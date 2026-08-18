Окрестности Выборга удивят вас загородными усадьбами, в которых жили известные личности, необыкновенной природой и пороховыми погребами недостроенной малоизвестной крепости. Я покажу вам главные достопримечательности города и поделюсь интересными историями его бывших жителей. В конце путешествия посетим частный музей и устроим чаепитие.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

от 16 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Выборге

Описание экскурсии

Достопримечательности Выборга

Путешествие начнётся с обзорной экскурсии по городу. Я покажу вам Привокзальную площадь, Выборгский замок и Анненские укрепления. Объясню, почему в Выборге так много башен: Башня ратуши, Часовая башня и Круглая башня. А ещё увидим Школу искусств, филиал Эрмитажа.

Пороховые погреба недостроенной малоизвестной крепости, которую принято называть «Русская крепость Выборг». С галереей и лабиринтами вырубленными в скале.

Наш следующий пункт — остатки усадьбы знаменитой семьи Хакманов на берегу Сайменского канала и оборудованная смотровая площадка с красивейшим видом.

Затем увидим гроты, вырубленные в скалах и впечатляющие своими масштабами.

В заключение программы нас ждут горячий чай, кофе и выборгский крендель.

Организационные детали