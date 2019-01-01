Константин проводит ещё 6 экскурсий

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НЕсредневековый Выборг: два века истории

Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города

Константин
Константин – Гид из Выборга
Выборг — это не только шведские крестовые походы или время Петра I и Екатерины II: 19 и 20 века не менее интересны! Это эпоха промышленного подъема, революций и передела карты Европы — я раскрою самые любопытные факты из недавнего прошлого.

Вы пройдете по площадям и улицам, увидите здания в стиле модерн, а также посетите знаменитую библиотеку и поймете, в чем ее ценность.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 260 ₽ за экскурсию

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НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории

Что вас ожидает

Другая история 📖 Выборга
Я докажу вам, что Выборг не исчерпывается атмосферой Средневековья и сюжетами блистательного 18 века. Вы услышите о жизни города в непростую эпоху перемен и политических игр. Узнаете о гражданской войне в Финляндии, о развитии Выборга как транспортного узла: о железнодорожном сообщении и о трамвайных линиях в городе. А осматривая бывшие учебные заведения, разберетесь в системе образования 19- 20 веков.

Памятники поновее
В этот раз мы не посещаем старый замок 🏰, не заходим на рыночную площадь. Зато разберем на детали шедевры северного модерна! Встретим любопытные памятники лосю и лесному мальчику и обсудим городские легенды.
Посетим местную Красную площадь: вы рассмотрите ее ансамбль, узнаете о зданиях конца 19 и начала 20 века, а еще попытаетесь отыскать сову. Дальше после прогулки в парке 🌳 мы выйдем к Парадному полю. Сколько названий она сменила! Я раскрою ее непростую историю и объясню, что здесь находится.
И, конечно, мы посетим известную на весь мир библиотеку Алвара Аалто: ее сотрудники расскажут о знаменитом создателе и архитектурной значимости этого здания.

Организационные детали

  • При желании экскурсию ⛳ можно провести на вашем автомобиле 🚘 (либо же я могу арендовать для вас транспорт), но в целом все локации экскурсии 🧭 находятся в шаговой доступности.
  • Дополнительно оплачивается экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, которую проводит сотрудник библиотеки. Длительность 40 мин — 1 час. Стоимость — 150 руб. за человека. Других расходов не предусмотрено.
Начало и место завершения
🚩 на Вокзальной площади
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории
НЕсредневековый Выборг: два века истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию я филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
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Константин проводит ещё 6 экскурсий

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