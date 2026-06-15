Мы прогуляемся по главным улицам и обсудим историю Круглой башни, Ратуши, Кафедрального собора и колоритного памятника трамваю. Полюбуемся на Замковый остров и усадьбу Бюргера. Я расскажу вам про Дом купеческой гильдии Святого Духа, Ведьмин дом и прочие оригинальные здания, коих в Выборге немало. Мы не будем задерживаться возле памятников старины надолго, но на башню Ратуши стоит подняться, чтобы оценить красоту города с высоты.
Загадочный Выборг
Один из самых удивительных местных феноменов — так называемый Выборгский гром. Поговорим о том, как первое крупное событие Русско-шведской войны 15 века связано с мистическими явлениями Выборга. Вы узнаете об осаде города войсками Ивана III, а также о человеке, сварившем некое «страшное зелье из змей, жаб, ртути, золы и соли» и велевшем отнести его под стены единственной уцелевшей башни.
Организационные детали
Экскурсия обзорная, посещение объектов в неё не входит. Однако вы можете подняться на башню Ратуши — это займёт 5-10 минут
Билет на башню Ратуши оплачивается дополнительно: взрослым — 200 руб., детям до 16 лет — бесплатно
Экскурсия возможна с детьми от 14 лет
Встречу проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек за доплату: 700 ₽ за каждого последующего участника
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1768 туристов
Я представитель профессиональных гидов в Выборге. Мы с радостью покажем самые красивые места любимого города и за его пределами, расскажем о них занимательные факты. Путешествуйте и узнавайте Выборг вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эльвира
Экскурсия понравилась, материал интересный, несмотря на дождь время пролетело незаметно! спасибо!
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Фомин
Всё очень хорошо, познавательно, доступно. Очень хорошая экскурсия по историческому центру Выборга.
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия, в Выборге были впервые и взять экскурсию было лучшим решением! Андрей-замечательный экскурсовод, погрузил нас в историю города, рассказав много интересного о событиях и зданиях старого города. Спасибо Вам большое! Уже порекомендовала на работе коллегам!
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Ольга
В Выборге мы уже были раньше и решили, что обязательно приедем ещё, потому что невозможно за один раз охватить весь город, у которого такая богатая история. В этот раз я читать дальшеуменьшить
заранее заказала экскурсию с гидом, частично оплатила онлайн бронирование и вот мы уже приехали в Выборг утром в воскресенье. Встреча с гидом была оговорена заранее в переписке, поэтому мы уже знали место сбора на экскурсию. Нас встретила Анжелика, сразу поинтересовалась о наших предпочтениях по поводу экскурсии, кратко рассказала план прогулки, что посмотрим и что нового узнаем. Анжелика - сертифицированный гид, с огромным опытом и знаниями истории города и края. Ещё очень важна подача информации - Анжелика рассказывала с большим интересом, захватывала наше внимание, отвечала на все вопросы, была очень внимательна, тактична и обходительна. Приятно было слушать грамотную речь профессионала. Большое спасибо нашему года Анжелике за прекрасную экскурсию с полным погружением в историю, мы обязательно вернемся.
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N
NATALIA
Экскурсия получилась по-настоящему душевной и весёлой! Видно, что гид искренне влюблён в город — это чувствовалось в каждом её слове. Она не просто перечисляла даты и имена, а оживляла историю, читать дальшеуменьшить
рассказывая о прошлом и настоящем Выборга так, что хотелось слушать бесконечно.
Особенно порадовало, что не было навязчивых предложений купить сувениры — только искренние рекомендации и помощь. Гид подсказывала лучшие ракурсы для фото, а её маршрут раскрывал город с самых интересных сторон.
Спасибо за атмосферу, знания и отличный день! Рекомендую всем, кто хочет прочувствовать Выборг не только как музей под открытым небом, но и как место, где история переплетается с современной жизнью.
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Ирина
Экскурсовод Ирина, несмотря на морозную погоду, старалась успеть и все показать, и рассказать и согреть нашу семейную кампанию. Очень энергично, весело и интересно!
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