Достопримечательности Выборга Путешествие начнется с обзорной экскурсии по городу. Я покажу вам Привокзальную площадь, Выборгский замок и Анненские укрепления. Объясню, почему в Выборге так много башен: Башня ратуши, Часовая башня и Круглая башня. А еще увидим Школу искусств, филиал Эрмитажа.
Водопад на речке Бусловка После осмотра главных памятников отправимся к бывшей финской гидроэлектростанции. Здесь вы насладитесь красотой водопада и сможете сделать красивые кадры.
Усадьба Суур-Мерийоки Наш следующий пункт — поселок Харитоново, в котором сохранилась усадьба Суур-Мерийоки. Ранее она принадлежала известному петербургскому меценату Максимилиану Отмару Нейшеллеру. Вы узнаете историю его семьи, а после посетите домашнюю обсерваторию, принадлежавшую хозяину усадьбы.
Фермерское хозяйство Из усадьбы поедем к частному фермерскому хозяйству. Здесь выращивают кур, кроликов и Альпийских коз. Вы пообщаетесь с животными и насладитесь пасторальными пейзажами, а после мы устроим чаепитие, отдохнем и обсудим впечатления.
Поселок Отрадное В завершение путешествия отправимся к Финскому заливу. Вы насладитесь живописными видом на Выборг, подсвеченный вечерними огнями. Пока вы будете любоваться панорамой, я расскажу о Владимире Федоровиче Одоевском. Великий русский писатель владел в поселке Отрадное имением в 700 гектар.
Организационные детали
Трансфер туда и обратно, а также чаепитие включены в стоимость
Фермерская продукция оплачивается отдельно (по желанию)
При желании можно будет провести фотосессию. Дополнительную информацию уточняйте в переписке с гидом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на привокзальной площади Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Выборге
Добрый день, дорогие гости нашего города! Меня зовут Алексей, я родился и вырос в замечательном городе Выборге. Я интересуюсь историей и люблю природу загородного Выборга и хочу поделиться с вами своими знаниями и красотой этих удивительных мест.