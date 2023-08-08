Выборг - город, затерянный во времени

Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории

4
1 отзыв
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В средневековом городке у Финского залива всё рядом: старый замок, седые храмы, дома горожан и офисные здания в стиле северного модерна.

Попробуем узнать, как они стали соседями? Прислушайтесь: в арках города будто скрываются невидимые стражи истории, готовые рассказать нам много интересного. Главное — внимать им, не перебивая.
Выборг - город, затерянный во времени
Выборг - город, затерянный во времени
Выборг - город, затерянный во времени
Выборг - город, затерянный во времени
Выборг - город, затерянный во времени
Выборг - город, затерянный во времени
Выборг - город, затерянный во времени
Выборг - город, затерянный во времени
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Описание

Что вас ожидает

Старинный Выборг

Мы прогуляемся по главным улицам и обсудим историю Круглой башни, Ратуши, Кафедрального собора и колоритного памятника трамваю. Полюбуемся на Замковый остров и усадьбу Бюргера. Я расскажу вам про Дом купеческой гильдии Святого Духа, Ведьмин дом и прочие оригинальные здания, коих в Выборге немало. Мы не будем задерживаться возле памятников старины надолго, но на башню Ратуши стоит подняться, чтобы оценить красоту города с высоты.

Загадочный Выборг

Один из самых удивительных местных феноменов — так называемый Выборгский гром. Поговорим о том, как первое крупное событие Русско-шведской войны 15 века связано с мистическими явлениями Выборга. Вы узнаете об осаде города войсками Ивана III, а также о человеке, сварившем некое «страшное зелье из змей, жаб, ртути, золы и соли» и велевшем отнести его под стены единственной уцелевшей башни.

Организационные детали

  • Экскурсия обзорная, посещение объектов в неё не входит. Однако вы можете подняться на башню Ратуши — это займёт 5-10 минут
  • Билет на башню Ратуши оплачивается дополнительно: взрослым — 150 руб., детям до 16 лет — бесплатно
  • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет
  • Встречу проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
8 авг 2023
Были на экскурсии по Выборгу, благодаря нашему зкскурсоводу Андрею, хорошей погоде и самому городу! Было очень интересно, открыли для себя много нового, организовано было всё на высшем уровне! Спасибо! Андрея однозначно рекомендуем!!!

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Улицы и переулки
Рыночная площадь
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