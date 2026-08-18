Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»

Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
Окрестности Выборга удивят вас загородными усадьбами, в которых жили известные личности, необыкновенной природой и пороховыми погребами недостроенной малоизвестной крепости.

Я покажу вам главные достопримечательности города и поделюсь интересными историями его бывших жителей. В конце путешествия посетим частный музей и устроим чаепитие.
5
42 отзыва
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»

Описание экскурсии

Достопримечательности Выборга

Путешествие начнётся с обзорной экскурсии по городу. Я покажу вам Привокзальную площадь, Выборгский замок и Анненские укрепления. Объясню, почему в Выборге так много башен: Башня ратуши, Часовая башня и Круглая башня. А ещё увидим Школу искусств, филиал Эрмитажа.

Пороховые погреба недостроенной малоизвестной крепости, которую принято называть «Русская крепость Выборг». С галереей и лабиринтами вырубленными в скале.

Наш следующий пункт — остатки усадьбы знаменитой семьи Хакманов на берегу Сайменского канала и оборудованная смотровая площадка с красивейшим видом.

Затем увидим гроты, вырубленные в скалах и впечатляющие своими масштабами.

В заключение программы нас ждут горячий чай, кофе и выборгский крендель.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе Renault Trafic (6 мест для пассажиров)
  • В стоимость входит трансфер туда и обратно, чаепитие
  • С собой обязательно возьмите паспорт, так как загородная часть экскурсии проходит в пограничной зоне

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На привокзальной площади Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 303 туристов
Я родился и вырос в замечательном городе Выборге. Я интересуюсь историей, люблю природу загородного Выборга и хочу поделиться с вами своими знаниями и красотой этих удивительных мест.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
3
2
1
Тимур
Долго выбирали, на какую экскурсию по Выборгу отправиться. Так как компания у нас молодежная (22-26 лет), было сложно определиться с тем, как же охватить как можно больше мест.
и тут нам
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попалась автомобильная экскурсия. За время экскурсии мы успели познакомиться с городскими пейзажами и историями, а также оказались на захватывающих дух природных местых. И если городские места ещё можно посетить самостоятельно, то добраться в прекрасные места за городом было бы очень затруднительно без помощи наших экскурсоводов.
Сам материал экскурсии был очень интересным. Благодаря формату экскурсии вы точно не пропустите самые красивые ракурсы. Алексей филигранно находил места в плотном городском трафике, а Татьяна в этот момент рассказывала все в подробностях.
Искренне благодарны Алексею и Татьяне за полученные эмоции и очень атмосферное чаепитие на берегу. Рекомендуем к посещению группами любых возрастов, так как есть время и прогуляться, и отдохнуть, слушая экскурсию в машине.

Долго выбирали, на какую экскурсию по Выборгу отправиться. Так как компания у нас молодежная (22-26 лет),
Долго выбирали, на какую экскурсию по Выборгу отправиться. Так как компания у нас молодежная (22-26 лет),
Долго выбирали, на какую экскурсию по Выборгу отправиться. Так как компания у нас молодежная (22-26 лет),
Долго выбирали, на какую экскурсию по Выборгу отправиться. Так как компания у нас молодежная (22-26 лет),
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Елена
Отправились в путешествие очень разношерстным составом из шести человек от 17 до 72 лет, кто-то впервые в Выборге, а кто-то уже опытный путешественник… Татьяна и Алексей смогли всё учесть и
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сделать тур уникальным, соединив традиционное знакомство с городом с очень оригинальным и даже мистическим погружением в историю. Отдельное спасибо за чаепитие и угощение потрясающими кренделями! Романтично и вкусно) Поездка запомнится надолго!

Отправились в путешествие очень разношерстным составом из шести человек от 17 до 72 лет, кто-то впервые
Отправились в путешествие очень разношерстным составом из шести человек от 17 до 72 лет, кто-то впервые
Отправились в путешествие очень разношерстным составом из шести человек от 17 до 72 лет, кто-то впервые
Отправились в путешествие очень разношерстным составом из шести человек от 17 до 72 лет, кто-то впервые
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Владимир
Прекрасный город,прекрасная погода,прекрасная прогулка!! Спасибо организаторам за прекрасную автопрогулку и экскурсию!!! и особое спасибо за вкусный крендель!!очень хорошо провели время … Спасибо Вам!!
Прекрасный город,прекрасная погода,прекрасная прогулка!! Спасибо организаторам за прекрасную автопрогулку и экскурсию!!! и особое спасибо за вкусный
Прекрасный город,прекрасная погода,прекрасная прогулка!! Спасибо организаторам за прекрасную автопрогулку и экскурсию!!! и особое спасибо за вкусный
Прекрасный город,прекрасная погода,прекрасная прогулка!! Спасибо организаторам за прекрасную автопрогулку и экскурсию!!! и особое спасибо за вкусный
Прекрасный город,прекрасная погода,прекрасная прогулка!! Спасибо организаторам за прекрасную автопрогулку и экскурсию!!! и особое спасибо за вкусный
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Е
Огромное спасибо за увлекательное путешествие Алексею и Татьяне!
Самостоятельно увидеть и узнать столько интересного про Выборг и окрестности невозможно.
Благодаря вам мы влюбились в ваш город и обязательно еще вернемся!
Когда ты едешь
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своей компанией, не ждешь после каждой стоянки опаздывающих, экскурсовод отвечает на все твои вопросы и подстраивается под ваши интересы и желания - что еще нужно для прекрасного знакомства с новыми местами? А эти места заслуживают внимания. Супер экотур!
Отдельное спасибо за поздравление с днем рождения!
Могу еще много делиться впечатлениями, но лучше самим все увидеть своими глазами!

Огромное спасибо за увлекательное путешествие Алексею и Татьяне!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие Алексею и Татьяне!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие Алексею и Татьяне!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие Алексею и Татьяне!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие Алексею и Татьяне!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие Алексею и Татьяне!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие Алексею и Татьяне!
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Галина
Экскурсия состоялась 23 апреля, денек был холодный и ветреный, но экскурсия получилась интересная, атмосферная. Рекомендую данную экскурсию всем кто любит красивую природу, интересные истории и старинные развалины усадеб. Алексей и Татьяна прекрасные экскурсоводы и очень приятные люди.
Экскурсия состоялась 23 апреля, денек был холодный и ветреный, но экскурсия получилась интересная, атмосферная. Рекомендую данную
Экскурсия состоялась 23 апреля, денек был холодный и ветреный, но экскурсия получилась интересная, атмосферная. Рекомендую данную
Экскурсия состоялась 23 апреля, денек был холодный и ветреный, но экскурсия получилась интересная, атмосферная. Рекомендую данную
Экскурсия состоялась 23 апреля, денек был холодный и ветреный, но экскурсия получилась интересная, атмосферная. Рекомендую данную
Экскурсия состоялась 23 апреля, денек был холодный и ветреный, но экскурсия получилась интересная, атмосферная. Рекомендую данную
Экскурсия состоялась 23 апреля, денек был холодный и ветреный, но экскурсия получилась интересная, атмосферная. Рекомендую данную
Экскурсия состоялась 23 апреля, денек был холодный и ветреный, но экскурсия получилась интересная, атмосферная. Рекомендую данную
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А
Наконец то руки дошли написать отзыв) Были на экскурсии 3 января с детьми! Алексей заехал за нами прямо на базу за городом, за это огромное спасибо! Очень холодная зима и
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выбор экскурсии на автомобиле это правильный выбор) Время пролетело незаметно, потрясающая программа, интересные истории! Мы увидели и узнали другой Выборг, послушали замечательные истории от Татьяны с живыми дополнениями Алексея! Загородом посетили величественные рукотворные гроты и подземные казематы, восхищались зимней природой!
Огромное спасибо Алексею и Татьяне! Планируем теперь открыть Выборг и забытую Финляндию уже летом, но обязательно с вами!

Наконец то руки дошли написать отзыв) Были на экскурсии 3 января с детьми! Алексей заехал за
Наконец то руки дошли написать отзыв) Были на экскурсии 3 января с детьми! Алексей заехал за
Наконец то руки дошли написать отзыв) Были на экскурсии 3 января с детьми! Алексей заехал за
Наконец то руки дошли написать отзыв) Были на экскурсии 3 января с детьми! Алексей заехал за
Наконец то руки дошли написать отзыв) Были на экскурсии 3 января с детьми! Алексей заехал за
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