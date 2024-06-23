На этой индивидуальной экскурсии вы увидите самые потаённые уголки крымской природы.
Посетите мужской монастырь с целебным источником Косьмы и Дамиана, постоите на обрывах над Южным берегом и побываете в охотничьем домике
Посетите мужской монастырь с целебным источником Косьмы и Дамиана, постоите на обрывах над Южным берегом и побываете в охотничьем домике
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Крыма
- ⛪ Посещение монастыря с целебным источником
- 🏞️ Виды с обрывов над Ялтой
- 🏡 Охотничий домик Брежнева
- 🍷 Возможность пикника в горах
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Косьмо-Дамиановский монастырь
- Беседка ветров
- Госдача Леонида Брежнева «Дубрава-2»
- Музей Партизанской славы
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Самая природная экскурсия в Крыму Вы проедите по узкой горной дороге среди ручьев и вековых деревьев, возможно, увидите оленей или кабанов, прикоснетесь к святому источнику. Постоите на обрывах над Ялтой и у знаменитой Беседке ветров. Вас не оставит равнодушным сосновый лес и альпийские луга вершины Крымских гор.
- Выезд из отеля. Переезд через в Крымский природный заповедник;
- Переезд по территории заповедника — 60 км. с остановками на перевале Кебит-богаз, Форелевом хозяйстве;
- Переезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю со святым целебным источником. Посещение монастыря.
- Переезд к Чучельскому перевалу с остановками на обзорных точках.
- Посещение госдачи Леонида Брежнева «Дубрава-2»;
- Остановка у подножия высшей точки Крыма — горы Роман-кош и на плато Никитская яйла у «Беседки ветров» с видом на Гурзуф и Медведь-гору. Здесь возможен перекус или выпить вина с видом на чудесную природу Крыма;
- Переезд к кордону «Красный камень», панорама Ялты, посещение музея Партизанской славы;
- Переезд через сосновый лес к площадке Уч-Кош и Грушевой поляне;
- Окончание маршрута в 14.00-15.00. Возможен обед в единственном в Крыму охотничьем ресторане «Грушевая поляна» (мясо кабана, косули, оленя, перепелки, фазана, куропатки, зайца и т. д.);
• Возвращение в отель/аэропорт. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно с 09:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальная экскурсия
Что не входит в цену
- Автомобиль для экскурсии. Ориентировочно + 8000 - 10 000 руб за авто в зависимости от маршрута
- Входной билет в заповедник - 4000 руб с человека
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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