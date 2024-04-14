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как никогда кстати. Александр - настоящий знаток города, в экстремальных условиях ему удалось познакомить нас с Выксой, её историей и современностью. Нам захотелось побывать в замечательной Выксе ещё раз, особенно летом, чтобы насладиться красотой прудов и замечательного парка с нежным названием" Лебединый рай". Глубочайшее уважание и признание выксунцам, которые берегут свой город и трудятся для его настоящего и будущего!!!