Развлечения в Якутске

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Якутске, цены от 29 500 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
На автобусе
2 дня
-
5%
3 отзыва
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
31 мая в 10:00
20 июн в 10:00
от 29 500 ₽31 000 ₽ за человека
Путешествие к Ленским и Синским столбам со сплавом на катамаранах
Сплавы и рафтинг
10 дней
-
6%
Путешествие к Ленским и Синским столбам со сплавом на катамаранах
Начало: Г. Якутск
20 июн в 10:00
110 000 ₽117 000 ₽ за человека
Знакомство с Якутией: круиз по Лене, Ленские столбы, шаманские обряды и «Царство вечной мерзлоты»
На машине
Музыкальные теплоходы
Круизы
5 дней
Знакомство с Якутией: круиз по Лене, Ленские столбы, шаманские обряды и «Царство вечной мерзлоты»
Спуститься в подземные лаборатории, увидеть мамонтов, подняться к скалам и отведать якутских блюд
Начало: Аэропорт Якутска, 9:45
21 июл в 09:45
4 авг в 09:45
79 670 ₽ за человека

