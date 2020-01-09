76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу об основных вехах в истории города: о карельском поселении и 3-ем шведском крестовом походе-основании Выборга, о Северной войне и осаде Выборга Петром I и Ф.М. Апраксиным, о городе в составе Российской империи и в составе княжества Финляндского. А еще об интересных постройках, известных и не очень жителях и гостях нашего города.
Прогулку мы начнем с Красной площади. Вы увидите библиотеку Алвара Аалто и здания северного модерна. Полюбуетесь средневековыми башнями и чертами классицизма православного и лютеранского соборов. Пройдете по самой живописной улице Финляндии первой половины XX века и посмотрите на бастион Панцерлакс с музеем искусств и филиалом государственного Эрмитажа.
У Выборга особое настроение уютного средневекового города, которым вдохновлялись многие режиссёры, снимавшие здесь фильмы. На экскурсии я помогу вам уловить и прочувствовать это настроение, чтобы вы увезли с собой самые теплые воспоминания.
Организационные детали
По вашему желанию можно дополнить экскурсию: — зайти в сувенирные лавочки, где можно что-нибудь приобрести или просто отдохнуть — прогуляться по замку, парку Монрепо или живописным окрестностям Выборга — организовать небольшую фотосессию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура от Красной площади на пр. Ленина.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Историей города увлекаюсь со студенческих лет, закончил курсы экскурсоведения в Выборге.
Во время прогулок по родному городу я рассказываю о его жизни с любовью и переживанием к нему, стараюсь вовлечь путешественников в диалог. Надеюсь, что гости города, побывав на моей экскурсии, обязательно сохранят добрые и тёплые чувства к Выборгу и захотят вскоре сюда вернуться.
Были в Выборге 4 января. очень понравился город. Очень понравился гид Андрей, интеллигентный и по-северному сдержанный. Экскурсия была построена грамотно, информация интересная и полная про все периоды жизни этого древнего города. Да и с погодой нам повезло - было солнечно.
Наталия
9 января 2020
8 января посетили г. Выборг. Андрей провел экскурсию " История Выборга, Обзорная экскурсия".
Экскурсия очень понравилась, Андрей живо и интересно рассказывает. Несмотря на плохую погоду мы остались очень довольны.
Мария
6 ноября 2019
остались довольны. Если бы не экскурсия, представить "как это было" никакой фантазии не хватит. А так прониклись, полюбили этот город. Однозначно рекомендуем.
Мария
3 ноября 2019
Всем добрый день. Заказывала экскурсию для родителей и их друзей. Все остались очень довольны. Андрей живо и интересно рассказывал про свой замечательный город.
Даже дождик не испортил впечатления от прогулки. Спасибо большое. Очень приятно,что есть молодые люди(ГИД),которые не просто прочитали Википедию( а это бывает),а "капнули"глубже!!
Алла
26 октября 2019
Большое спасибо! Экскурсия понравилась!
Марина
14 октября 2019
Наша семья была в Выборге 5 октября, Андрей отлично организовал экскурсию прямо от отеля. Замечательно рассказал об истории и достопримечательностях Выборга. Всем рекомендую!
Елена
6 сентября 2019
Спасибо за чудесный день 17 августа 2019 года который прошел в компании, Андрея с экскурсией "История Выборга". Увлекательное повествование истории города и его окрестностей, грамотное построение маршрута, отличная подача информации, эрудированность, неравнодушное отношение к городу его истории и проблемам, замечательная подборка улочек, памятников культурного, архитектурного и исторического наследия города очень удачно перекликавшаяся и переплетавшаяся с видовыми площадками, день пролетел на одном дыхании оставив о себе теплые воспоминания о чудесном городе Выборге!!! Андрей, спасибо Вам огромное!!!
Ольга
31 августа 2019
Экскурсия замечательная, Андрей знает свое дело!!!
ирина
22 августа 2019
Замечательный гид. Полная информация о городе. Рекомендую
Марина
25 июля 2019
Андрей! Спасибо за экскурсию по Выборгу! Видно, что Вам интересно и близко то, о чем Вы рассказываете!
Пройти по местам съемок известных фильмов и по-новому взглянуть на Старый город
Старинный Выборг с его булыжными мостовыми, европейской архитектурой, узенькими улочками, средневековой атмосферой и красивой северной природой просто создан для «важнейшего из искусств». На моей авторской прогулке вы познакомитесь с историей Выборга и с его насыщенной кинематографической жизнью, прогуляетесь по выборгской «Аллее звёзд» и местам съемок знаковых фильмов, узнаете о знаменитых актёрах, побывавших здесь, и курьезных историях, произошедших на съемках.
Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии
В два часа этой прогулки мы включили всё, что нужно для первого взгляда на Выборг. Открывая хроники и интересные сюжеты города, вы изучите главные места центра, полюбуетесь видом на Замок и вспомните советские киноленты, а также заглянете в лавку мастеров.
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа
Восемь веков истории, десятки архитектурных памятников и несколько легенд Средневековья — всё это волшебным образом уместится в насыщенной прогулке по древнему Выборгу! Вы пройдете по следам шведских полководцев и русских монархов, услышите предания башни святого Олафа и отведаете легендарный выборгский крендель.
Чтобы оказаться в настоящем европейском городке, не обязательно выезжать заграницу. Достаточно съездить в расположенный недалеко от Санкт-Петербурга Выборг. Узкие улицы старого города напоминают исторический центр Стокгольма; величественный Выборгский замок ассоциируется с датским Кронборгом, замком Гамлета Эльсинор из трагедии Шекспира; а летом залитый солнцем Крепостной мост со своим обилием яхт и катеров похож на французское побережье Канн (и в Выборге, кстати, тоже есть кинофестиваль).
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей и взрослых
Выборг скрывает множество тайн. Еще в XV веке был составлен, но затем утрачен манускрипт, проливающий свет на появление города. Решая головоломки, загадки и ребусы, вы пройдете путем первоооткрывателей и восстановите утраченный текст. Это не будет легко, это будет даже страшно — страшно интересно! Если вы готовы, вперед навстречу приключениям!
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа
Восемь веков истории, десятки архитектурных памятников и несколько легенд Средневековья — всё это волшебным образом уместится в насыщенной прогулке по древнему Выборгу! Вы пройдете по следам шведских полководцев и русских монархов, услышите предания башни святого Олафа и отведаете легендарный выборгский крендель.