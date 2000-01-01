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Дегустация вин в Массандре - всё включено

5
4 отзыва
Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты
В ходе нашей экскурсии 🧭 вы побываете на старейшем крымском винзаводе, многочисленная коллекция вин которого включена в Книгу рекордов Гиннеса.

Вы пройдетесь по древним царским погребам, на экскурсии по цеху выдержки вин узнаете особенности его изготовления, а также продегустируете 9 марочных вин.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Дегустация вин в Массандре - всё включено
Дегустация вин в Массандре - всё включено

Что вы увидите

  • Ялта
  • Массандра
  • Винодельческий завод «Массандра»
  • Царские винные погребы
  • Цеха выдержки вин
  • Дегустационный зал
Отдыхать в Крыму, в Ялте и не посетить Массандру невозможно. Вас ждёт экскурсия ⛳ на старейших винзавод Крыма, которая закончится тёплой атмосферой дегустации 9-ти образцов марочных вин.
После дегустации у Вас будет возможность приобрести понравившиеся вина в торговом зале завода.
Всемирно известный винзавод «Массандра» был заложен князем Л. С. Голицыным в 1894 г. Вы пройдете с экскурсией по музею виноделия, познакомитесь с технологией производства массандровских вин, заглянете в подвалы царской коллекции, а также продегустируете 9 марок вин.
Что входит
  • Трансфер: Ялта-Массандра
  • Путешествие к винодельческому комплексу «Массандра»
  • Экскурсионный рассказ и показ
  • Путевая информация
  • Входные платы на территорию винодельческого комплекса с дегустацией:
  • Взрослые: 750 рублей
  • Дети с 10 лет (без посещение дегустационного зала): 300 рублей
  • Не забудьте удостоверения и свидетельства о рождении для получения льготных билетов по цене ниже заявленных. Льгота оформляется в кассе музея.
Что не входит
  • Питание
  • личные расходы
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Дегустация вин в Массандре - всё включено
Дегустация вин в Массандре - всё включено
Дегустация вин в Массандре - всё включено
Дегустация вин в Массандре - всё включено

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро
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4 отзыва оставили туристы

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