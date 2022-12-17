Автомобильный эко-тур «По следам забытой Финляндии»

Проникнуться атмосферой старинных усадеб, познакомиться с Альпийскими козами и устроить чаепитие

Окрестности Выборга удивят вас загородными усадьбами, в которых жили известные личности, необыкновенной природой и фермерским хозяйством, где выращивают кроликов, Альпийских коз и других животных.

Я покажу вам главные достопримечательности города и поделюсь интересными историями его бывших жителей.
Автомобильный эко-тур «По следам забытой Финляндии»
Автомобильный эко-тур «По следам забытой Финляндии»
Автомобильный эко-тур «По следам забытой Финляндии»
Автомобильный эко-тур «По следам забытой Финляндии»
Автомобильный эко-тур «По следам забытой Финляндии»
Автомобильный эко-тур «По следам забытой Финляндии»
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Описание

Что вас ожидает

Достопримечательности Выборга
Путешествие начнется с обзорной экскурсии по городу. Я покажу вам Привокзальную площадь, Выборгский замок и Анненские укрепления. Объясню, почему в Выборге так много башен: Башня ратуши, Часовая башня и Круглая башня. А еще увидим Школу искусств, филиал Эрмитажа.

Водопад на речке Бусловка
После осмотра главных памятников отправимся к бывшей финской гидроэлектростанции. Здесь вы насладитесь красотой водопада и сможете сделать красивые кадры.

Усадьба Суур-Мерийоки
Наш следующий пункт — поселок Харитоново, в котором сохранилась усадьба Суур-Мерийоки. Ранее она принадлежала известному петербургскому меценату Максимилиану Отмару Нейшеллеру. Вы узнаете историю его семьи, а после посетите домашнюю обсерваторию, принадлежавшую хозяину усадьбы.

Фермерское хозяйство
Из усадьбы поедем к частному фермерскому хозяйству. Здесь выращивают кур, кроликов и Альпийских коз. Вы пообщаетесь с животными и насладитесь пасторальными пейзажами, а после мы устроим чаепитие, отдохнем и обсудим впечатления.

Поселок Отрадное
В завершение путешествия отправимся к Финскому заливу. Вы насладитесь живописными видом на Выборг, подсвеченный вечерними огнями. Пока вы будете любоваться панорамой, я расскажу о Владимире Федоровиче Одоевском. Великий русский писатель владел в поселке Отрадное имением в 700 гектар.

Организационные детали

  • Трансфер туда и обратно, а также чаепитие включены в стоимость
  • Фермерская продукция оплачивается отдельно (по желанию)
  • При желании можно будет провести фотосессию. Дополнительную информацию уточняйте в переписке с гидом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на привокзальной площади Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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