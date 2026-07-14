Константин проводит ещё 6 экскурсий

Выборг - это не только средневековье. Прогулка по улицам города раскроет тайны 19 и 20 веков: от гражданской войны в Финляндии до транспортных узлов и образовательных учреждений. Увидите памятники Северного модерна, посетите Красную площадь и Парадное поле. Узнайте о легендах и истории, которые формировали современный облик города. Осмотр зданий сопровождается рассказами и фотографиями

Описание экскурсии

Другая история Выборга

Я покажу вам, что прошлое Выборга не исчерпывается атмосферой Средневековья и сюжетами блистательного 18 века. Вы услышите о жизни города в непростую эпоху перемен и политических игр. Узнаете о гражданской войне в Финляндии, о развитии Выборга как транспортного узла: о железнодорожном сообщении и о трамвайных линиях в городе. А осматривая бывшие учебные заведения, разберетесь в системе образования 19 — 20 веков.

Памятники поновее

В этот раз мы не посещаем старый замок, не заходим на Рыночную площадь. Зато разберем на детали шедевры северного модерна! Встретим любопытные памятники лосю и лесному мальчику и обсудим городские легенды.

Посетим местную Красную площадь: вы рассмотрите ее ансамбль, узнаете о зданиях конца 19 и начала 20 века, а еще попытаетесь отыскать сову. Дальше после прогулки в парке мы выйдем к Парадному полю. Сколько названий она сменила! Я раскрою ее непростую историю и объясню, что здесь находится.

Организационные детали