Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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Затерянный мир Карельского перешейка

Оценить природу одного из красивейших уголков Ленинградской области и отыскать памятники прошлого

Владимир
Владимир – Гид из Выборга
В путешествии по участку суши между Финским заливом и Ладожским озером вы ощутите дыхание Балтики и прикоснетесь к магии северной природы.

Откроете величественные панорамы со скал Выборгского залива и виды могучей Вуоксы.

Посетите дольмены, средневековые руины и имперские оборонительные сооружения.

А также выясните, в чем уникальность этнической истории 📖 края.
Задать вопросОбычно отвечает за 42 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка

Что вас ожидает

Природа Карельского перешейка
Вы увидите живописные скалы Выборгского залива, а забравшись на вершины, откроете древние места языческих обрядов, осмотрите таинственные дольмены и оцените панорамы северных озер и рек. Также в программе — незабываемые пейзажи могучей реки Вуоксы, пещеры и скальные гроты с лабиринтами.

Отголоски насыщенного прошлого
Помимо красивой природы перешеек интересен этнической историей 📖, ведь его население несколько раз полностью менялось. О разных этапах края — карельских, шведских, финских и русских — поговорим в нескольких интересных локациях. Будут места, где жив дух эпоса «Калевала». Фактурные руины мельницы, построенной монахами в 15 веке и переделанной в 20-30 гг. в электростанцию. Грандиозные сооружения в скалах — пороховые погреба и оборонительные строения 1916 года. Последние бастионы Российской империи и легендарные стены Выборгской крепости.

В качестве бонуса, как фотограф-любитель, буду рад устроить для вас фотосессию

Организационные детали

  • Трансфер на машине Hyundai Solaris
  • Продолжительность экскурсии 🧭 возможна от 2 до 5 часов и оговаривается заранее при бронировании
  • Во время поездки можно будет устроить перекус — у меня есть столик и стулья
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Владимир, я коренной житель Выборга. С радостью покажу вам его самые важные и красивые исторические места и расскажу о них интересные факты. Надеюсь на скорую встречу!
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Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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