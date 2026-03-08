Отдыхать в Крыму, в Ялте и не посетить Массандру невозможно. Вас ждёт экскурсия на старейших винзавод Крыма, которая закончится тёплой атмосферой дегустации 9-ти образцов марочных вин. После дегустации у Вас будет возможность приобрести понравившиеся вина в торговом зале завода. Всемирно известный винзавод «Массандра» был заложен князем Л. С. Голицыным в 1894 г. Вы пройдете с экскурсией по музею виноделия, познакомитесь с технологией производства массандровских вин, заглянете в подвалы царской коллекции, а также продегустируете 9 марок вин. Важная информация:

Обращаем ваше внимание — за день до экскурсии необходимо внести предоплату в офисе организатора или онлайн. Организатор экскурсии свяжется с вами и даст подробную информацию по оплате.