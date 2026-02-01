-
4%
Гастрономический тур в Якутию летом
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
«Прекрасная летняя Якутия приглашает вас в незабываемое гастрономическое приключение»
17 июн в 10:00
от 178 000 ₽
185 000 ₽ за человека
От Якутска до Оймякона: знакомство с жизнью за Полярным кругом и увлекательные активности
Прокатиться в оленьей упряжке, приготовить суп из потрохов и погрузиться в культуру народов Якутии
Начало: Фойе отеля в Якутске, 9:30
«Обед (оплачивается отдельно) пройдёт в ресторане комплекса «Чочур Муран», совмещающем функции музея и национального ресторана»
11 фев в 09:30
182 000 ₽ за человека
Гастрономический тур в Якутию
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
«Здесь, в одном из самых уникальных и самобытных регионов России, вы сможете насладиться изысканными деликатесами, посетить гастрономический мастер-класс и познакомиться с сокровищами алмазного фонда»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 185 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Якутске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Якутске в феврале 2026
Сейчас в Якутске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 178 000 до 185 000 со скидкой до 4%.
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Якутска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026