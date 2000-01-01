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Джип тур "Панорамы Бельбекской долины"

Андрей С.
Андрей С. – Гид из Ялты
Джип тур "Панорамы Бельбекской долины"
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 27 000 ₽ за экскурсию

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Джип тур "Панорамы Бельбекской долины"
Джип тур "Панорамы Бельбекской долины"

Что вы увидите

  • Ай-Петри.
  • Трёхглазка — ледяная пещера в Крыму, внутри плато Ай-Петри.
  • Смотровая площадка/станция канатной дороги на Ай-Петри.
  • Горное озеро Кабаний Перевал
  • Смотровая площадка Кабаньего перевала
  • Сюйреньская крепость
Опытный пилот отвезет Вас на смотровые площадки Бельбекской долины, на которых вы сможете испытать настоящий простор, насладится чудесным видом на первую и вторую гряду Крымских гор ⛰️. Доберетесь до Ай-Петри, преодолеете перевал и спуститесь в долину по серпантину над Большим Каньоном. Насладитесь видами горы Бойко, а так же посетите Сюйреньскую крепость.
Что входит
  • Трансфер в обе стороны.
  • Тур на Джипе.
  • Услуги гида.
  • Ланч.
  • Музейные билеты согласно маршруту.
  • Музейные билеты согласно маршруту
Начало и место завершения
🚩 Ялта, Автовокзал
Джип тур "Панорамы Бельбекской долины"
Джип тур "Панорамы Бельбекской долины"
Джип тур "Панорамы Бельбекской долины"
Джип тур "Панорамы Бельбекской долины"
Джип тур "Панорамы Бельбекской долины"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей С.
Андрей С.
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