Константин проводит ещё 6 экскурсий

Другая история 📖 Выборга Я докажу вам, что Выборг не исчерпывается атмосферой Средневековья и сюжетами блистательного 18 века. Вы услышите о жизни города в непростую эпоху перемен и политических игр. Узнаете о гражданской войне в Финляндии, о развитии Выборга как транспортного узла: о железнодорожном сообщении и о трамвайных линиях в городе. А осматривая бывшие учебные заведения, разберетесь в системе образования 19- 20 веков.
Памятники поновее В этот раз мы не посещаем старый замок 🏰, не заходим на рыночную площадь. Зато разберем на детали шедевры северного модерна! Встретим любопытные памятники лосю и лесному мальчику и обсудим городские легенды. Посетим местную Красную площадь: вы рассмотрите ее ансамбль, узнаете о зданиях конца 19 и начала 20 века, а еще попытаетесь отыскать сову. Дальше после прогулки в парке 🌳 мы выйдем к Парадному полю. Сколько названий она сменила! Я раскрою ее непростую историю и объясню, что здесь находится. И, конечно, мы посетим известную на весь мир библиотеку Алвара Аалто: ее сотрудники расскажут о знаменитом создателе и архитектурной значимости этого здания.
Организационные детали
При желании экскурсию ⛳ можно провести на вашем автомобиле 🚘 (либо же я могу арендовать для вас транспорт), но в целом все локации экскурсии 🧭 находятся в шаговой доступности.
Дополнительно оплачивается экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, которую проводит сотрудник библиотеки. Длительность 40 мин — 1 час. Стоимость — 150 руб. за человека. Других расходов не предусмотрено.
Начало и место завершения
🚩 на Вокзальной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию я филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.