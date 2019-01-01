Константин проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Другая история 📖 Выборга

Я докажу вам, что Выборг не исчерпывается атмосферой Средневековья и сюжетами блистательного 18 века. Вы услышите о жизни города в непростую эпоху перемен и политических игр. Узнаете о гражданской войне в Финляндии, о развитии Выборга как транспортного узла: о железнодорожном сообщении и о трамвайных линиях в городе. А осматривая бывшие учебные заведения, разберетесь в системе образования 19- 20 веков.

Памятники поновее

В этот раз мы не посещаем старый замок 🏰, не заходим на рыночную площадь. Зато разберем на детали шедевры северного модерна! Встретим любопытные памятники лосю и лесному мальчику и обсудим городские легенды.

Посетим местную Красную площадь: вы рассмотрите ее ансамбль, узнаете о зданиях конца 19 и начала 20 века, а еще попытаетесь отыскать сову. Дальше после прогулки в парке 🌳 мы выйдем к Парадному полю. Сколько названий она сменила! Я раскрою ее непростую историю и объясню, что здесь находится.

И, конечно, мы посетим известную на весь мир библиотеку Алвара Аалто: ее сотрудники расскажут о знаменитом создателе и архитектурной значимости этого здания.

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