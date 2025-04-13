Найдено 3 тура в категории « Дворцы, замки и особняки » в Выборге, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности Прогулки на каяках 2 дня Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо» Увидеть скандинавские пейзажи недалеко от Санкт-Петербурга и пройти 33 км по воде Начало: Выборг, Петровская набережная 31, место старта в 5... 9350 ₽ за человека На автобусе 3 дня Из Петербурга в Выборг и Карелию: автобусный тур на Новый год Посетить 4 северных города, замок 13 века, парк «Монрепо» и разнообразить программу на свой вкус Начало: Санкт-Петербург, встреча около станции метро «Звен... «Посетим церковь Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске, рассмотрим лютеранскую кирху и полюбуемся Финским заливом в Приморске, а в Выборге увидим настоящий замок и прогуляемся в парке «Монрепо»» 18 900 ₽ за человека 1 день 16 часов Водная прогулка на аэролодке вокруг Выборга Начало: Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ Расписание: По согласованию. 5000 ₽ за человека Все туры Выборга

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дворцы, замки и особняки»

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