Александр проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Легенды и предания

Какие секреты тщательно скрывает господский дом? Правда ли, что в старинном парке 🌳 Баташевых-Шепелевых зарыт клад? Где в Выксе живет единорог? Через предания и легенды Баташевской поры я погружу вас в таинственную атмосферу «города железной розы». Минуя ротонды, дендрарий, амфитеатр, мы приоткроем завесу времени и пространства и напишем свою историю 📖.

Самопишущая экскурсия

В ходе нашей прогулки вы увидите укромные и загадочные уголки ночного парка и зверинца, пройдетесь по необычному овальному мосту и тенистым лесным тропинкам. Но, что важнее — напишите альтернативную историю Выксы. Вы станете равноправным соавтором экскурсии 🧭, ведь именно вы будете решать, в каком направлении пойдет история в узловых точках повествования. Все самое интересное начинается с «а что, если…» и, руководствуясь этой магической формулой, мы увидим Выксу такой, какой она никогда не была и уже никогда не будет.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.