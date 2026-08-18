Окрестности Выборга удивят вас загородными усадьбами, в которых жили известные личности, необыкновенной природой и пороховыми погребами недостроенной малоизвестной крепости.
Я покажу вам главные достопримечательности города и поделюсь интересными историями его бывших жителей. В конце путешествия посетим частный музей и устроим чаепитие.
Я покажу вам главные достопримечательности города и поделюсь интересными историями его бывших жителей. В конце путешествия посетим частный музей и устроим чаепитие.
Описание экскурсии
Достопримечательности Выборга
Путешествие начнётся с обзорной экскурсии по городу. Я покажу вам Привокзальную площадь, Выборгский замок и Анненские укрепления. Объясню, почему в Выборге так много башен: Башня ратуши, Часовая башня и Круглая башня. А ещё увидим Школу искусств, филиал Эрмитажа.
Пороховые погреба недостроенной малоизвестной крепости, которую принято называть «Русская крепость Выборг». С галереей и лабиринтами вырубленными в скале.
Наш следующий пункт — остатки усадьбы знаменитой семьи Хакманов на берегу Сайменского канала и оборудованная смотровая площадка с красивейшим видом.
Затем увидим гроты, вырубленные в скалах и впечатляющие своими масштабами.
В заключение программы нас ждут горячий чай, кофе и выборгский крендель.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Renault Trafic (6 мест для пассажиров)
- В стоимость входит трансфер туда и обратно, чаепитие
- С собой обязательно возьмите паспорт, так как загородная часть экскурсии проходит в пограничной зоне
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На привокзальной площади Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 303 туристов
Я родился и вырос в замечательном городе Выборге. Я интересуюсь историей, люблю природу загородного Выборга и хочу поделиться с вами своими знаниями и красотой этих удивительных мест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Долго выбирали, на какую экскурсию по Выборгу отправиться. Так как компания у нас молодежная (22-26 лет), было сложно определиться с тем, как же охватить как можно больше мест.
и тут нам
и тут нам
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Отправились в путешествие очень разношерстным составом из шести человек от 17 до 72 лет, кто-то впервые в Выборге, а кто-то уже опытный путешественник… Татьяна и Алексей смогли всё учесть и
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Прекрасный город,прекрасная погода,прекрасная прогулка!! Спасибо организаторам за прекрасную автопрогулку и экскурсию!!! и особое спасибо за вкусный крендель!!очень хорошо провели время … Спасибо Вам!!
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Е
Огромное спасибо за увлекательное путешествие Алексею и Татьяне!
Самостоятельно увидеть и узнать столько интересного про Выборг и окрестности невозможно.
Благодаря вам мы влюбились в ваш город и обязательно еще вернемся!
Когда ты едешь
Самостоятельно увидеть и узнать столько интересного про Выборг и окрестности невозможно.
Благодаря вам мы влюбились в ваш город и обязательно еще вернемся!
Когда ты едешь
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Экскурсия состоялась 23 апреля, денек был холодный и ветреный, но экскурсия получилась интересная, атмосферная. Рекомендую данную экскурсию всем кто любит красивую природу, интересные истории и старинные развалины усадеб. Алексей и Татьяна прекрасные экскурсоводы и очень приятные люди.
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А
Наконец то руки дошли написать отзыв) Были на экскурсии 3 января с детьми! Алексей заехал за нами прямо на базу за городом, за это огромное спасибо! Очень холодная зима и
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