Неспешные экскурсии Выксы для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Выксе, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Прогуляться по старинному городу и увидеть единорога, арт-дворы и новые бинарные часы
Начало: у дома №1 на Красной Площади
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
3 500 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Увидеть масштаб деятельности предприятия и процесс изготовления труб «русского» размера
Начало: в музее Выксунского завода ОМК
11 июня в 08:00
12 июня в 12:00
1 700 за человека
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Сложить альтернативную историю города и приоткрыть его старинные тайны на ночной экскурсии
Начало: У ТИЦ в Выксе
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    14 апреля 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Спасибо за теплый приём. Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод - профессионал своего дела. Планируем к вам вернуться летом.
  • И
    Игорь
    29 февраля 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Отлично составленный маршрут. Вначале пешая прогулка, затем на машине. Интересный и познавательный рассказ. Хочется вернутся еще и узнать больше.
    Отлично составленный маршрут. Вначале пешая прогулка, затем на машине. Интересный и познавательный рассказ. Хочется вернутся еще и узнать больше
  • Н
    Настя
    21 февраля 2024
    Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
    У нас была экскурсия «Удивительные превращения стали». Совершенно невероятная экскурсия!!! На наших глазах происходит выплавка стали, едет огромный ковш с
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    жидким металлом, из металла получаются листы, а из листов трубы - рассказан и показан весь технологический процесс. Потрясающие масштабы, километровые цеха (внутри ж/д вагоны выглядят небольшими вагончиками). Очень шумно и жарко, хотя выдают наушники и каски - но мы все в восторге! Ребенок 14 лет признал лучшей экскурсией в жизни;))

  • П
    Полина
    3 января 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Однажды в студеную зимнюю пору мы гуляли по Выксе, был сильный мороз (-22градуса)… В такой мороз пешеходно-автомобильный формат экскурсии был
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    как никогда кстати. Александр - настоящий знаток города, в экстремальных условиях ему удалось познакомить нас с Выксой, её историей и современностью. Нам захотелось побывать в замечательной Выксе ещё раз, особенно летом, чтобы насладиться красотой прудов и замечательного парка с нежным названием" Лебединый рай". Глубочайшее уважание и признание выксунцам, которые берегут свой город и трудятся для его настоящего и будущего!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Выксе в категории «Для пенсионеров»

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  1. Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
  2. Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
  3. Выкса, которой не было: мистическая прогулка
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Сколько стоит экскурсия по Выксе в июне 2024
Сейчас в Выксе в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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