Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Природа Карельского перешейка

Вы увидите живописные скалы Выборгского залива, а забравшись на вершины, откроете древние места языческих обрядов, осмотрите таинственные дольмены и оцените панорамы северных озер и рек. Также в программе — незабываемые пейзажи могучей реки Вуоксы, пещеры и скальные гроты с лабиринтами.

Отголоски насыщенного прошлого

Помимо красивой природы перешеек интересен этнической историей 📖, ведь его население несколько раз полностью менялось. О разных этапах края — карельских, шведских, финских и русских — поговорим в нескольких интересных локациях. Будут места, где жив дух эпоса «Калевала». Фактурные руины мельницы, построенной монахами в 15 веке и переделанной в 20-30 гг. в электростанцию. Грандиозные сооружения в скалах — пороховые погреба и оборонительные строения 1916 года. Последние бастионы Российской империи и легендарные стены Выборгской крепости.

В качестве бонуса, как фотограф-любитель, буду рад устроить для вас фотосессию

Организационные детали