Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Попробуем узнать, как они стали соседями? Прислушайтесь: в арках города будто скрываются невидимые стражи истории, готовые рассказать нам много интересного. Главное — внимать им, не перебивая.
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Описание
Что вас ожидает
Старинный Выборг
Мы прогуляемся по главным улицам и обсудим историю Круглой башни, Ратуши, Кафедрального собора и колоритного памятника трамваю. Полюбуемся на Замковый остров и усадьбу Бюргера. Я расскажу вам про Дом купеческой гильдии Святого Духа, Ведьмин дом и прочие оригинальные здания, коих в Выборге немало. Мы не будем задерживаться возле памятников старины надолго, но на башню Ратуши стоит подняться, чтобы оценить красоту города с высоты.
Загадочный Выборг
Один из самых удивительных местных феноменов — так называемый Выборгский гром. Поговорим о том, как первое крупное событие Русско-шведской войны 15 века связано с мистическими явлениями Выборга. Вы узнаете об осаде города войсками Ивана III, а также о человеке, сварившем некое «страшное зелье из змей, жаб, ртути, золы и соли» и велевшем отнести его под стены единственной уцелевшей башни.
Организационные детали
- Экскурсия обзорная, посещение объектов в неё не входит. Однако вы можете подняться на башню Ратуши — это займёт 5-10 минут
- Билет на башню Ратуши оплачивается дополнительно: взрослым — 150 руб., детям до 16 лет — бесплатно
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет
- Встречу проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Рыночной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.