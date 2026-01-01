Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Якутске, цены от 79 670 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 8 дней В Якутию на традиционный праздник Ысыах с посещением Ленских столбов и водными прогулками Совершить обряды, увидеть спортивные состязания, потрогать вечную мерзлоту и погулять по столице Начало: Якутск, аэропорт, до 9:00 «После бронирования и покупки тура необходимо связаться с туроператором, чтобы обсудить детали времени прилёта/прибытия и встречи, выбора и заселения в гостиницу и обеда (меню) в день обзорной экскурсии» 135 000 ₽ за человека На автобусе 8 дней От Якутска до Оймякона: знакомство с жизнью за Полярным кругом и увлекательные активности Прокатиться в оленьей упряжке, приготовить суп из потрохов и погрузиться в культуру народов Якутии Начало: Фойе отеля в Якутске, 9:30 «Вас ждёт уникальный опыт: пересечение замёрзших рек, посещение сёл, где по-прежнему живут коневоды и рыбаки, катание в оленьих упряжках и на снегоходах, знакомство с культурой народа саха и участие в обрядах очищения духа» 182 000 ₽ за человека На машине Музыкальные теплоходы Круизы 5 дней Знакомство с Якутией: круиз по Лене, Ленские столбы, шаманские обряды и «Царство вечной мерзлоты» Спуститься в подземные лаборатории, увидеть мамонтов, подняться к скалам и отведать якутских блюд Начало: Аэропорт Якутска, 9:45 «В 9:45 встретим вас в аэропорту и отправимся на обзорную экскурсию по Якутску» 79 670 ₽ за человека Все туры Якутска

