Опытный пилот отвезет Вас на смотровые площадки Бельбекской долины, на которых вы сможете испытать настоящий простор, насладится чудесным видом на первую и вторую гряду Крымских гор ⛰️. Доберетесь до Ай-Петри, преодолеете перевал и спуститесь в долину по серпантину над Большим Каньоном. Насладитесь видами горы Бойко, а так же посетите Сюйреньскую крепость.