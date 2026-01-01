-
5%
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
31 мая в 10:00
20 июн в 10:00
от 29 500 ₽
31 000 ₽ за человека
-
6%
Путешествие к Ленским и Синским столбам со сплавом на катамаранах
Начало: Г. Якутск
20 июн в 10:00
110 000 ₽
117 000 ₽ за человека
Знакомство с Якутией: круиз по Лене, Ленские столбы, шаманские обряды и «Царство вечной мерзлоты»
Спуститься в подземные лаборатории, увидеть мамонтов, подняться к скалам и отведать якутских блюд
Начало: Аэропорт Якутска, 9:45
21 июл в 09:45
4 авг в 09:45
79 670 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Якутске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Якутске в январе 2026
Сейчас в Якутске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 29 500 до 110 000 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Якутске на 2026 год по теме «Развлечения», 3 ⭐ отзыва, цены от 29500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март