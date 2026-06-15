В средневековом городке у Финского залива всё рядом: старый замок, седые храмы, дома горожан и офисные здания в стиле северного модерна. Попробуем узнать, как они стали соседями? Прислушайтесь: в арках города будто скрываются невидимые стражи истории, готовые рассказать нам много интересного. Главное — внимать им, не перебивая.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинный Выборг

Мы прогуляемся по главным улицам и обсудим историю Круглой башни, Ратуши, Кафедрального собора и колоритного памятника трамваю. Полюбуемся на Замковый остров и усадьбу Бюргера. Я расскажу вам про Дом купеческой гильдии Святого Духа, Ведьмин дом и прочие оригинальные здания, коих в Выборге немало. Мы не будем задерживаться возле памятников старины надолго, но на башню Ратуши стоит подняться, чтобы оценить красоту города с высоты.

Загадочный Выборг

Один из самых удивительных местных феноменов — так называемый Выборгский гром. Поговорим о том, как первое крупное событие Русско-шведской войны 15 века связано с мистическими явлениями Выборга. Вы узнаете об осаде города войсками Ивана III, а также о человеке, сварившем некое «страшное зелье из змей, жаб, ртути, золы и соли» и велевшем отнести его под стены единственной уцелевшей башни.

Организационные детали