековыми башнями и чертами классицизма православного и лютеранского соборов. Пройдете по самой живописной улице Финляндии первой половины XX века и посмотрите на бастион Панцерлакс с музеем искусств и филиалом государственного Эрмитажа.

У Выборга особое настроение уютного средневекового города, которым вдохновлялись многие режиссёры, снимавшие здесь фильмы. На экскурсии я помогу вам уловить и прочувствовать это настроение, чтобы вы увезли с собой самые теплые воспоминания.