Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Май, июнь, июль и август - лучшие месяцы для посещения Карельского перешейка. В это время природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться экскурсиями на свежем воздухе в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Выборгская крепость
Дольмены
Руины мельницы
Пороховые погреба
Описание экскурсии
Природа Карельского перешейка
Вы увидите живописные скалы Выборгского залива, а забравшись на вершины, откроете древние места языческих обрядов, осмотрите таинственные дольмены и оцените панорамы северных озер и рек. Также в программе — незабываемые пейзажи реки, пещеры и скальные гроты с лабиринтами.
Отголоски насыщенного прошлого
Помимо красивой природы перешеек интересен этнической историей, ведь его население несколько раз полностью менялось. О разных этапах края — карельских, шведских, финских и русских — поговорим в нескольких интересных локациях. Будут места, где жив дух эпоса «Калевала». Фактурные руины мельницы, построенной монахами в 15 веке и переделанной в 20-30 гг. в электростанцию. Грандиозные сооружения в скалах — пороховые погреба и оборонительные строения 1916 года. Последние бастионы Российской империи и легендарные стены Выборгской крепости.
В качестве бонуса, как фотограф-любитель, буду рад устроить для вас фотосессию
Организационные детали
Трансфер на машине Hyundai Solaris
Возможно увеличение продолжительности экскурсии. Уточняйте в переписке с гидом заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4366 туристов
Я коренной житель Выборга. С радостью покажу вам его самые важные и красивые исторические места и расскажу о них интересные факты. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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3
–
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–
А
Анастасия
Очень понравилась экскурсия! Маршрут получился насыщенным и невероятно красивым. Отдельно хочу отметить внимательное отношение гида. У меня был перелом, и маршрут был построен с учётом моих физических возможностей: без лишней спешки, читать дальшеуменьшить
с комфортным темпом и возможностью адаптировать прогулку. Благодаря этому я смогла полноценно насладиться поездкой и увидеть все самые интересные места. Очень понравилось сочетание природы, истории и необычных локаций. Экскурсия оставила исключительно положительные впечатления — большое спасибо за прекрасный маршрут и заботу о комфорте участников!
+10
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А
Анна
Очень интересная экскурсия. Понравилась и детям, и взрослым. Владимир интересно и подробно рассказывает. Посетили потрясающие места, невероятная красота. Рекомендую всем!!
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Анастасия
Много истории в обрамлении северной природы, безопасные маршруты, наикомфортнейщее сопровождение и потрясающие рассказы.
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О
Ольга
Сегодня ездили с Владимиром на экскурсию Затерянный мир Карельского перешейка. Действительно, экскурсия оказалась увлекательным путешествием в затерянный мир. Увидели те места, куда не попасть без знающего проводника, услышали неизвестные для нас тайны истории, увидели много потаённых мест. Все тайны экскурсии раскрывать не будем, но ОЧЕНЬ рекомендуем путешествие с Владимиром в Затерянный мир Карельского перешейка!
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Екатерина
Отличная экскурсия, необычные и интересные места, немного перестроили маршрут, исходя из наших предпочтений. Большое спасибо Владимиру, мы остались в полном восторге!
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Л
Людмила
Поездка не утомительна совсем, я переживала, что не осилим. В итоге было жаль, что экскурсионный день закончился. Спасибо большое за такую интересную и насыщенную поездку! Столько локаций, мест, которые без читать дальшеуменьшить
гида ты никогда не найдёшь и не посетишь, история под ногами, карельская природа, и надежный проводник, который открывает для вас Карельский перешеек с новой стороны! Потрясающий день, проведённый с Владимиром! Впечатлений, позитивных эмоций море! Спасибо большое!
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