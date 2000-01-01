Отдыхать в Крыму, в Ялте и не посетить Массандру невозможно. Вас ждёт экскурсия ⛳ на старейших винзавод Крыма, которая закончится тёплой атмосферой дегустации 9-ти образцов марочных вин.
После дегустации у Вас будет возможность приобрести понравившиеся вина в торговом зале завода.
Всемирно известный винзавод «Массандра» был заложен князем Л. С. Голицыным в 1894 г. Вы пройдете с экскурсией по музею виноделия, познакомитесь с технологией производства массандровских вин, заглянете в подвалы царской коллекции, а также продегустируете 9 марок вин.
Что входит
Трансфер: Ялта-Массандра
Путешествие к винодельческому комплексу «Массандра»
Экскурсионный рассказ и показ
Путевая информация
Входные платы на территорию винодельческого комплекса с дегустацией:
Взрослые: 750 рублей
Дети с 10 лет (без посещение дегустационного зала): 300 рублей
Не забудьте удостоверения и свидетельства о рождении для получения льготных билетов по цене ниже заявленных. Льгота оформляется в кассе музея.
Что не входит
Питание
личные расходы
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.