Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Выкса, которой не было: мистическая прогулка

Прогуляться по ночному городу и сложить его альтернативную историю, приоткрывая старинные тайны

Александр
Александр – Гид из Выксы
Ночью все выглядит не так, как при свете дня.

Вы убедитесь в этом, прогуливаясь по неузнаваемой мистической Выксе и приоткрывая ее легенды.

Мы прогуляемся по парку Баташевых-Шепелевых, любуясь прудами и скульптурами, поговорим о прошлом и настоящем, а также о возможном, но не случившемся.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка

Что вас ожидает

Легенды и предания
Какие секреты тщательно скрывает господский дом? Правда ли, что в старинном парке 🌳 Баташевых-Шепелевых зарыт клад? Где в Выксе живет единорог? Через предания и легенды Баташевской поры я погружу вас в таинственную атмосферу «города железной розы». Минуя ротонды, дендрарий, амфитеатр, мы приоткроем завесу времени и пространства и напишем свою историю 📖.

Самопишущая экскурсия
В ходе нашей прогулки вы увидите укромные и загадочные уголки ночного парка и зверинца, пройдетесь по необычному овальному мосту и тенистым лесным тропинкам. Но, что важнее — напишите альтернативную историю Выксы. Вы станете равноправным соавтором экскурсии 🧭, ведь именно вы будете решать, в каком направлении пойдет история в узловых точках повествования. Все самое интересное начинается с «а что, если…» и, руководствуясь этой магической формулой, мы увидим Выксу такой, какой она никогда не была и уже никогда не будет.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у ТИЦ в Выксе
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Выкса, которой не было: мистическая прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Родился и живу в Выксе. Образование — высшее, историк, профессиональный экскурсовод, люблю свой город и хочу, чтобы о нем знали как можно больше людей. С людьми нужно говорить о том, что интересно им. Поэтому во время экскурсий стараюсь возбудить интерес к теме, а уже потом ее раскрыть, побудить людей к сопереживанию истории и современности города.
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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