Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Май, июнь, июль и август - лучшие месяцы для посещения Карельского перешейка. В это время природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться экскурсиями на свежем воздухе в полной мере.

В путешествии по Карельскому перешейку можно почувствовать дыхание Балтики и прикоснуться к магии северной природы. Величественные панорамы скал Выборгского залива и виды реки Вуоксы захватывают дух. Дольмены, средневековые руины и имперские оборонительные сооружения расскажут об уникальной этнической истории края. Фотосессия станет приятным бонусом для участников экскурсии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Природа Карельского перешейка

Вы увидите живописные скалы Выборгского залива, а забравшись на вершины, откроете древние места языческих обрядов, осмотрите таинственные дольмены и оцените панорамы северных озер и рек. Также в программе — незабываемые пейзажи реки, пещеры и скальные гроты с лабиринтами.

Отголоски насыщенного прошлого

Помимо красивой природы перешеек интересен этнической историей, ведь его население несколько раз полностью менялось. О разных этапах края — карельских, шведских, финских и русских — поговорим в нескольких интересных локациях. Будут места, где жив дух эпоса «Калевала». Фактурные руины мельницы, построенной монахами в 15 веке и переделанной в 20-30 гг. в электростанцию. Грандиозные сооружения в скалах — пороховые погреба и оборонительные строения 1916 года. Последние бастионы Российской империи и легендарные стены Выборгской крепости.

В качестве бонуса, как фотограф-любитель, буду рад устроить для вас фотосессию

Организационные детали