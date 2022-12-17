Окрестности Выборга удивят вас загородными усадьбами, в которых жили известные личности, необыкновенной природой и фермерским хозяйством, где выращивают кроликов, Альпийских коз и других животных. Я покажу вам главные достопримечательности города и поделюсь интересными историями его бывших жителей.

Описание

Что вас ожидает

Достопримечательности Выборга

Путешествие начнется с обзорной экскурсии по городу. Я покажу вам Привокзальную площадь, Выборгский замок и Анненские укрепления. Объясню, почему в Выборге так много башен: Башня ратуши, Часовая башня и Круглая башня. А еще увидим Школу искусств, филиал Эрмитажа.

Водопад на речке Бусловка

После осмотра главных памятников отправимся к бывшей финской гидроэлектростанции. Здесь вы насладитесь красотой водопада и сможете сделать красивые кадры.

Усадьба Суур-Мерийоки

Наш следующий пункт — поселок Харитоново, в котором сохранилась усадьба Суур-Мерийоки. Ранее она принадлежала известному петербургскому меценату Максимилиану Отмару Нейшеллеру. Вы узнаете историю его семьи, а после посетите домашнюю обсерваторию, принадлежавшую хозяину усадьбы.

Фермерское хозяйство

Из усадьбы поедем к частному фермерскому хозяйству. Здесь выращивают кур, кроликов и Альпийских коз. Вы пообщаетесь с животными и насладитесь пасторальными пейзажами, а после мы устроим чаепитие, отдохнем и обсудим впечатления.

Поселок Отрадное

В завершение путешествия отправимся к Финскому заливу. Вы насладитесь живописными видом на Выборг, подсвеченный вечерними огнями. Пока вы будете любоваться панорамой, я расскажу о Владимире Федоровиче Одоевском. Великий русский писатель владел в поселке Отрадное имением в 700 гектар.

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