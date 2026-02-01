Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Якутске, цены от 178 000 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности 5 дней 4% Гастрономический тур в Якутию летом Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск «Прекрасная летняя Якутия приглашает вас в незабываемое гастрономическое приключение» от 178 000 ₽ 185 000 ₽ за человека На автобусе 8 дней От Якутска до Оймякона: знакомство с жизнью за Полярным кругом и увлекательные активности Прокатиться в оленьей упряжке, приготовить суп из потрохов и погрузиться в культуру народов Якутии Начало: Фойе отеля в Якутске, 9:30 «Обед (оплачивается отдельно) пройдёт в ресторане комплекса «Чочур Муран», совмещающем функции музея и национального ресторана» 182 000 ₽ за человека На автобусе 5 дней Гастрономический тур в Якутию Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск «Здесь, в одном из самых уникальных и самобытных регионов России, вы сможете насладиться изысканными деликатесами, посетить гастрономический мастер-класс и познакомиться с сокровищами алмазного фонда» от 185 000 ₽ за человека Все туры Якутска

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Гастрономические» Самые популярные туры этой рубрики в Якутске Гастрономический тур в Якутию летом; От Якутска до Оймякона: знакомство с жизнью за Полярным кругом и увлекательные активности; Гастрономический тур в Якутию. В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Якутске в феврале 2026 Сейчас в Якутске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 178 000 до 185 000 со скидкой до 4%.

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Якутска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026