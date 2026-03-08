В ходе нашей экскурсии вы побываете на старейшем крымском винзаводе, многочисленная коллекция вин которого включена в Книгу рекордов Гиннеса.
Вы пройдетесь по древним царским погребам, на экскурсии по цеху выдержки вин узнаете особенности его изготовления, а также продегустируете 9 марочных вин.
Вы пройдетесь по древним царским погребам, на экскурсии по цеху выдержки вин узнаете особенности его изготовления, а также продегустируете 9 марочных вин.
Описание экскурсии
Отдыхать в Крыму, в Ялте и не посетить Массандру невозможно. Вас ждёт экскурсия на старейших винзавод Крыма, которая закончится тёплой атмосферой дегустации 9-ти образцов марочных вин. После дегустации у Вас будет возможность приобрести понравившиеся вина в торговом зале завода. Всемирно известный винзавод «Массандра» был заложен князем Л. С. Голицыным в 1894 г. Вы пройдете с экскурсией по музею виноделия, познакомитесь с технологией производства массандровских вин, заглянете в подвалы царской коллекции, а также продегустируете 9 марок вин. Важная информация:
Обращаем ваше внимание — за день до экскурсии необходимо внести предоплату в офисе организатора или онлайн. Организатор экскурсии свяжется с вами и даст подробную информацию по оплате.
Ежедневно в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ялта
- Массандра
- Винодельческий завод «Массандра»
- Царские винные погребы
- Цеха выдержки вин
- Дегустационный зал
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на экскурсию по винзаводу с дегустацией: 2500 руб/чел
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, ул. Садовая 12/2К3 - на остановке общественного транспорта «улица Садовая»
Завершение: Ялта, центр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание - за день до экскурсии необходимо внести предоплату в офисе организатора или онлайн. Организатор экскурсии свяжется с вами и даст подробную информацию по оплате
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Всё очень понравилось! Огромное спасибо!
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Н
Экскурсия замечательная. Было очень интересно. Особая благодарность экскурсоводу Жукову (если не ошибаюсь) Александру Ивановичу, это профессионал старой закалки, патриот своего дела, таких как он остались единицы, в экскурсию он вложил
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Ю
Экскурсия великолепная. Всем советую. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Получили вполне себе достаточно информации как просто увлекательной, так и вполне полезной, которая повлияла на наш маршрут и времяпровождение следующего дня.
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Г
Экскурсия очень понравилась. Интересно рассказывали о истории завода, изготовлении вина. После экскурсии была дегустация вин, можно выбрать по вкусу для себя вино, особенно если ни разу не пробовал вин Массандра
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А
Очень понравилось: забрали по времени прямо из отеля на комфортабельном авто и вернули туда же, безопасно возили, много интересно рассказывали, показывали. Все было на уровне. Спасибо большое!!!
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Ю
Экскурсия замечательная. Экскурсовод завода Массандра Милана очень интересно, профессионально провела экскурсию. Завод впечатлил. Дегустация тоже интересная и вкусная 😉🍷. Рекомендую!
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