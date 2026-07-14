Константин проводит ещё 6 экскурсий

Узнайте о Выборге больше: от гражданской войны до северного модерна. Прогулка по городу откроет вам его уникальные тайны и легенды
Выборг - это не только средневековье.
Прогулка по улицам города раскроет тайны 19 и 20 веков: от гражданской войны в Финляндии до транспортных узлов и образовательных учреждений. Увидите памятники Северного модерна, посетите Красную площадь и Парадное поле. Узнайте о легендах и истории, которые формировали современный облик города. Осмотр зданий сопровождается рассказами и фотографиями
Я покажу вам, что прошлое Выборга не исчерпывается атмосферой Средневековья и сюжетами блистательного 18 века. Вы услышите о жизни города в непростую эпоху перемен и политических игр. Узнаете о гражданской войне в Финляндии, о развитии Выборга как транспортного узла: о железнодорожном сообщении и о трамвайных линиях в городе. А осматривая бывшие учебные заведения, разберетесь в системе образования 19 — 20 веков.
Памятники поновее
В этот раз мы не посещаем старый замок, не заходим на Рыночную площадь. Зато разберем на детали шедевры северного модерна! Встретим любопытные памятники лосю и лесному мальчику и обсудим городские легенды. Посетим местную Красную площадь: вы рассмотрите ее ансамбль, узнаете о зданиях конца 19 и начала 20 века, а еще попытаетесь отыскать сову. Дальше после прогулки в парке мы выйдем к Парадному полю. Сколько названий она сменила! Я раскрою ее непростую историю и объясню, что здесь находится.
Организационные детали
При желании экскурсию можно провести на вашем автомобиле (либо же я могу арендовать для вас транспорт), но в целом все локации экскурсии находятся в шаговой доступности
На этой экскурсии мы не посещаем библиотеку Алвара Аалто, но вы можете записаться на неё заранее самостоятельно на сайте библиотеки. Экскурсии внутри проводятся строго по расписанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 6481 туриста
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились читать дальшеуменьшить
не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью.
Я накопил огромный опыт проведения различных экскурсий: пешеходных, комбинированных на автомобиле и на автобусе, трассовых, экскурсий на яхте, катере и т. д. Стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребёнок — это полноценный путешественник.
В 2023 году прошёл государственную аттестацию и вхожу в перечень аккредитованных гидов по Ленинградской области. Дважды: в 2021 и в 2023 году принимал участие в областном конкурсе «Лучший в туризме» в номинации Лучший гид-экскурсовод. В 2021 году был награждён за 2 место, а в 2023 году стал победителем этого конкурса.
Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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ольга
содержание экскурсии совпадает с описанием. нам показали даже намного больше. спасибо Константину, что учел наши пожелания и смог перестроить маршрут.
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Надежда
Прекрасная экскурсия с не менее прекрасным экскурсоводом, очень интересно, красиво. Рекомендую!
Константин
Ответ организатора:
Здравствуйте. Спасибо Вам большое за вашу оценку моего труда. Свою главную цель я вижу в том, чтобы поделиться с гостями любовью к читать дальшеуменьшить
Выборгу. Если это мне удалось это приятно. С вами было легко и комфортно. Хоть погода и не особо радовала. Спасибо вам за интерес к моим экскурсиям.
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Д
Дарья
Константин провел нам замечательную экскурсию по финскому Выборгу. Выборг прекрасен сам по себе в любое время года, в любую погоду, и шведский, и финский. Но именно финский национальный романтизм и читать дальшеуменьшить
северный модерн нас заинтересовали в эту поездку. Константин в наряде 19 века устроил нам обстоятельную комфортную насыщенную экскурсию по кварталам, в которые мы не заглядывали ранее. Очень рекомендую всем. Буду вспоминать с теплом солнечный снежный ноябрьский нетуристический Выборг, благодаря компании Константина❤️
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Л
Лилия
Прекрасная прогулка по великооепному городу. Было очень интересно. Очень много информации. Теперь на город смотрим уже по-другому, так как увидели его с новой строрны.
+2
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М
Маргарита
Отличная экскурсия для тех, кто уже был не один раз в Выборге. Интересно, увлекательно, спасибо большое Константину
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А
Анастасия
Заказали экскурсию для школьников 12-13 лет. Константин отлично выстроил маршрут, доступно и интересно рассказал о Выборге! С момента бронирования был на связи, готов был помочь с любым вопросом! Большое спасибо от всех родителей и детей! Привет из Питера!
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